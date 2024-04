Encuesta Cadem: Evelyn Matthei vencería en un balotaje y lidera carrera presidencial con un 25%

8 de Abril de 2024

La actual alcaldesa de Providencia cuenta con un amplio respaldo, distanciándose en más de doce puntos de su más cercano competidor.

Luego de que el pasado viernes anunciara que no irá por la reelección en la comuna de Providencia, la encuesta Cadem arrojó que Evelyn Matthei lidera cómodamente la carrera presidencial, según su última edición de Plaza Pública.

El estudio consignó que la actual alcaldesa tiene un 25% de las preferencias de cara a las presidenciales de 2025, siendo su competidor más cercano, José Antonio Kast, el que le sigue con un 12%.

Más atrás se ubican otras figuras como Michelle Bachelet (4%), Camila Vallejo (3%), Carolina Tohá (2%), Franco Parisi (1%), Mario Marcel (1%), Johannes Kaiser (1%), Cecilia Morel (1%), Rodolfo Carter (1%) y Daniel Jadue (1%).

Por otro lado, la encuesta Cadem dio cuenta de que Evelyn Matthei podría vencer en todos los escenarios posibles de un eventual balotaje. Por ejemplo, ante Kast vencería con un 56% contra un 25%. Pero ante Camila Vallejo, la distancia se expandiría, llegando a ser de 65% contra un 23%.

Además, le gana por 14 puntos a Michelle Bachelet (53% vs 39%), por 34 puntos a Carolina Tohá (62% vs 28%) y por 43 puntos a Tomás Vodanovic (64% vs 21%).

Por otro lado, José Antonio Kast superaría a Tohá por 11 puntos (47% vs 36%), a Vodanovic por 18 puntos (47% vs 31%) y a Vallejo por 19 puntos (50% vs 31%). En cambio, perdería frente a Matthei (25% vs 56%) y también sería superado por la ex presidenta Bachelet (39% vs 46%).