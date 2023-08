Boric dispara contra “sinvergüenzas que han aparecido dentro de nuestro Gobierno”

9 de Agosto de 2023

“Nada de perdonazos, nada de meter la basura debajo de la alfombra. Cuando hay problemas, los problemas se enfrentan y cuando han tenido que salir autoridades producto de esto, han salido autoridades", recalcó.

El presidente Gabriel Boric se refirió a los últimos casos de irregularidades en la asignación de recursos a fundaciones por parte de diversas gobernaciones, sosteniendo que estos “sinvergüenzas” incluso han aparecido en el Gobierno.

En el marco del lanzamiento del nuevo trazado de la Línea 9 del Metro, el jefe de Estado sostuvo que lo visto en el caso Convenios es “corrupción inaceptable que no tiene ninguna justificación”.

“Porque al final los que sufren con estas peleas o con estos sinvergüenzas, con los sinvergüenzas que dentro de nuestro gobierno también han aparecido, los que sufren son las personas y eso no lo vamos a tolerar”, argumentó.

Gabriel Boric recalcó que “como presidente de la República, el mandato que he dado a todos mis colaboradores es que acá todos tienen que hacer todo lo posible para que todas estas malversaciones se sepan, se sancionen y no vuelvan a ocurrir, no sigan ocurriendo”.

“Nada de perdonazos, nada de meter la basura debajo de la alfombra. Cuando hay problemas, los problemas se enfrentan y cuando han tenido que salir autoridades producto de esto, han salido autoridades. Y si eventualmente en el futuro tiene que ser así, va a seguir siendo así”, dejó en claro.

Pero Boric también tuvo un mensaje para la oposición: “Lo que exigimos es que las acusaciones no se hagan al voleo”.

“Acá las acusaciones que se hacen se tienen que hacer de manera seria y en particular cuando se imputan delitos. Tiene que hacerse fundamentada y ante las instancias que corresponden”, sentenció.