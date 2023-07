Dos Evópoli y un UDI: los votos de oposición que inclinaron el rechazo a la acusación contra Ávila

12 de Julio de 2023

Luego del resultado a favor del ministro de Educación, el Gobierno agradeció a los que desaprobaron el libelo.

El rechazo a la acusación constitucional (AC) que fue impulsada por RN y la UDI contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, no prosperó. Con 69 votos a favor y 78 en contra, el libelo que contenía siete puntos donde supuestamente el secretario de Estado incumplió las leyes y la Constitución fue desaprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas.

Ya en la antesala del trámite se podía intuir que la oposición no tendría los votos suficientes para avanzar en su afán de sacar al académico de La Moneda. Francisco Undurraga de Evópoli, por ejemplo, les habló claro y fuerte a sus pares de RN.

Yo no he criticado a RN como ellos nos está criticando a nosotros. El secretario general de Renovación Nacional no fue solamente el impulsor de este libelo, sino que además es el secretario de un partido aliado. Así que le exijo respeto”, dijo el parlamentario que votó en contra de la AC.

Otro de los que votó en contra de la acusación constitucional y separado de su compañeros de partido fue Jorge Guzmán. El segundo disidente de este partido de Chile Vamos confirmó lo que había adelantado y luego explicó que “la gestión del ministro ha sido paupérrima, pero no por eso lo vamos a acusar constitucionalmente. La acusación tenía antecedentes jurídicos que debían ser respaldados con hechos y con documentos y eso no ocurrió”.

El tercero de la derecha que optó rechazar el libelo fue Joaquín Lavín de la UDI.

Gobierno agradece los votos

Luego de la votación en el Congreso Nacional, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, valoró el gesto en la sala de políticos que anteriormente se habían declarado opositores al Gobierno del presidente Gabriel Boric, como Demócratas, el PDG y una facción de la Democracia Cristiana (DC).

“Hubo una mayoría consistente y superior a la que se proyectó hace algunos días. Esto da cuenta de que no tiene fundamentos… Es importante el diálogo democrático para avanzar en una mejor educación para Chile”, sostuvo.

“Lamentablemente, las acusaciones constitucionales, más aún cuando carecen de fundamento como es el caso, nos distraen del esfuerzo relevante, encapsulan al sistema político y particularmente al Congreso en un debate que no guarda relación con lo que se necesita en nuestro país. Y por eso el llamado que hacemos es que este instrumento de fiscalización se utilice con prudencia y responsabilidad para el futuro”, agregó el secretario de Estado sobre el uso de este recurso incluido en la Carta Magna.