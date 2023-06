Gobierno solicita a la Corte Suprema que aclare su nueva interpretación del fallo contra las isapres

4 de Junio de 2023

"Los excedentes que las aseguradoras tienen que devolver son a quienes demandaron", asegura la vocera del máximo tribunal del país, Ángela Vivanco.

La devolución en los montos cobrados en exceso por la tabla de factores desde 2020 a la fecha para los ciudadanos afiliados a las isapres enfrenta un nuevo problema después de la declaración de la vocera de la Corte Suprema.

Cuando se entendía que todos los usuarios afectados por estos cambios en los valores recibirían de regreso los dineros, Ángela Vivanco aseguró que sólo los que demandaron a las aseguradoras de salud privada podrán ver de regreso los montos.

“Al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron. Lo que sí, el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante. Pero como le digo, si se quiere una puntualización de ese punto respecto del fallo, hay que hacerla formalmente, porque yo no sé cómo lo están calculando. Yo he escuchado lo que se ha dicho por la prensa, de que se están calculando 700 mil afiliados y ese es un número parecido a los que han demandado, pero eso es un cálculo que solamente se lo puedo decir de acuerdo a lo que hemos recibido vía medios de comunicación”, dijo Vivanco.

“Nosotros cuando dimos la prórroga de plazo fuimos claros en decir que nunca se nos habían presentado esos estudios, cuál era el universo sobre el cual se calcularon y cómo se calculó, eso jamás se nos presentó. Ni tampoco se nos ha hecho ninguna consulta por ningún incumbente a estos procesos, es decir, ni por la Superintendencia, ni por las isapres. Nunca se nos ha dicho ‘mire, esta es nuestra forma de cálculo sobre lo que usted dijo’. Es decir, no conocemos cuáles son los cálculos que la Superintendencia ha hecho y sobre qué universo”, agregó en La Tercera.

Gobierno pedirá aclaración a la Corte Suprema

Frente a esta postura, en La Moneda estaban sorprendidos y anunciaron gestiones para poder aclarar lo que Ángela Vivanco presentó representando a la Corte Suprema. Igualmente aseguran que la ley corta no depende de esta determinación al no estar claros los montos.

“Esta es una novedad, digámoslo así. Y obviamente lo que vamos a hacer, a través de la Superintendencia, es pedir una aclaración respecto a los alcances que tienen los planteamientos de la presidenta subrogante de la sala en un contexto de una entrevista. Y hay que buscar que se aclare de manera formal a través de un recurso de aclaración”, dijo la ministra Carolina Tohá de Interior en C13.

“Esta no parecía ser una materia con dudas. Ni las isapres ni había pedido una aclaración respecto al fallo. Esto, es importante decirlo, no altera el curso del proyecto que presentó el Ejecutivo (ley corta), porque no hace mención a montos sino que a mecanismos (de pago). El proyecto no se ve afectado, hay evaluaciones de lo que podría ser, pero cambiando el número el mecanismo funcionaría”, complementó.