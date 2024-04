Los motivos de Daniela Peñaloza para no ir a la reelección por Las Condes: “No estoy dispuesta que mi nombre sea factor de división”

4 de Abril de 2024

La alcaldesa confirmó que no irá a la reelección por Las Condes, en medio de la investigación por presuntas irregularidades en la actual administración.

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), anunció que no continuará con su candidatura a la reelección por el sillón municipal. Su intenciones de seguir al mando de la comuna sufrieron un vuelco en las últimas semanas, y este jueves lo confirmó.

En marzo de este año, Peñaloza aseguró que estaría presente las elecciones municipales pactadas para el 27 de octubre, declarando a Radio Agricultura que “voy a la reelección, yo soy la alcaldesa electa y de consenso de Chile Vamos, tengo el respaldo de la coalición“.

Sin embargo, su discurso fue cambiando a medida de que iban pasando los días y tras citar a un punto de prensa junto a los partidos de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli), anunció que no irá a la reelección por la alcaldía de Las Condes.

“Lamentablemente en los últimos meses se ha buscado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado, de manera infundada, con especulaciones que son injustas y que buscan crear falsos empates sin medir consecuencias y que terminan produciendo un gran daño”, partió diciendo.

A lo que agregó: “Esto ha puesto a Las Condes en un foco de un conflicto político que no existe, que no le hace bien a los vecinos y que no le hace bien a mi coalición”.

Bajo este contexto, Daniela Peñaloza sostuvo que “no estoy dispuesta para que mi nombre sea factor de división, frente a este desafío que es mayor, he decidido no repostular al cargo de alcaldesa”.

¿Por qué Daniela Peñaloza decidió bajar su candidatura por Las Condes?

El momento que atraviesa la actual jefa comunal es complejo. A pesar de que la UDI le había entregado su respaldo hace unos días, todo esto quedó en la incertidumbre.

Lo anterior, debido a los avances de las investigaciones con respecto a presunto fraude al fisco por pagos de horas extras y compra a sobreprecio de un terreno para un Cesfam.

En este sentido, este miércoles el Ministerio Público autorizó levantar el secreto bancario de Daniela Peñaloza y otras siete personas involucradas en las irregularidades del terreno en donde se ubicará dicho centro de salud.

Sumado a ello, aparece la ex ministra Marcela Cubillos, quien irrumpió con una posible candidatura por la Municipalidad de Las Condes.