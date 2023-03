Ministras Antonia Orellana y Ana Lya Uriarte defendieron apoyo a la diputada Maite Orsini

5 de Marzo de 2023

Después de la autodenuncia de la parlamentaria tras el llamado a Carabineros por la detención de Jorge Valdivia, en La Moneda mantienen su respaldo.

Compartir

Antes de que la diputada Maite Orsini se autodenunciara por el “telefonazo” a la generala de Carabineros Karina Soza tras la detención de Jorge Valdivia, las ministras Antonia Orellana de la Mujer y Ana Lya Uriarte de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se pronunciaron en apoyo a la parlamentaria militante de Revolución Democrática (RD).

El propósito de la acción emprendida por la legisladora busca que se esclarezca si su conducta constituye tráfico de influencias. Mientras esto se desarrolla tras anunciar acciones legales contra Daniela Aránguiz, las secretarias de Estado reafirmaron su compromiso para defenderla a ella y a otras mujeres que han sido atacadas, especialmente, por las redes sociales.

Los cuestionamientos aparecieron después de que las ministras expresaran su apoyo a Orsini que es parte del conglomerado del Gobierno.

“Como ministerio y yo, de forma personal, he defendido a la gobernadora de la DC, Cristina Bravo; y a la diputada Camila Flores, que es de oposición y también sufrió una oleada de mucha agresividad cuando estuvo internada en urgencias… Con ella hicimos el mismo llamado de atención: ojo con la violencia que sufren las mujeres en política a través de redes sociales. Si uno se mete a los comentarios hay amenazas de agresión sexual, mensajes denigrantes”, dijo Orellana en TVN.

“No hubo un comité político para responder. Lo que hubo es otra cuestión que me parece que no puede sino responder a una percepción y declaración que hemos hecho es que este es un Gobierno feminista. No veo razón por la cual un Gobierno feminista no podría decir que una mujer ha sido objeto de bullying… Ha habido muchos hombres en política con una vida privada que nadie ha entrado en ella, pero resulta que una mujer joven se ve expuesta en una situación particular y por redes sociales la atacan”, expresó Uriarte en Canal 13.