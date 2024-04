El factor Aldo Duque: las estrategias de la oposición para desarticular su candidatura a alcalde de Santiago

18 de Abril de 2024

El mediático abogado espera llegar a la alcaldía de Santiago con el apoyo del Partido Social Cristiano y facciones del Partido Republicano. Sin embargo, su candidatura ha incomodado a la oposición, que busca instalar a Sebastián Sichel o Rodrigo Delgado como candidato único del sector, para evitar la dispersión de votos. Por ello, han diseñado una serie de mecanismos para evitar que la postulación de Duque tome vuelo, entre los que se encuentran solicitudes privadas para que se baje, difundir las causas en que ha intervenido y la mediación de figuras como Matthei y Kast.

La tercera es la vencida, dice el refrán popular. Eso es lo que cree el abogado Aldo Duque (62), quien aspira a ser candidato a alcalde de la comuna de Santiago. Para ello, ha recibido el apoyo formal del Partido Social Cristiano, del Movimiento Libertario, del diputado Johannes Kaiser (IND) y de algunos sectores del Partido Republicano.

Se trata de su tercera aventura electoral. En 2016, cuando militaba en Evópoli, Aldo Duque compitió en las primarias municipales de Chile Vamos por Macul, donde fue derrotado por el UDI Andrés Ugarte. Esa elección, la primera del defensor, estuvo marcada por un particular hecho: por un error en los plazos de inscripción de su nuevo domicilio, no pudo votar por él mismo.

Casi cinco años después, en 2021, estuvo a punto de ser candidato a la Convención Constitucional con el respaldo de Chile Vamos, representando al distrito 8, que integran las comunas de Tiltil, Quilicura, Colina, Cerrillos, Estación Central, Lampa, Maipú y Pudahuel. Sin embargo, como publicó en su cuenta de X ―antes Twitter―, “a siete horas de cerrarse inscripciones y después de haber llenado todos los formularios del Servel”, el conglomerado optó por bajar su postulación.

“El pacto Chile Vamos me informa que no me llevará tras pedirme que fuera y asegurarme que así sería. En fin, de mejores partes me han echado, dijo Cantinflas. Éxito a los que van”, denunció.

Esta vez, ya como independiente, la arremetida del mediático abogado volvió a hacer ruido en la coalición opositora que agrupa a la UDI, RN y Evópoli, que aún no decide si levantar como candidatos a Sebastián Sichel (IND) o a Rodrigo Delgado (UDI). Ante ese escenario, Aldo Duque instó a las fuerzas opositoras a hacer primarias en Santiago, pero el bloque desechó esa opción, por lo que decidió correr por fuera.

Los reparos de Chile Vamos con Aldo Duque y las causas que complicarían su postulación

Los reparos de Chile Vamos con la postulación de Aldo Duque se relacionan directamente con su amplio historial de causas judiciales en las que ha defendido a imputados por tráfico de drogas, porte de armas y secuestro.

Además, el sector lo cuestiona por haber defendido a un miembro de la “primera línea” que habría protagonizado un ataque incendiario a un bus del transporte público durante el estallido social.

En 2020, Aldo Duque ejerció como defensor penal privado de una mujer y su hija, quienes se dedicaban al tráfico de drogas en la Región de Tarapacá. Como reporta Ex-Ante, en el hogar de ambas mujeres, la Policía de Investigaciones (PDI) incautó 215 paquetes contenedores de droga, con un peso de 222 kilos. De ellos, 153,8 kilogramos eran de cocaína base, y 68,4 kilogramos eran de marihuana. Además, la PDI decomisó un bolso con más de $32 millones en efectivo y dos cargadores de pistolas.

En enero de 2023, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a la madre a ocho años de presidio mayor en su grado mínimo. Esto, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y, también, por la magnitud de lo incautado.

El abogado ha defendido, asimismo, a acusados de microtráfico, y a imputados por infracción a la ley de armas, como el dueño de la Casa del Espía, Dante Yutronic, en la investigación por el homicidio del martillero Fernando Oliva a manos del fundador de la Universidad Santo Tomás, Gerardo Rocha.

En tanto, durante 2020 Aldo Duque fue el defensor privado de Matías Jara, condenado a libertad vigilada por el incendio de un bus RED de la empresa Alsacia el 22 de enero de 2020 en Maipú, en el marco del estallido social. Junto a un compañero, habría provocado desórdenes en la zona y habría interrumpido el tránsito en la calle Tres Poniente. El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago lo declaró culpable de los delitos de daños calificados, toma de control de vehículos de transporte de pasajeros y desórdenes públicos.

