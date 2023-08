“No hubo ningún trato particular”: Ex seremi de Vivienda responde a Daniel Andrade por caso Democracia Viva

5 de Agosto de 2023

La ex autoridad de Antofagasta indicó que "en el fondo fue el Ministerio de Vivienda el que buscó nuevos colaboradores".

El ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras le respondió a Daniel Andrade, luego que el líder de Democracia Viva asegurara que lo contactaron porque había “una mala evaluación de las fundaciones anteriores”.

“Es el Ministerio de Vivienda, en particular el seremi quien me contacta a mí”, reveló Andrade en el matinal Contigo en la Mañana de CHV.

“Yo no debí acceder a eso porque no teníamos la experiencia en la parte de construcción, pero se me dijo que así funcionaba y que estaba en regla y así lo hacían otras fundaciones. Es un modus operandi de todas las fundaciones y que está desde gobiernos anteriores en los convenios”, agregó la ex pareja de la diputada Catalina Pérez.

Posterior a ello y consultado por 24 Horas, el ex seremi, Carlos Contreras, indicó que “el objetivo de la incorporación de nuevas organizaciones se debe a que existía un número base de nuevas organizaciones que cada año se iban renovando porque no necesariamente había un compromiso (…) algunas de esas organizaciones tenían atraso en sus procesos de rendición, lo que imposibilitaba hacer nuevos convenios con esas organizaciones”.

“El Serviu define la pertinencia de una fundación”

“Teníamos un escenario donde las organizaciones con las que ya estábamos trabajando, algunas de ellas, tenían atrasos y venía más del 100% de pega adicional, es así como de manera consensuada con las jefaturas de la Seremi y con los equipos técnicos y jefatura de Serviu, que son la contraparte fundamental en esto porque Serviu define la pertinencia de una fundación que trabaje con ellos, por lo tanto, de manera consensuada iniciamos la búsqueda de organizaciones colaboradoras“, agregó la ex autoridad.

En ese mismo contexto, agregó que “el procedimiento de búsqueda con las otras organizaciones fue el mismo. No hubo ningún trato particular, todas hablaron con las autoridades, todos los directivos fueron contactados desde Serviu, Seremi, desde jefatura, en algunos casos conversé yo”.

“En el fondo fue el Ministerio de Vivienda el que buscó nuevos colaboradores, eso es lo que realizó a consenso con jefaturas y con nivel central del Ministerio, y en consenso con Serviu que es quien acepta o no a una contraparte como su interlocutor en el territorio”, manifestó Carlos Contreras.