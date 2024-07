El “telefonazo” de Giorgio Jackson y la unificación del Frente Amplio

8 de Julio de 2024

La dupla Boric- Jackson, como en la” vieja época estalinista en la URSS”, demostró poder cuando hay que hacerlo y además mostraron que funcionan afiatados, y que el Frente Amplio será su plataforma política para su futuro político, y posiblemente más allá de éste gobierno.

Patricio Gajardo es analista político.

El diputado Andrés Giordano, que intentaba liderar la Alianza SUMARm señalaba con esperanza que nos encontramos al comienzo “de un camino de largo aliento” -para dotar al Frente Amplio – “de un profundo camino ideológico”. Iba a competir por la presidencia del FA, en las elecciones internas del 13 y 14 de julio.

Por otro lado, la fracción De Cordillera a Mar, que lideran el diputado Diego Ibañez y la ministra Antonia Orellana, aspiraban a que la Secretaría General se quedase en Convergencia. Tenían un candidato: el jefe de gabinete de la subsecretaría de Servicios Sociales, Simón Ramírez.

El interés por dicho cargo es lógico. En todos los partidos mueve los hilos de las decisiones internas, tiene menos figuración que el presidente, pero más poder.

El argumento de Convergencia se sustentaba que en las internas que aprobaron la fusión, votaron cerca de ocho mil militantes de Convergencia Social, mientras que Revolución Democrática sólo dos mil.

Comparto con Kenneth Bunker, que la idea de la fusión es buena, considerando los escándalos políticos, en particular de Revolución Democrática en los casos de los convenios. Bunker señala: “La verdad es que después del escándalo de las fundaciones, simplemente no le quedaba otra. Cambiarse de nombre le permite blanquearse. Y si bien no es la solución perfecta, es mejor que nada”.

Pero no contaban con el “factótum” del presidente Boric y fundador de RD, Giorgio Jackson, que como tal, es el hombre de plena confianza del mandatario, y que en una reciente entrevista en el Diario El País, señalaba que seguía hablando mucho con él.

¿Y con los miembros del gabinete?, le preguntaron. Sí, con varias personas converso del Gobierno frecuentemente. Ministros y gente que están en distintos espacios del Gobierno. Es decir, Jackson vivirá en Barcelona, pero demostraba que mantenía su influencia.

Y había llegado la hora de demostrarlo, y como es un hombre de acción lo hizo. Giorgio Jackson desde Europa llamó a su amigo el presidente Gabriel Boric. Si bien el contenido de la charla no trascendió, sí lo hizo la llamada, y en los lotes del Frente Amplio (FA) sostienen que abordaron la demora para llegar a un acuerdo en la conformación de la mesa directiva.

A esa hora solo una cosa era segura: Constanza Martínez, la candidata de Boric, sería la presidenta del Frente Amplio. Pero el escollo principal continuaba: falta de un acuerdo para definir el secretario general.

Andrés Giordano, quien apostaba a profundizar la propuesta ideológica, supo del llamado, y depuso su pretensión de encabezar una lista, a pesar que contaba con el apoyo de la diputada Maite Orsini y el ex legislador Marcelo Díaz. El desestimiento de Giordano confirmó que la “influencia” de Jackson en el presidente se mantenía incólume.

Esto produjo un efecto “dominó”: Gael Yeomans también bajó su candidatura a cambio de representación en la mesa y bajo total hermetismo se mantuvo el nombre del cuadro de RD que asumiría el codiciado cargo de Secretario General, provendría del Segundo Piso de la Moneda: Andrés Couble

“Conocido como el hombre de Jackson en el Segundo Piso”, Couble es un hombre de bajo perfil, compañero de carrera del ex ministro en la Universidad Católica y del NAU, el colectivo con el que controló la FEUC. El hombre ideal para Jackson, operativo y leal.

Las internas del 13y 14 de julio, están ordenadas.