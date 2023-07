Las razones del Fiscal Nacional para no asumir la investigaciones en el caso Convenios

4 de Julio de 2023

Compartir

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió no acoger por el momento la solicitud presentada por RN, Republicanos y Demócratas para asumir de manera personal la investigación respecto al caso Convenios.

Esto, a pesar de que el Fiscal Nacional puede asumir, de manera excepcional y de oficio, la dirección de la investigación cuando la posición de las personas involucradas como imputados o víctimas requiera garantizar la independencia y autonomía en dichas labores.

Ante esto, la Fiscalía Nacional dejó en claro que “con el fin de estandarizar las colaboraciones investigativas entre las diferentes Fiscalías Regionales, se han creado equipos especiales dentro de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC), sumando el apoyo de la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera Patrimonial (INFIPAT). Estos equipos se encargarán de sistematizar la información, colaborar en la tramitación con organismos públicos y privados, y brindar apoyo jurídico en el desarrollo de las investigaciones”.

En la actualidad, los hechos están siendo examinados por la Fiscalía Regional de Antofagasta y no se han identificado circunstancias que justifiquen la intervención de Angel Valencia en este caso, consignó el Ministerio Público.

“Por lo tanto, se ha determinado que no se dará lugar a la solicitud formulada en este momento. No obstante, esto no descarta la posibilidad de que se tome una resolución diferente en el futuro, basada en nuevos antecedentes o circunstancias que puedan surgir durante el transcurso de la investigación en curso”, cerró la Fiscalía Nacional.