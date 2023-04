¿Por qué los republicanos no apoyaron la ley que entrega una pensión para víctimas de femicidios?

18 de Abril de 2023

La Cámara de Diputados respaldó las modificaciones realizadas por el Senado a la norma que tuvo un amplio apoyo, salvo el del conglomerado de extrema derecha.

Luego de la votación desarrollada en la Cámara de Diputados y Diputadas, el proyecto que crea una pensión y un régimen de protección y reparación integral para las víctimas de femicidios y sus familias quedó en condiciones de ser promulgada como una nueva ley de la República.

La iniciativa contó con el respaldo del Ejecutivo en el primer trámite en la Cámara Baja, donde se estableció la creación del derecho a una pensión para los hijos de las víctimas de femicidio o suicidio femicida. El monto del beneficio ascenderá a $160.000 y será pagado mensualmente, según confirmaron los parlamentarios.

En el Senado, en tanto, se estableció que en un plazo de seis meses el Ejecutivo deberá crear el reglamento que regule el pago de esta pensión. En él se establecerá la forma de acreditar los requisitos para su otorgamiento, causales de extinción o suspensión y otras normas de funcionamiento.

La nueva ley reconoce a la madre o al padre de las hijas o hijos de la víctima. Junto a esta condición, la normativa reconoce también a quienes tengan el cuidado personal de estos menores de edad. Finalmente, reconoce a la actual pareja de la afectada que tenga una relación de carácter sentimental sin convivencia.

El Partido Republicano no apoyó la ley

Con 129 votos a favor y 13 abstenciones, el apoyo a la iniciativa legislativa que estableció una pensión para víctimas de femicidios fue prácticamente transversal. Sin embargo, esos 13 votos que impidieron el pleno tienen su origen en el Partido Republicano, donde explicaron por qué no la apoyaron.

“La discusión no tiene que ver con lo grave que es el delito de femicidio ni tampoco el sufrimiento que las víctimas tienen, cuando son víctimas de un delito de femicidio. Ese no es el punto, hasta ahí estamos todos de acuerdo… Nuestro punto ha sido, y por eso nosotros nos abstuvimos porque a pesar de ser un proyecto que es lindo o que tiene una muy buena intención, cae en la inconstitucionalidad, es decir, genera una situación de no igualdad, una discriminación”, dijo el diputado Stephan Schubert.

“¿Qué pasa si lo que ocurre es que muere el padre? Ahí la ley no se aplica, ahí no hay un beneficio y es la misma circunstancia, igualmente desvalido, igualmente dolido, igualmente necesitado que el fallecimiento de la madre”, complementó el parlamentario del distrito 23 de la Región de La Araucanía.