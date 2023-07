Fiscalía Nacional: monto que pudo ser defraudado en el caso Convenios alcanza los $14 mil millones

18 de Julio de 2023

Además, los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes podrían ser citados a declarar en los tribunales de justicia.

El caso Convenios se sigue desarrollando con investigaciones de la Fiscalía en nueve regiones del país. El Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) continúan con las labores que buscan establecer responsabilidades y delitos de fraude al fisco y corrupción en la entrega de dineros de parte de los ministerios y gobiernos regionales (GORE) a fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Hasta la segunda semana de julio, la Fiscalía Nacional estima que el monto entregado a estas organizaciones y del cual se tienen dudas, se acerca a los 14 mil millones de pesos. La cifra fue confirmada por Ángel Valencia.

“Esos fondos eran plata de todos chilenos. Cuando el Estado le asignó estos dineros a estas fundaciones, dejó de asignarlo a pensiones dignas, a la reparación de una escuela, a subsidio para los más pobres. Se les entregó a esta gente porque entendía que había una finalidad pública que era necesaria financiar y al parecer eso es posible que no haya ocurrido”, dijo el fiscal nacional.

En esta materia, el persecutor jefe no descartó que los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes sean citados a declarar en los tribunales durante los próximos días y el avance de la investigación por parte de la Fiscalía en el caso Convenios.

El panorama para Jackson y Montes

“Ya no está vigente o ya no rige en Chile aquella imagen que teníamos todos de las fundaciones, de que era una pequeña fortuna, un pequeño tesoro o legado, de un grupo de millonarios o una empresa que constituía un fondo para la beneficencia. Aquí pareciera que se crean las fundaciones para construir el fondo”, dijo Valencia.

En radio Universo, el fiscal nacional se refirió a la posibilidad de que los ministros sean citados a entregar su testimonio en las indagatorias.

“Es posible que tengan que declarar y en su momento se determinara la calidad. Hoy, de momento, no advierto, ni he tomado conocimiento que algún fiscal haya manifestado de que tengan rol que permite atribuirles que tienen algún tipo de participación. Sobre eso no quisiera especular”, sostuvo.

“Los fiscales harán lo que tengan que hacer, caiga quien caiga, pase lo que pase, pese a quien le pese y pise a quien pise. No nos interesa sólo el último eslabón que recibió el dinero, sino que nos interesa llegar lo más arriba posible. Quiénes fueron, quienes pudieron haber urdido un mecanismo si es que ese mecanismo existió”, cerró.