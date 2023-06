16 de Junio de 2023

Coquetea con Republicanos: Javier Olivares anuncia candidatura a diputado de cara a su vuelta a Chile

"No he tenido contacto con ningún partido, ni persona. No tengo que ocultar que soy una persona de derecha. Puede ser el Republicano, el que sea y donde yo pueda ser un aporte me voy a sentir conforme", declaró.