A los reclamos de Chile Vamos se han sumado agrupaciones de vecinos de Santiago como Santiago se levanta. A través de X, la asociación interpeló al posible candidato: “¿De qué lado está usted? ¿Para quién trabaja?”.

Exponer el historial de Aldo Duque: la táctica de la oposición para bajar su candidatura

En Chile Vamos, la postura es clara: es necesario que la oposición lleve un solo candidato para la comuna de Santiago. Esto, con el objetivo de derrotar a la actual alcaldesa Irací Hassler (PC) y evitar la dispersión de votos en el sector. Así, la idea del conglomerado es que el postulante sea quien está mejor posicionado en las encuestas. Ese nombre sería, según fuentes internas, el ex candidato presidencial, Sebastián Sichel.

En ese sentido, personeros de la coalición sostienen a EL DÍNAMO que, dado su historial judicial, Aldo Duque no puede competir en las elecciones municipales. Sin embargo, aseguran que la estrategia de Chile Vamos no será presionar directamente al abogado para que baje su candidatura, sino exponer las causas en que ha intervenido “para que los vecinos sepan quién es y tomen su propia decisión”.

De esa manera, dicen, podrían abrirse dos escenarios. El primero es que durante el proceso Duque decline postular. El segundo, en tanto, es que el defensor obtenga un resultado muy bajo en la elección del 27 de octubre de 2024.

Un dirigente de la UDI aseguró a EL DÍNAMO que no se descarta que si el candidato independiente mantiene su postulación, afectando al postulante oficial de Chile Vamos, haya una intervención por parte de Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (Rep), quienes han seguido de cerca el proceso municipal.

En Evópoli ―partido que no presentará candidato para Santiago― la postura es más moderada. Si bien consideran que la irrupción de Aldo Duque es riesgosa para la oposición, creen que es factible llegar a un consenso que permita que todo el sector apoye a una sola carta.

Los descargos de Aldo Duque: “Quien baja o sube una candidatura son los vecinos de Santiago”

En conversación con EL DÍNAMO, Aldo Duque asegura que antes del cierre de la inscripción de las primarias tuvo “gratísimas” reuniones con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y con la directiva de la UDI. “Hemos conversado, ellos me han planteado su interés por saber mi posición. Se las he dado con la mayor honestidad, y ellos también me han dado la suya”, señala.

El abogado relata que “ellos quedaron de evaluar mi postulación y, posteriormente, me pidieron un plazo para darme una respuesta. Extinguido ese plazo, no hubo respuesta alguna, entonces entendí que no había interés de ninguna especie de apoyar una candidatura independiente de un vecino de Santiago. Por eso decidí hacerlo por mi fuerza y riesgo”.

―¿Le han pedido desde Chile Vamos y el Partido Republicano que baje su candidatura?

―Sí, me lo han pedido formalmente. Yo he señalado que quien baja o sube una candidatura deben ser los vecinos de Santiago. Ellos me han entendido, me han escuchado con el mayor respeto, mismo respeto que yo tengo por Chile Vamos. Ha sido un diálogo muy respetuoso siempre.

―¿Quiénes le han pedido que se baje?

―Los nombres no los puedo decir, porque no me han autorizado. Per sí puedo decir que un presidente de partido me lo solicitó formalmente.

―¿Qué argumentos le han dado?

―En la opinión de Chile Vamos es mejor tener una sola candidatura, de forma tal de aglomerar los votos del sector en uno solo candidato. En este caso, según sus estudios y encuestas, es Sebastián Sichel. Pero cuando les pregunté cuánto marcaba yo en relación al señor Sichel, me dijeron que yo no he sido medido en ninguna encuesta. Si yo no he sido medido, ¿cómo se puede saber cuáles son mis reales posibilidades?

Mi llamado siempre fue que hubiera primarias para que los vecinos de Santiago eligieran a su candidato. Lo pedí privada y públicamente y no tuve respuesta hasta el día que se extinguía el plazo legal para inscribir las primarias. De haber habido primarias, por supuesto que yo me hubiera plegado entusiasta al ganador. Yo lo único que pedía era que los vecinos decidieran.

