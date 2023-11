Los casos que podrían llevar a la cárcel a Cathy Barriga

29 de Noviembre de 2023

La Fiscalía Metropolitana Oriente presentó ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago una solicitud de audiencia para formalizar a Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, por fraude al Fisco por hechos ocurridos entre 2016 y 2021, según las querellas presentadas por la municipalidad.

Según explicó el Ministerio Público a La Tercera, la formalización de Cathy Barriga y otros cinco ex funcionarios municipales apunta al pago de servicios no prestados por una periodista contratada a honorarios, quien siguió recibiendo sus remuneraciones a pesar de estar con licencia por varios meses y no siendo desvinculada del municipio.

Así, los montos defraudados llegarían a más de 95 millones por pagos a Andrea Monsalve por la contratación “fantasma” de sus servicios, ya que no se prestaron.

Ante esta acusación, Cathy Barriga aseguró al Ministerio Público que no desvinculó a Monsalve por temor a su reacción.

Las otras acusaciones contra Barriga

Pero la ex alcaldesa de Maipú también enfrenta acusaciones de Contraloría por eventuales irregularidades en la entrega del llamado “Bono Años Dorados”.

Y es que se trataba de una compensación dada por la municipalidad a los trabajadores que dejaban sus labores y que no estaba contemplada en las normativas legales. Los montos involucrados llegan a 81 millones de pesos pagados a 14 ex funcionarios.

A esto se suma la querella presentada por el actual alcalde Tomás Vodanovic por defraudación de 20 millones de pesos por el incremento del presupuesto municipal sin justificación.

El alcalde Vodanovic, quien declaró como testigo, expresó que “nosotros tenemos el convencimiento de que durante la anterior gestión municipal se ideó un mecanismo para defraudar al municipio en $31 mil millones”.

“Acá se creó un mecanismo para gastar recursos públicos sabiendo que esos recursos públicos no estaban disponibles, se dejaban de pagar los grandes contratos, se generaba adulteración de documentación”, agregó.

Frente a estas acusaciones, Cathy Barriga sostuvo que “quiero señalar enfáticamente que jamás me beneficié de alguna manera de mi trabajo como alcaldesa, ya que todos los recursos de la municipalidad llegaron a la comunidad a través de distintos programas sociales y obras”.

Las penas que arriesga Cathy Barriga

Sobre esta investigación se pronunció el ex fiscal Sabas Chahuán, quien dejó ver que Barriga podría enfrentar la prisión preventiva.

“Según lo que dicen los medios de comunicación, serían delitos reiterados de fraude al Fisco. El inciso final de esa norma aumenta la pena a presidio mayor en su grado mínimo, o sea, de 5 a 10 años”, declaró a MegaNoticias.