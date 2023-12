Mesa de diálogo del INDH con la CAM: ¿es posible para La Moneda?

26 de Diciembre de 2023

Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), está en el centro de la polémica, luego de hacer un llamado para instaurar una mesa de diálogo para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur y considerar a grupos violentistas, como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

Contreras sostuvo que en este tipo de instancias hay que sumar a grupos “más al extremo”, en alusión a la CAM, pero dejando en claro que “ellos deben de poner las armas para sentarse a la mesa y resolver de una vez por todas un problema que se arrastra por más de treinta años”.

Desde RN cuestionaron las palabras de la directora del INDH, asegurando “qué falta hace (Sergio) Micco en el INDH. La señora (Consuelo) Contreras cree que esto es un juego de niños. Y de verdad que sentar a la CAM, a la WAM, a la RMM en la mesa, con una M16 encima de la mesa que nos estén amenazando. Ellos son terroristas señora Contreras, hasta cuándo. Reléase el informe de ustedes mismos donde dice que hay atentados en contra de la fe, que queman iglesias; en contra de colegios, niños que las disparan cuando van en los furgones, o que les disparan y queman sus colegios; también contra agricultores que los sacan de sus territorios y hay desplazamiento forzoso”.

Ante esta polémica, la vocera Camila Vallejo expresó que desde el Ejecutivo “siempre estamos escuchando las distintas propuestas para poder dar solución a problemas”, no solo coyunturales, “sino que históricos”.

Sin embargo, la ministra Vallejo recordó que La Moneda ya impulsó una mesa de diálogo en la zona, llamada Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, en funcionamiento desde julio pasado y que ya concretó 17 reuniones.

Vallejo precisó que en esta instancia están presentes todos los sectores políticos, así como “actores territoriales claves de víctimas de violencia, como también de comunidades mapuches que reivindican sus territorios“.

No obstante, recalcó que “nosotros vamos a estar disponibles siempre a dialogar con quienes quieran dialogar, y que no podemos dialogar con quienes no están dispuestos a dialogar”.

Consultada sobre una mesa de diálogo con la CAM, la ministra Camila Vallejo fue cauta y se limitó a señalar que “es política ficción”, ya que “no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo”.

“Si es que hay actores que tienen realmente disposición a dialogar y eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, porque así no se dialoga, es que vamos a conversar porque lo central es entregar soluciones, quizá compartidas, para que logren ser estables en el tiempo y no se esfumen en un mes porque no lograron ese consenso transversal”, sentenció.