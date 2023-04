Telefonazo: la multa que recibió Maite Orsini por intervenir ante Carabineros por Jorge Valdivia

12 de Abril de 2023

La parlamentaria de Revolución Democrática fue sancionada por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

Es el último capítulo de una historia que envuelve a la diputada Maite Orsini, al ex futbolista Jorge Valdivia, a Daniela Aránguiz e, incluso, a Carabineros. La parlamentaria, frente a una fiscalización que terminó con el “Mago” detenido después de un incidente con su ex esposa, realizó un llamado al alto mando de la institución policial para interceder en favor del ex mediocampista de la selección chilena y Colo Colo.

“Sobre la llamada, el 24 de enero recibí una llamada de una persona de alto conocimiento público que me informa que el día anterior habría sido víctima de apremios ilegítimos y de una detención ilegal… Yo al tomar conocimiento me comuniqué con la general encargada de derechos humanos, únicamente para ponerle conocimiento de que habría una persona de alto conocimiento público que estaría poniendo una denuncia. No solicité ninguna diligencia y no intercedí en favor de ningún tercero“, puntualizó la representante de Revolución Democrática (RD).

Esta situación remeció a parte del oficialismo e, incluso, desde el propio Gobierno defendieron a Maite Orsini. Las ministras Ana Lya Uriarte y Antonia Orellana la respaldaron públicamente y enfocaron su discurso en los ataques que recibió la diputada en redes sociales después de conocerse su relación con Valdivia y la separación del ex volante de Aránguiz.

En este contexto, la oposición no dejó pasar la oportunidad para apuntar a la diputada del distrito 9 de la Región Metropolitana. Siete parlamentarios de Chile Vamos acusaron a Orsini de “usar en beneficio propio, de parientes o de terceros, la información reservada o privilegiada a la que tuvieren acceso en razón de la función que desempeñan” por lo que enviaron su caso a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para que fuera investigado un supuesto tráfico de influencias.

La multa para Maite Orsini

Frente a este recurso, en el Congreso se decidió estudiar los antecedentes del caso y, de hecho, José Meza, diputado del Partido Republicano, había adelantado que “acordamos continuar con la investigación y la recepción de pruebas”.

Así las cosas, la Comisión de Ética finalmente resolvió amonestar a Maite Orsini y la multó con un 5% de su dieta, es decir, unos 270 mil pesos. Este monto es un tercio de lo máximo que pudo haber recibido como sanción después del comentado “telefonazo”.