Ossandón vs Rubilar: la pelea por la Municipalidad de Puente Alto que divide a RN

11 de Enero de 2024

Karla Rubilar es la principal carta de RN para las elecciones municipales, por lo cual el senador criticó su rol en el municipio y pidió transparencia.

El senador Manuel José Ossandón (RN) y el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), han estado en el ojo de la polémica en los últimos días tras protagonizar una tensa pelea electoral en medio de la definición de las candidaturas para las próximas municipales.

El domingo pasado en Tolerancia Cero, el senador cuestionó que Karla Rubilar trabaje en el municipio y que sea la principal carta para suceder a Codina, debido a que él no puede presentarse legalmente a la reelección.

“O aquí tenemos reglas claras y transparentes, o no me pidan que cumpla con la institucionalidad, porque la candidata (Rubilar) fue contratada, es candidata pagada por el municipio y llegó con cinco personas que además trabajan, y una de esas personas fue nombrada jefe del departamento comunitario con un tremendo sueldo para dirigir la campaña. ¿Cómo es eso? No hay fair play ahí”, criticó el parlamentario.

Tras la arremetida de Ossandón, el jefe comunal manifestó su molestia y advirtió que el fastidio del senador tiene relación con que respalda a su sobrino, el concejal Felipe Ossandón, pero que los números no lo acompañan para que sea la carta de RN en las elecciones de Puente Alto.

Pese a las criticas, la directiva y el consejo comunal de la tienda enviaron una carta a la ex ministra para solicitarle formalmente que represente a RN en octubre, según consignó La Tercera.

La respuesta de alcalde Codina a Ossandón por cuestionar a Rubilar

En medio de esta polémica entre Ossandón y Rubilar, el alcalde Germán Codina se refirió a la situación en conversación con La Segunda.

En dicha entrevista, el jefe comunal aseguró que los cuestionamientos los hizo “por el afán de él de imponer a su sobrino como candidato y tener un doble estándar. Porque si hay algo que es corrupción es el nepotismo, que ya debiera estar erradicado en nuestro país”.

“Como saben que si el sobrino compite con la Karla pierde, tratan de inventar cualquier cosa para que ella desista si el partido le pide ser candidata”, añadió.

Además, Codina descartó que haya un equipo en el municipio promoviendo a Karla Rubilar. “Lo que buscan estas declaraciones del senador es perjudicar a una mujer como Karla. Por eso esto raya en lo matonesco, es violencia política en una forma nueva”, sostuvo.

Karla Rubilar renuncia a su cargo en Municipio de Puente Alto

Este miércoles, la ex ministra le contestó a los militantes del partido manifestando su agradecimiento por la propuesta, y a su vez, presentó su renuncia al gabinete de Codina.

“Entiendo que una posible candidatura genere temor en algunos, y con el ánimo de resguardar mi honra y el trabajo honesto que realizan los funcionarios de nuestra municipalidad, he decidido presentar mi renuncia con fecha 31 de enero”, partió diciendo en el comunicado.

De este modo, añadió que su “renuncia voluntaria se genera para evitar que tanto el senador como cualquier otra persona pueda hacer cuestionamientos maliciosos que desprestigien la labor que realiza el municipio”. Destacando que hoy “no existe ninguna regulación que impida que un funcionario municipal pueda ser candidato”.

En ese sentido, Rubilar aseguró que también lo hace para “impedir que se siga ocupando de excusa para mantenernos divididos y no llevar un candidato único del sector, arriesgando la permanencia de la alcaldía de Puente Alto, pues a mí sí me importaría dejar la comuna más grande de Chile en manos de la izquierda“.

Tribunal Supremo de RN abre causa contra Ossandón y Codina

Tras toda esta disputa, Tribunal Supremo de Renovación Nacional tomó la decisión de abrir una causa de oficio en contra de Ossandón y Codina por infracción al deber de lealtad y afecto partidario.

Esto debido a posibles conductas inapropiadas que puedan comprometer los intereses del partido a raíz de la pelea política sobre quién será el candidato por la colectividad en Puente Alto en las elecciones Municipales.

El Tribunal Supremo resolvió que el abogado José Ignacio Pinochet, sea el Ministro Instructor de primera instancia, quien tendrá que acoger las diligencias en contra del parlamentario y del alcalde.

La causa de oficio fue decretada por unanimidad por el tribunal conformado por Katherine Martorell, Fernán Lecaros Fernández, Rodrigo Barrientos Nunes, y los miembros del Tribunal, Víctor Manuel Avilés y Cecilia Pérez Jara.