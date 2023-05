Boric ofrece disculpas por la polémica en Iquique y anuncia “consecuencias” en su equipo de seguridad

22 de Mayo de 2023

El presidente de la República enfrentó los cuestionamientos que generó la decisión de cerrar el acceso al público en la conmemoración de las Glorias Navales.

Compartir

El presidente Gabriel Boric enfrenta una nueva polémica después de la conmemoración de las Glorias Navales este domingo 21 de mayo de Iquique. Resulta que su equipo de seguridad no permitió el ingreso de público a esta ceremonia en la Región de Tarapacá, situación que generó la molestia de los asistentes y de algunos parlamentarios de la oposición.

De hecho, desde la banca de Renovación Nacional (RN) de la Cámara de Diputados enviaron un oficio al mandatario donde expresan su rechazo a esta decisión.

“Con particular asombro recibimos las múltiples denuncias de cientos de habitantes de Iquique quienes evidenciaron cómo se habría realizado un cierre perimetral que les impidió totalmente el acceso a la conmemoración, habiendo ocurrido asimismo detenciones de familias que intentaron acercarse al evento como siempre han podido hacerlo”, expusieron en la misiva los diputados RN.

“En un hecho inédito de la historia reciente de nuestro país, puesto que este evento había sido siempre de libre acceso para la ciudadanía que participa en la tradición de evocar el Combate Naval de Iquique”, agregaron Frank Sauerbaum, Marcia Raphael, Miguel Becker y Juan Carlos Beltrán.

“Una situación similar ocurrió en la pasada celebración del Día de Carabineros el pasado 27 de abril, momento en que el Gobierno decidió realizar el acto nacional de celebración en la ciudad de Puerto Montt, donde también hubo múltiples denuncias por la imposibilidad en que se vio la población para acceder a la conmemoración, en la que se celebró la fundación de una institución ampliamente valorada por todos los chilenos, pero sin la libre participación de los habitantes de la comuna”, cerraron los parlamentarios pidiendo transparencia para nuevas decisiones de este tipo.

Las disculpas del presidente Boric

“Le pido disculpas al pueblo de Iquique que quedó por fuera el desfile con esto, porque no es algo que sea mi instrucción, ni menos mi voluntad. Comparto plenamente la molestia de los iquiqueños y me parece inaceptable que al pueblo de Iquique, que participaba permanentemente en un acto que es de encuentro cívico, se les prive de participar”, respondió el presidente Boric al cierre perimetral.

“Pedí a mi equipo anoche con mucha, mucha molestia, entender cómo se toma esa decisión, quién toma la edición, quién es el responsable de esa decisión y le aseguro que respecto de esa decisión, tiene que haber consecuencias… La ida del Presidente de la República a regiones no puede implicar privar a los ciudadanos de esa región de actividades de las que son parte permanentemente, me parece que es derechamente un absurdo las medidas de seguridad”, agregó.

“Yo confío en el pueblo chileno y no tengo ningún problema en cuando haya, y lo he demostrado permanentemente, cuando haya manifestaciones de protesta en la medida en que sea en el marco de respeto que estas se realicen. No tengo ningún problema con eso… Entonces, si esto es responsabilidad de los equipos de avanzada, si es responsabilidad del despliegue de seguridad, lo vamos a determinar, pero le aseguro que esto no va a volver a ocurrir”, sentenció Boric en radio Nostálgica.