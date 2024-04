Republicanos le baja el pulgar a Aldo Duque por su labor como defensor de narcotraficantes

24 de Abril de 2024

Hasta ahora, la candidatura independiente de Aldo Duque como alcalde de Santiago es respaldada por el Partido Social Cristiano, el Team Patriota liderado por Pancho Malo, además de ex miembros de Republicanos.

Ruth Hurtado, secretaria general de Republicanos, descartó de plano que la colectividad respalde la, hasta ahora, candidatura independiente de Aldo Duque a la alcaldía de Santiago.

Esto, luego que saliera a la luz que el abogado era conocido por representar a narcotraficantes en diversas causas judiciales.

La ex convencional indicó a radio Pauta que Aldo Duque no será la carta de la colectividad para disputar la municipalidad de Santiago, a pesar de que aún no logran nombrar al candidato de Republicanos.

“Aldo Duque no es nuestro candidato, y creo que después de las revelaciones que han salido en los últimos días, de su defensa… yo no digo que está mal defender a alguien porque tenemos el derecho a defensa, pero creo que esta vinculación de defender en el ejercicio libre de la profesión a narcotraficantes, lo deja en un puesto más atrás”, argumentó Ruth Hurtado.

Pero Hurtado también cuestionó que el abogado también fuera defensor de eventuales miembros de la primera línea, en el marco del estallido social.

“Conocer su defensa también a alguien de los que llamaban primera línea creo que no va en la línea que nosotros queremos como partido. Nosotros queremos combatir el terrorismo, combatir el narcotráfico, y es super válido que un abogado, en el ejercicio libre de su profesión, decida defender a quien quiera, pero lamentablemente no va en la línea de lo que nosotros hemos buscado”, reiteró la representante de Republicanos.

