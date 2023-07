Giorgio Jackson enfrentó la posibilidad de ser citado a declarar por el Caso Convenios

18 de Julio de 2023

El fiscal nacional Ángel Valencia no descartó esta posibilidad de convocarlo al igual que otros ministros.

Compartir

Durante la jornada de este martes, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se trasladó hasta la Región de Los Ríos para renovar un convenio con la Municipalidad de Máfil por $54.164.497 que corresponde a la red de apoyo de cuidados. En la ocasión, el secretario de Estado insistió en desligarse de cualquier vínculo con el Caso Convenios y se refirió a la posibilidad de ser requerido por la justicia junto al titular de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

A primera hora, el fiscal nacional Ángel Valencia comentó esta posibilidad luego de dar a conocer que los peritajes buscan responsabilidades y posibles delitos de fraude al fisco y corrupción por montos que ascienden a los 14 mil millones de pesos.

“Es posible que tengan que declarar y en su momento se determinara la calidad. De momento no advierto, ni he tomado conocimiento que algún fiscal haya manifestado de que tengan rol que permite atribuirles que tienen algún tipo de participación. Sobre eso no quisiera especular”, dijo el persecutor jefe.

Frente a este panorama, el ministro Jackson insistió en su inocencia, ratificó su continuidad en el cargo y declaró estar disponible ante cualquier requerimiento del Poder Judicial por este caso que tiene en crisis a Revolución Democrática (RD), donde él es uno de sus fundadores y de las principales figuras.

Giorgio Jackson llama a no titubear por Caso Convenios

“Si es que hay alguien que sancionar, que se sancione. Nosotros estamos en la misma línea, en todos los Ministerios, que se esclarezca toda la verdad y todas las sanciones lleguen a las personas que han sido responsables”, expresó el titular de Desarrollo Social.

Tal como lo declaraba el fiscal Ángel Valencia, no hay ningún antecedente que nos vincule a nosotros como ministros, pero si es que en algún momento tenemos que entregar más información, lo vamos a hacer sin titubear”, agregó Jackson.

“Seguiré trabajando en los temas propios del Ministerio de Desarrollo Social siempre que tenga el mandato. Los ministros, los seremis y otros cargos son de exclusiva confianza del presidente de la República y hoy el presidente lo que me ha encomendado es que me mantenga trabajando en las áreas que son prioritarias para el Gobierno”, cerró el ministro Giorgio Jackson respecto al Caso Convenios.