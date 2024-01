Desbordes se cuadra con el Gobierno en medio de crisis de seguridad: “Monsalve está haciendo bien la pega”

31 de Enero de 2024

El ex presidente de Renovación Nacional llamó a la oposición a "dejar de lado el discurso de que el Gobierno no ha hecho nada y que está todo malo".

Mario Desbordes entregó su respaldo a la labor que realiza el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en medio de los cuestionamientos de la oposición por la crisis de seguridad que vive el país.

En entrevista con Radio Infinita, el ex ministro de Defensa valoró el trabajo del subsecretario y aseveró que “yo no enredaría a autoridades que necesitamos en su rol”.

“Está haciendo una buena pega. Yo no seguiría intentando sacar al pizarrón a un subsecretario“, añadió en el programa Ahora es Cuando.

En esa misma línea, el ex ministro llamó a Chile Vamos a terminar con los constantes cuestionamientos al Gobierno.

“La oposición tiene que dejar de lado el discurso de que el Gobierno no ha hecho nada y que está todo malo“, planteó Mario Desbordes.

Aseguró a la vez que el Ejecutivo “ha tomado medidas correctas. No me cabe duda que Tohá, Vergara y Monsalve han hecho el esfuerzo“.

Pensiones de gracia

Por otra parte, el ex secretario de Estado no dudó en afirmar que “hay una falla institucional” en el sistema para entregar pensiones de gracia en el país.

Al referirse a la polémica generada por la entrega de este beneficio a personas afectadas por la represión durante el estallido social que tenían antecedentes penales, Mario Desbordes dijo que su entrega “no puede ser tan discrecional”.

“Alguien dentro del Gobierno aprovechó esa falla para otorgar pensiones“, sostuvo el ex ministro.

Aseguró a la vez que “no puede ser una herramienta política para premiar personas cercanas o devolver favores“.

Desbordes no le cree a Piñera

En otro ámbito, Mario Desbordes expresó su deseo de que Sebastián Piñera no se presente nuevamente como candidato presidencial.

“Yo creo que él sí quiere ser presidente, no tengo duda. No le creo nada. Estoy 100% convencido que quiere ser candidato presidencial“, manifestó.

Respecto del tema de la carrera presidencial, aseveró que “si Michelle Bachelet no se va a la ONU, probablemente la planten a una candidatura presidencial“.

No obstante, y pese a admitir que la ex presidenta “evidentemente es una tremenda candidata”, Desbordes no dudó que “Evelyn (Matthei) es mejor“.