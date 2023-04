Polémica por gatillo fácil: Vidal y Burgos esperan que Senado corrija “peligrosa” Legítima Defensa Privilegiada

3 de Abril de 2023

"Expertos que advierten que podría ser peligroso el proyecto tal cómo está concebido. Esta ley que debe existir, pero debe estar mucho más regulada", afirmó Francisco Vidal a EL DÍNAMO

La polémica sobre el llamado proyecto de ley Naín-Retamal, popularizado recientemente como “ley gatillo fácil” y que fortalece el ejercicio de la función policial y de Gendarmería, está lejos de terminar.

Los ex ministros del Interior, Francisco Vidal (PPD) y Jorge Burgos (ex DC) afirmaron a EL DINAMO que el polémico artículo 7°, que aborda la Legítima Defensa Privilegiada, de policías debe ser revisado y tramitado con tiempo en el Senado, aun cuando el proyecto podría votarse esta semana en la sala de la Cámara Alta.

Francisco Vidal: “El proyecto podría ser peligroso tal como está concebido”

El ex titular de Interior bajo el gobierno de Ricardo Lagos, Francisco Vidal, afirmó que “la legítima defensa privilegiada debiera estar más regulada”, ya que según observa, varios expertos “han advertido que el proyecto podría ser peligroso tal como está concebido hasta ahora”, por lo que considera positivo el Senado lo debata con tranquilidad.

“El presidente del Senado (Juan Antonio) Coloma y la ministra Tohá hicieron bien en postergar el debate en el Senado hasta el martes de la Ley Naín-Retamal ya qué hay observaciones de expertos que advierten que podría ser peligroso el proyecto tal cómo está concebido. Esta ley que debe existir, pero debe estar mucho más regulada de lo que salió de la Cámara de Diputados”, aseguró Vidal a EL DÍNAMO.

Asimismo, el ex secretario de Estado recordó que la discusión puede ser extensa por la serie de indicaciones que se presentaron hasta la medianoche del jueves pasado.

Jorge Burgos : “Es bueno que el Senado pueda analizar la legítima defensa privilegiada”

En tanto, el ex ministro del Interior del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Burgos (ex DC), comparte que el Senado debiera analizar con un poco de calma el articulado sobre la legítima defensa privilegiada de la ley Naín-Retamal.

“En relación a los proyectos aprobados por la Cámara De Diputados, la semana pasada, me parece una buena decisión la del Senado, de otorgarse un mayor tiempo, acotado, para analizar la cuestión de la legítima defensa privilegiada y su ampliación. Como también analizar el aumento del piso de la pena para el homicidio de un agente policial en acto de servicio” señaló Burgos a EL DÍNAMO.

Y agregó que percibe lentitud en otros menos complejos: “Los proyectos más sistémicos, me parece que aún admiten más celeridad como el Ministerio de Seguridad Pública de giro único o los proyectos del Sistema de Nacional de Inteligencia. Desde lo positivo, se agradece la rápida publicación de la Ley de Combate al Crimen Organizado, es novedoso y debiera convertirse en un buen instrumento de persecución”

Rodrigo Delgado: “Izquierda más radical confundió demandas sociales con incentivar la violencia”

Asimismo, el también ex ministro del Interior, bajo el segundo periodo de Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado Mocarquer, expuso que “hay distintas visiones respecto de si ha habido frenesí legislativo en temas de seguridad o si los proyectos tramitados se han debatido lo suficiente en el Congreso” pero “se llegó a esto porque no se supo, o no se pudo administrar de otra manera la energía de la ciudadanía en cuanto a la situación delictual que los afecta”.

“No se supo interpretar la necesidad de seguridad de la gente, fundamentalmente en la izquierda más radical y tampoco se pudo avanzar debido a su oposición parlamentaria que confundió demandas sociales con incentivar a la violencia”, aseguró Delgado a EL DÍNAMO.