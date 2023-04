Camila Flores dispara contra Piñera por falta de apoyo a Carabineros: “Su Gobierno fue cobarde”

3 de Abril de 2023

La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, dejó en claro que la Ley Nain-Retamal da mayores facultades a Carabineros y que no se trata de un gatillo fácil, junto con cuestionar al gobierno de Sebastián Piñera por su falta de apoyo a la institución.

“Que algunos vengan a decir que es una ley de gatillo fácil no sé si es ignorancia o directamente mala fe, porque de gatillo fácil no tiene nada, porque los que tiene gatillo fácil para disparar a personas inocentes todos los días en nuestro país son los delincuentes”, expresó en conversación con T13.

Luego, la representante por la Región de Valparaíso explicó que “el carabinero que va a hacer uso de su arma de servicio, lo hace cuando sea en situaciones de peligro o una agresión mortal, porque hay un sector del oficialismo que indica que esta ley dará facultades a los carabineros para que salgan a matar y eso no es así”.

Consultada por posibles modificaciones en el Senado, la parlamentaria agregó: “Si llega modificado, desvirtuando el estatuto de protección a las policías, lo vamos a rechazar. Yo espero que nuestros senadores no caigan en las presiones de instituciones como la ONU o el INDH no le den la espalda a carabineros y para eso, tenemos que darle las facultades como pasa en otros países”, dijo Flores.

Asimismo, emplazó a la responsabilidad que tuvo el ex presidente Sebastián Piñera en no darle atribuciones al personal policial. “Creo que su Gobierno fue cobarde, le faltó decisión no solamente en materia de seguridad, sino que también en el apoyo y respaldo a las policías particularmente en lo que ocurrió desde octubre de 2019 en adelante. Y eso fue una falta de valentía del expresidente”, aseguró.

Finalmente, la diputada Flores insistirá en una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. “Hay muchos parlamentarios que lo van a respaldar y ya estamos trabajando con un equipo de abogados estudiando cada caso y que exista un buen mérito para presentarla, que persevere y se gane”, sentenció.