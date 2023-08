Los detalles de la denuncia de Camila Polizzi por sicariato que involucra a ex seremi del Biobío

2 de Agosto de 2023

Camila Polizzi, ex candidata a alcaldesa de Concepción y que está siendo investigada en la arista Lencería del caso Convenios en la región del Biobío, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por amenazas y apuntó a un ex seremi, quien “habló expresamente de sicariato”.

Y es que Polizzi señaló en una declaración pública que presentó “una denuncia ante la Fiscalía de la región del Bío Bío, luego de haber reflexionado los hechos que ocurrieron hace ya más de una semana en un edificio de calle Freire, en Concepción, y en donde se encuentra involucrado una ex autoridad de gobierno, que hasta ese entonces ostentaba el cargo de Seremi de Gobierno de la región del Bío Bío, el sr. Eduardo Vivanco“.

Según la demanda, dada a conocer por radio Biobío, Camila Polizzi detalló que los hechos habrían ocurrido el pasado 18 de julio en calle Freire, donde se reunió con el militante radical Erick Díaz y el ex seremi Vivanco.

Polizzi aseguró que ambos individuos le hicieron consultas sobre el caso Convenios, indicando que “Eduardo (Vivanco) es muy insistente en instarme a denunciar, nombra personas específicas y comienza a intimidarme”.

“El seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, habla expresamente de sicariato. ¿Cuánto cuesta un colombiano?”, agregó la denunciante, quien aseveró que esta frase fue repetida en varias ocasiones.

En esta línea, Camila Polizzi sostuvo que Vivanco le dejó ver que “las personas del Gobierno Regional del Bío Bío van a eliminarme, que van a matarme”.

Tras el encuentro, la ex candidata precisó en su denuncia que quedó “muy afectada, en shock, y caminé hasta mi casa, donde me esperaba mi madre y mis hijas, le conté todo a mi mamá. Ella no lo podía creer. Ambas lloramos juntas”.

La cita fue calificada por Polizzi como una encerrona, ya que no estaba en conocimiento que se vería con el ex seremi de Gobierno, puntualizando que teme por su vida y la de sus hijas.