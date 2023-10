La alusión a Star Wars que utilizó la comisionada Lagos para rechazar causal sobre el Estado de Excepción en la Comisión Mixta

20 de Octubre de 2023

Fue durante una sesión de la Comisión Mixta que la experta no escondió su conocimiento por la saga para explicar su postura.

Compartir

Este jueves, en el marco de la revisión de las observaciones por parte de la Comisión Mixta al borrador de nueva Constitución, la comisionada experta Catalina Lagos (PS) se inspiró en Star Wars para entregar algunos argumentos relacionados a los problemas de seguridad que enfrenta el país.

Fue durante esta nueva sesión del Proceso Constitucional, que para explicar por qué la Comisión Experta suprimió la causal de grave amenaza terrorista para el Estado de Sitio, Lagos expuso una serie de reflexiones.

“La seguridad de las personas, ¿cómo vamos a proveerla? ¿Cuáles van a ser las herramientas que como Estado vamos a utilizar para hacer frente a la inseguridad? ¿Son los Estados de Excepción? A mí me parece que no, los Estados de Excepción son para hacer frente a situaciones puntuales, no situaciones delictuales comunes”, indicó. Posteriormente aludió a la icónica saga cinematográfica.

“Me parece preocupante, alarmante, y me parece que es una oferta vacía y que no entrega soluciones. En la película La Venganza de los Sith, el senador Palpatine en su discurso ante el senado galáctico dice: ‘A fin de poder garantizar la seguridad y mantener la estabilidad, la República se reorganizará de forma inmediata y se convertirá en el primer imperio galáctico más poderoso y así preservar el orden y la seguridad de la sociedad de la galaxia’. Ante ello, yo empatizo con Padme cuando, inmediatamente después, señala: ‘Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso'”, sostuvo.

Por tanto, la comisionada realizó esta analogía con Star Wars en la Comisión Mixta para que los presentes también reflexionaran en torno a si la medida es una herramienta eficaz para enfrentar los problemas vinculados al terrorismo.

Comisión Mixta

La Comisión Mixta está conformada por seis expertos y seis consejeros, los cuales deben plantear soluciones a las 32 observaciones que no lograron ser aprobadas ni rechazadas por el Pleno del Consejo Constitucional.

Esta instancia que comenzó el pasado miércoles 18 de octubre, se dispone a buscar acuerdos para la nueva propuesta de texto constitucional, la cual será sometida a Plebiscito el próximo 17 de diciembre.

Lo que se determine después de esta comisión, será votado por el pleno del Consejo Constitucional. Si ahí se aprueban los cambios y acuerdos, habrá visto bueno para enviar la propuesta de nueva Constitución.