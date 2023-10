La disputa que enfrenta a Quique Neira con el PDG: “Me siento pasado a llevar”

6 de Octubre de 2023

Quique Neira dejó ver su molestia con el Partido de la Gente (PDG) por el uso no autorizado de una de sus canciones para su elección interna, por lo que analiza acciones legales contra la tienda de Franco Parisi.

Y es que Juan Marcelo Valenzuela, integrante de Bad Boys cercano a Parisi y ex Felices y Forrados, utilizó sin permiso la canción “Sentimiento Original” para musicalizar su campaña política, además usar el título del tema como su slogan.

Al conocer esta situación, Quique Neira emitió una dura declaración pública contra el PDG, acusando que “me siento totalmente pasado a llevar y vulnerado en lo más sensible de mi trabajo de más de 30 años. La falta de respeto que se ha cometido casi no necesita explicarse, pues simplemente es impresentable”.

En esta línea, el ex vocalista de Gondwana dejó en claro que “nadie me pidió autorización y por supuesto que no habría accedido”

Quique Neira recalcó que “no olvidaré el mal rato que me están haciendo pasar y el daño enorme que me provocan”, dejando en claro su independencia partidista.

“Haré todo lo que esté en mis manos para que esta falta de respeto hacia mí y mi trabajo no quede impune”, puntualizó el músico.

Por su parte, la Sociedad de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) se cuadró con Neira y a través de su director, Juan Antonio Durán, indicó que “esperamos que quienes pretenden ejercer cargos públicos o influir políticamente sean más cuidadosos y tomen nota de esto, ya que vulnerar derechos e incumplir las normas es algo que no habla bien de quienes están llamados a ejercer liderazgo y dar el ejemplo ante la ciudadanía o ante su militancia”.