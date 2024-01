Irina Karamanos recuerda su rol de primera dama: “Solamente usé el poder para ir desarmándolo”

9 de Enero de 2024

La ex coordinadora sociocultural de la Presidencia entregó detalles inéditos sobre su paso por La Moneda, donde aseguró que estuvo "muy atenta, tensa e incómoda con tener poder".

La ex coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, habló sobre sus días en La Moneda durante el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

En conversación con la Revista Vein, la ex pareja de Boric entregó detalles inéditos sobre su rol como primera dama, cargo en el que estuvo durante unos meses. Luego de ello, en noviembre de 2023, se reveló el quiebre con el jefe de Estado.

En relación con eso, Irina Karamanos se refirió a su primera aparición de forma pública. “Es como pareja de un presidente. Que eso sea la definición de quién eres socialmente, es tremendamente interesante, desafiante y difícil también“, expuso.

A lo que agregó: “Se construye una imagen de pareja presidencial en el poder, muy tradicional. Es como la versión profesional de ser pareja. La primera dama, además de muchas otras cosas, está a cargo de profesionalizar su relación y eso es bien cuestionable“.

Con respecto a si dejó de lado muchas cosas para ejercer su rol, la militante de Convergencia Social contestó tajantemente, asegurando que se concentró un “200%” en su compromiso político, ya que sabía que era por un tiempo acotado.

La reflexión de Irina Karamanos

Por otra parte, habló sobre el poder que otorga dicha posición, donde Irina Karamanos indicó que estuvo “muy atenta, tensa e incómoda con tener poder“.

“Tengo una convicción democrática muy fuerte, entonces yo misma consideraba que era ilegítimo estar allí por más tiempo de lo estrictamente necesario. Me iba dando cuenta de lo mucho que se puede hacer con esa posición jerárquica y a la vez decidía no usarla; solamente usé el poder para ir desarmándolo”, dijo.

En ese sentido, aseveró que asumió el desafío “para poder desvestir la reiteración de esa figura y ese lugar. Cualquier persona que le dan poder y quiera hacer el bien, el lugar de primera dama es perfecto porque se pueden efectivamente hacer muchas cosas buenas“.

“El tema es: ¿por qué esa persona? Y la respuesta es simple y llanamente porque es pareja del presidente. Y ese es el pecado original del cargo si uno se pone lentes del siglo XXI”, reflexionó.

Esto debido a que, según su opinión, a día de hoy hay varios ministerios que realizan políticas sociales, de género y “sobre los temas que tradicionalmente se asocian a las primeras damas”.

Ante esto, Irina Karamanos complementó que “sobre todo porque hoy podemos votar por líderes mujeres, en cambio una primera dama no es una figura electa. Ser pareja de alguien no es haber sido electa, y si no fui electa para gobernar no voy a gobernar”.

Y para cerrar, la ex pareja de Gabriel Boric dijo que su convicción tiene que ver con valores democráticos, no con caprichos. “Algunas personas pueden pensar que salir de la figura de primera dama es un rechazo personal a un privilegio dado, yo creo que es un decidido rechazo político a un poder que no pertenece“, concluyó.