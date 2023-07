“La verdad se impondrá”: la carta de Catalina Pérez a RD por el caso Convenios

29 de Julio de 2023

En la misiva, la diputada agradeció a quienes la han acompañado en este último tiempo y lamentó el daño que le hizo al partido con el caso Convenios.

La diputada Catalina Pérez envió una carta a los militantes de Revolución Democrática (RD), luego de verse involucrada en el denominado caso Convenios.

En la misiva, agradeció a “todos los que me han entregado palabras de aliento, a quienes me han ayudado a procesar la injusticia, a quienes han estado disponibles para conversar con altura de miras sobre este doloroso proceso”.

“Es propio de nuestros valores compartidos, hacernos cargo de lo que hacemos y de lo que omitimos. Por mi parte, me he sometido y he acatado la sanción que me ha impuesto el Tribunal Supremo, de un año de suspensión de mis derechos militantes”, destacó la parlamentaria, según consignó La Tercera.

La carta de Catalina Pérez también incluyó una aclaración respecto a lo ocurrido con el caso Convenios, donde uno de los implicados, Daniel Andrade, es su ex pareja.

“Ya he dicho que nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por ninguna persona o fundación para obtener recursos del Estado, ni me he beneficiado de ninguna manera de ello. Sé que esto pasará y se aclarará todo lo acontecido”, expresó.

Agregó, además, que “sé que las instancias judiciales establecerán que no tuve injerencia alguna en los actos cuestionados“.

“Pero sí cargo y cargaré con el peso del error de no haber ponderado adecuadamente el profundo daño e impacto político que este caso le iba a causar al proyecto que hemos construido y a su militancia, a nuestro gobierno y a mí misma”, agregó.

Por último, Catalina Pérez aseguró en la carta a los militantes de RD que “estoy tranquila, sabiendo que la verdad se impondrá“.