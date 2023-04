¿De qué se trata la “Ley de la Marraqueta 2.0” que enfrenta al Gobierno con la oposición?

29 de Abril de 2023

La iniciativa descansa hace siete años en el Congreso Nacional y durante las últimas horas comenzaron las presiones para La Moneda con el fin de discutirla y aplicarla.

Como una medida para enfrentar las bajas pensiones, la diputada Camila Flores de RN, apoyada por Sofía Cid y Catalina del Real solicitaron por medio de un proyecto de resolución la creación de un subsidio de dos millones de pesos para todos los recién nacidos chilenos, el que podría ser depositado en una cuenta de capitalización individual para asegurar desde el momento del parto una rentabilidad para la jubilación del recién nacido.

Esta iniciativa fue presentada en paralelo a la que se presentó en el Senado en 2016 para establecer un aporte estatal en una cuenta de ahorro previsional a las personas nacidas en Chile, contenido en el Boletín 10828-07 y que fue conocido como la “Ley de la Marraqueta”.

“Nosotros venimos trabajando este proyecto hace bastantes años, tratamos de avanzar con el antiguo Gobierno y lamentablemente no fue acogida la petición. Hemos obtenido el apoyo transversal de distintos diputados y senadores, por eso le queremos pedir al presidente Gabriel Boric que apoye con este proyecto de resolución que le hemos presentado para sacar adelante la “Ley de la Marraqueta” y así realmente tener una ayuda estructural en materia de pensiones”, dijo Flores.

“A propósito de la tramitación de la ley de pensiones, nosotras volvemos a insistir con la moción del proyecto de la Marraqueta, la cual es fundamental, según nuestro parecer, para aumentar la pensión de los chilenos en el futuro. Este proyecto de ley es muy simple, es incorporar dinero al fondo de cada niño nacido en Chile, lo que se traducirá en el futuro a una pensión, a un monto que la acrecentará en más de $200.000 mensuales”, agregó Del Real.

El Gobierno rechaza la “Ley de la Marraqueta”

“Algunos piensan todavía que la solución es seguir pasándole plata a las AFP para mejorar las pensiones, pero el Gobierno tiene el ojo puesto en la vida de los jubilados más que en el negocio de algunos. Así que lo vamos a hacer es reformar el sistema de pensiones para generar seguridad social”, sostuvo la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

“¿De dónde sale esa plata? La oposición se negó a que hubiera reforma tributaria y el Estado tiene los recursos que tiene. Para pagar un bono por el monto que sea, como en este caso $2 millones para los recién nacidos o para los niños, se requieren recursos fiscales… La capitalización individual de estas personas se vería aumentada con estos $2 millones, pero con los actuales jubilados y con las próximas generaciones, ¿en qué les soluciona este problema?”, complementó la secretaria de Estado.

“Lamento profundamente que la ministra no le interese las bajas pensiones que tenemos en el país y lo único que le importa es terminar con las AFP, no le importa que tengamos mejores pensiones. Este proyecto va precisamente en la línea de que nuestros niños tengan mejores pensiones, que cuenten con un piso mínimo y que podamos evitar la situación que tenemos hoy en día a propósito de las bajas pensiones, pero a la ministra no le importa, a ella lo que le interesa es privilegiar su ideología y su sesgo, su desconfianza que permanentemente ve plasmada en las distintas políticas pública”, replicó Flores.