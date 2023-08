Daniel Andrade descarta vinculación de Catalina Pérez en el Caso Democracia Viva: “Fui imprudente y fue un error”

4 de Agosto de 2023

El representante legal de la fundación que dio inicio a las investigaciones por los convenios con el Estado aseguró que la parlamentaria siempre estuvo al margen, a pesar de las sospechas que rodean la causa.

Es la primera vez que Daniel Andrade enfrenta el escándalo de Democracia Viva por el polémico acuerdo de $426 millones con el seremi de Antofagasta que destapó el Caso Convenios. El otrora militante de Revolución Democrática (RD), ex pareja de la diputada Catalina Pérez, insistió en su inocencia como líder de la fundación, aseguró que no se ha robado dinero y liberó de toda responsabilidad a la parlamentaria.

“Mirando en retrospectiva, yo no hubiese firmado este convenio por el daño que ha generado, fui imprudente y me hago responsable. Fue un error, pero todo está en el marco legal”, se defendió.

“A mí me ha hecho mal, tuve crisis de angustia y me retrataron como si fuera un líder de una banda criminal. Actué con exceso de confianza en el marco de la ley y no medí los riesgos políticos. Es mi inexperiencia”, fueron parte de los fundamentos de Daniel Andrade.

Respecto a las repercusiones que abrió este caso, mencionó que “no estoy de acuerdo con el sistema discrecional que venía del Gobierno anterior y se mantuvo, pero eso lo ve el Estado y pone las reglas. Enhorabuena se está cambiando y cuestionando”.

“Catalina Pérez no influyó en la conversación con el seremi Carlos Contreras, ella no tiene nada que ver… Con ella nunca entré en detalle, pero fue algo público, estaba en redes sociales. En ese momento no le di la relevancia, no le dije a Catalina directamente, ella no se enteró en las conversaciones iniciales, pero sí cuando estaba avanzando el proyecto. El tiempo irá poniendo las cosas en su lugar, esa es mi esperanza. La diputada no tiene nada que ver en este convenio”, dijo en CHV.

“Sé que es sospechosa la ingenuidad, pero no me puedo hacer cargo de lo que dicen otros. Yo no me preparé para gobernar, sino que para mejorar el país… Nunca quise ser diputado en esta pasada, estaba enfocado en la base del problema. Tengo una sensación de que parte de esto ha decepcionado a gente y eso me duele. Ha sido difícil gobernar, parece que hubiese sido una estrategia que está medio en entre dicho, pero yo estoy acá por un objetivo que era la fundación”, complementó el ex asesor del Ministerio de Defensa.

Democracia Viva: Andrade enfrenta a RD

El viernes 30 de junio, el partido Revolución Democrática (RD) anunció la expulsión de Carlos Contreras y Daniel Andrade. Si bien el representante legal de la fundación Democracia Viva había anunciado su salida voluntaria de la colectividad horas antes, esta decisión del Tribunal Supremo evidenció la distancia que tomaron la directiva y sus militantes en este caso que remeció al Frente Amplio y el Gobierno.

“Yo a esta altura tengo dudas de muchas cosas y no sé si eran mis amigos… No tengo certezas y tengo muchas dudas, porque nosotros nunca ocultamos esto. Estoy de acuerdo que la asociación es escandalosa, pero quiero ser súper claro que estos fondos no se ocuparon en otras cosas y Catalina Pérez no influyó en nada en esta situación. Tengo la certeza de eso. Ahí está mi error, inexperiencia e ingenuidad. Yo no me gané $426 millones, se están ejecutando y se estarían terminando en las fechas que se establecieron”, dijo Andrade antes de enfrentar a RD, donde se ha instalado el concepto de corrupción.

“El partido ha dicho muchas cosas, de todo. Pero no me parece mucho opinar de RD, porque yo puedo decir que esto es mentira y ellos decir que también es mentira. Entonces creo que no tiene sentido esta discusión. Ellos tienen que hacerse cargo de lo que dijeron, pero en RD sabían del convenio… Lo que me interesa es dejar en claro las cosas que fueron un error y cosas que no he hecho. Me da pena el daño que se le ha provocado a mis cercanos, al Gobierno, a la diputada, todo eso me da pena. Que yo sepa, el ministro Giorgio Jackson no sabía de estos convenios aunque estaban en la página y las redes sociales“, cerró Andrade sobre este vínculo en el caso Democracia Viva.