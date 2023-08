Belisario Velasco, el histórico militante DC que fue clave en la transición a la democracia

25 de Agosto de 2023

Fue subsecretario de Interior en los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, y jefe de gabinete de Michelle Bachelet.

El rol de Belisario Velasco en la transición a la democracia tras la dictadura de 17 años encabezada por Augusto Pinochet es uno de los momentos que más destacan quienes conocieron al militante histórico de la Democracia Cristiana.

Nacido en el seno de una familia acomodada en 1936, la quiebra de su padre lo obligó a comenzar a trabajar a los 17 años.

Apenas tres años más tarde se incorporó como militante de la Democracia Cristiana, partido en el que se mantuvo hasta su deceso.

Pese a que durante la Unidad Popular se mostró opositor a la gestión de Salvador Allende, no dudó en formar parte del Grupo de los 13. El mismo que emitió una dura declaración pública de rechazo al golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

Durante la dictadura fue director gerente de radio Balmaceda, la única opositora al régimen, lo que le valió ser relegado a Putre en 1976. De ese momento, recordó más tarde que “yo no me quería subir (al avión), porque tenía miedo de que me tiraran al mar”.

Más tarde, en 1978, la dictadura lo volvió a relegar, esa vez en Parinacota.

A contar de 1980 y durante seis años, Belisario Velasco fue presidente del directorio de la revista Análisis.

Retorno a la democracia

Luego del triunfo del NO en el plebiscito de 1988, el militante DC se transformó en jefe de la campaña de Patricio Aylwin en regiones.

Tras el triunfo del candidato de la Concertación, Belisario Velasco fue nombrado como subsecretario del Interior por el presidente Patricio Aylwin. Un cargo que mantuvo luego, cuando Eduardo Frei Ruiz-Tagle ganó las elecciones.

Fue durante el mandato de Aylwin que se le atribuye la desarticulación de los grupos que no abandonaron las armas tras el fin de la dictadura, al encabezar la primera institución de inteligencia del gobierno chileno tras el fin de la dictadura, conocida coloquialmente como La Oficina. En particular, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el grupo Lautaro.

Un año antes del término del mandato de Frei Ruiz-Tagle, Belisario Velasco partió como embajador en Portugal.

Ministro del Interior de Bachelet

De regreso en Chile, en 2006 la presidenta Michelle Bachelet lo designó como presidente del Consejo Nacional de Televisión.

Sin embargo, apenas tres meses después la mandataria lo nombró como ministro del Interior en reemplazo de Andrés Zaldívar.

Según se supo más tarde, fue el único ministro que advirtió a la presidenta Bachelet de que no partiera con el Transantiago. Pero la mandataria no le hizo caso.

Tras diversas discrepancias, el 3 de enero de 2008 Belisario Velasco presentó su renuncia indeclinable a Michelle Bachelet.

De a poco, Belisario Velasco se fue alejando de la contingencia política, aunque nunca abandonó su militancia en la Democracia Cristiana.

Pasó sus últimos años en su casa de Cachagua.