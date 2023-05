Tras cita en Cerro Castillo: UDI votará en contra del Estado de Excepción en Macrozona Sur

17 de Mayo de 2023

La oposición no quedó conforme tras la reunión que tuvieron con el presidente Gabriel Boric a la hora de hablar sobre la Macrozona Sur.

Compartir

El presidente Gabriel Boric se reunió la noche de este martes con diputados y senadores de las regiones del Biobío y La Araucanía en Cerro Castillo, para abordar los recientes hechos de violencia que se han registrado en la zona en los últimos días.

Allí también hicieron un balance del Plan Buen Vivir y de lo que será el Plan de Paz y Entendimiento, el que comenzará a aplicarse en los próximos meses.

A su llegada, varios parlamentarios indicaron que solicitarían al mandatario la aplicación de un Estado de Sitio, lo que no fue bien recibido.

La diputada Flor Weisse (UDI), una vez finalizada la reunión, aseveró que “esperábamos alguna respuesta o que hubiese algún cambio en las medidas o en la forma en cómo está operando hoy en día el Estado de Excepción, que es acotado con limitaciones”.

“Por lo tanto mañana vamos a rechazar esta medida, porque no parece que es absolutamente insuficiente y no podemos resignarnos a medidas a media que no dan el ancho”, agregó.

En esa misma línea, Henry Leal (UDI) aseveró que “mañana como bancada, como primera vez, vamos a votar en contra del Estado de Excepción. Creo que es insuficiente. Vamos a pedir Estado de Sitio para las zonas más conflictivas. Se lo queríamos plantear al Presidente, pero no nos dejó. Lo vemos frustrado”.

Su par Germán Becker (RN), en esa misma línea, indicó que “mi sensación es que hay una desconexión por parte del Presidente y de su equipo de trabajo”.

“Fuimos citados a una reunión en la cual el propio Presidente nos dice que no vamos a hablar de seguridad, sino que del Plan de Paz y Entendimiento, que me parece bien, pero sin seguridad, prácticamente, no hay nada“, sostuvo.

La postura republicana

Por otro lado, el diputado Mauricio Ojeda (REP), afirmó que “yo venía a solicitar Estado de Sitio para la región de La Araucanía, (el Presidente) comprometió que después del discurso del 1 de junio vamos a tener una reunión exclusivamente de seguridad“.

“Nosotros como bancada vamos a apoyar el Estado de Excepción, porque no podemos dejar a la gente del sur de Chile sin ninguna medida de protección”, cerró.