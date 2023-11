13 frases de la comentada entrevista de Catalina Pérez por el caso Convenios

12 de Noviembre de 2023

La diputada realizó su primera entrevista a cinco meses de estallar el bullado caso.

La diputada Catalina Pérez, suspendida de su militancia en Revolución Democrática (RD), protagonizó su primera entrevista a cinco meses de que estallara el caso de Democracia Viva, el cual involucró a su ex pareja, Daniel Andrade, y a su ex jefe de gabinete, Carlos Contreras.

En la conversación con La Tercera, la parlamentaria aseguró que “no he robado plata” y que, una vez que conoció una denuncia que apuntaba a irregularidades en la Seremi de Vivienda, se comunicó no solo con la directiva de su entonces partido político, sino que también con funcionarios del Gobierno.

Una vez que el caso de Democracia Viva se hizo público, la Fiscalía inició una investigación por los posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al fisco.

Esto provocó que RD suspendiera su militancia y, posteriormente, suspendió su rol como vicepresidenta de la Cámara.

Las frases más destacadas de Catalina Pérez

En su primera entrevista tras estallar el caso Convenios, y sobre todo lo ocurrido con Democracia Viva, estas fueron las frases más destacadas de Catalina Pérez:

“Han sido meses bien complejos, dolorosos, difíciles. He tenido que rearmar varios aspectos de mi vida a nivel personal y a nivel político. Siento que he tenido que partir de cero, pero estoy mejor, recomponiéndome. Espero que los procesos de investigación vayan avanzando, no tengo nada que ocultar: no me he robado nada, no he intercedido por ninguna fundación y con esa convicción sigo adelante”.

“Jamás me interioricé de los aspectos operacionales o de los aspectos financieros de Democracia Viva. Evidentemente, sabía en qué trabajaba mi pareja. Sabía que tenía una fundación que desarrollaba trabajo territorial en distintos lugares de Chile. Participé de actividades de la fundación, como participo diariamente de actividades de muchísimas fundaciones. Era vicepresidenta de la Cámara, además, ¿no?”.

“A principios de junio, me llega una denuncia de irregularidades por parte de los funcionarios del Serviu (…) Una denuncia que circulaba de manera informal por distintos canales de que había irregularidades en la Seremía de Vivienda y vinculadas a la fundación Democracia Viva. Estaba firmada por la Asociación de Funcionarios y en esa denuncia se decía que se estaba utilizando mi nombre por parte del seremi, que había un trato privilegiado, que había un maltrato, o sea, era una denuncia administrativa, lo que me levanta las alertas respecto de una situación que yo hasta ese entonces pensaba que estaba todo bien. Y la verdad es que ahí se me viene el mundo encima”.

“Toda la información que tenía a disposición en ese momento se la paso a la directiva nacional y hablo con autoridades de gobierno para informar lo que a mí me había llegado, pero también para preguntar qué es lo que estaba pasando y, en vista de los antecedentes, decido ir a la Contraloría, teniendo la convicción de que yo no tenía nada que ver, que no había ejercido ninguna influencia, nada”.

“La primera semana de junio, cuando me llega la información, inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría”.

Catalina Pérez aseguró que, una vez recibió la denuncia, se comunicó con “la subsecretaria de Vivienda de ese entonces, Tatiana Rojas, que creo que es con quien correspondía, ya que estaba a cargo del programa. Le digo que me llega esta denuncia y le pregunto qué está pasando. Ella me dice que hasta los antecedentes que ella tiene está todo en regla, pero que está elaborando un informe. Yo digo perfecto. Y les aviso tanto a mi partido como a la subsecretaria de que de todas maneras voy a ir a Contraloría”.

“Nunca supe el monto de los convenios, la modalidad de asignación, cómo se entregaban estos recursos que eran vía trato directo, qué requisitos eran necesarios para que esto se estableciera”.

“A mí siempre se me dijo que estaba todo regular, que estaba todo en regla. Yo le creí (a Daniel Andrade), creo que se traicionó esa confianza”.

“Jamás pensé que ellos (Daniel Andrade y Carlos Contreras) pudiesen haber estado haciendo algo malo, irregular, o que algo de lo que me estaban diciendo no era real”.

“Perdí a mi pareja, perdí a mi partido, perdí años de trabajo… Ahora me he concentrado mucho en eso, en recomponer los distintos espacios de la vida”.

“No he conversado con el presidente ni he tenido oportunidad de encontrarme con él personalmente desde el estallido del caso”.

“El problema es que a mí me acusan de haberme robado plata, de haber ejercido tráfico de influencias. Y no me acusan solo políticamente. Se querellan en contra de quienes son responsables por tráfico de influencias, por fraude al Fisco. A mí no se me acusa de un error político, a mí se me acusa de un delito. Se entenderá mi decepción, pena, rabia, cuando tú no te has robado nada, cuando no has ejercido tráfico de influencias, cuando no influiste de ninguna manera, y se te ha basureado. Yo necesito poder decir que no me he robado nada, que no influí por la fundación”.