―Entonces, ¿por qué usted insiste en continuar con su candidatura si no va a ser elegido por los vecinos en una primaria?

―Finalmente, si un partido pone un candidato tampoco lo ponen los vecinos. Siempre, al final, los candidatos los imponen terceros. Pero lo ideal, siempre, es el mecanismo de primarias. Eso es lo que yo quise siempre. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es por qué no se consultó a los vecinos. Si estamos en esta encrucijada es por no haber ido a primarias, insisto.

―¿Qué responde a las críticas que se le han realizado por las causas en las que ha sido defensor?

―Una cosa muy sencilla. La Constitución Política de la República garantiza el igual acceso ante la ley para todos los chilenos. Eso incluye la debida defensa jurídica. Cuando un abogado defiende a una persona imputada por cualquier delito, como la ley de drogas, y resulta ser inocente, ese abogado ingresa al listado de abogados de traficantes. Eso, sin importar si la persona acusada era culpable o inocente.

¿Le parece razonable a usted que un abogado, convencido de la inocencia de un acusado, lo defienda, eventualmente prueba su inocencia, quede por eso estigmatizado de su derecho a optar a un cargo de elección popular? A mí me parece que no. Si la ley estableciera una inhabilidad o imposibilidad para ser candidato a un cargo de elección popular, ¿cuáles serían las razones para que una persona, ejerciendo la abogacía no pueda defender a alguien que considera inocente? ¿Por qué no?

―¿Usted descarta tener nexos con el narco y la primera línea, como se le ha apuntado?

―El muchacho, que dicen que es de la primera línea, protagonizó un evento que fue un delito común y corriente, que no tenía nada de terrorista. Además, tuvo una participación muy menor. No se generó en Santiago, no tuvo nada de primera línea, y no tuvo ninguna relación con el denominado estallido social, porque pasó casi tres meses después. El imputado, que no tenía antecedentes, jamás fue formalizado ni perseguido por terrorismo. Posteriormente, recuperó su libertad y no ha vuelto a delinquir jamás.

No hay ningún vínculo con la primera línea ni con el terrorismo. Pero entiendo que son las habladurías que se dicen en una campaña electoral, y que entiendo como tal.

―¿Lo mismo los supuestos nexos con el narco?

―Por Dios. Si un médico opera a un violador de menores y le salva la vida, ¿usted podría decir que es un cirujano de pedófilos? Es tan ridículo sostener eso como lo que le acabo de exponer. ¿Le parece lógico ese nivel de análisis? Como no tienen nada que sacarme, porque no tengo nexos con corrupción ni fundaciones, recurren a mi libre ejercicio como abogado.

La defensa del Partido Social Cristiano: “Aldo no está dedicado 100% a defender narcos”

Según el vicepresidente del Partido Social Cristiano (PSC), Héctor Muñoz, la candidatura de Aldo Duque “va bien avanzada” para inscribirse el 25 de julio. “Él va a ser apoyado por el partido, y nosotros le estamos pidiendo a los otros partidos del sector que los apoyen”, dice.

“Un candidato como Aldo Duque perfectamente puede ser apoyado por todos los partidos de derecha. Aparte que Sebastián Sichel tampoco está tan entusiasmado con competir. Entonces, en vez de buscar más candidatos, un buen gesto es que todos apoyemos a Aldo Duque como candidato independiente por el Partido Social Cristiano. Lo que nosotros buscamos es ganar la alcaldía de Santiago como sector, no solo como partido”, plantea en diálogo con EL DÍNAMO.

A juicio de Muñoz, sacar a flote las causas en que ha intervenido “es una forma muy mala de hacer política. Ya empezó la política sucia por parte de algunos sectores, y la izquierda igual se ha aprovechado. Él es un abogado defensor, no está dedicado 100% a defender narcos. Ha defendido causas específicas en que cree que una persona es inocente, como cualquier abogado defensor de Chile”.

“Si Aldo Duque tuviera alguna relación con el narco más allá de lo profesional, lo entenderíamos. Pero esto solamente son relaciones estrictamente profesionales. Si esto pasa más allá de lo profesional, y hay antecedentes, no apoyaríamos esta candidatura que creemos que es la mejor carta para derrotar a Irací Hassler”, recalca.

Para el vicepresidente del PSC, “la candidatura de Sebastián Sichel no se puede apoyar, porque tiene ideas muy de centroizquierda, bien progresistas, bien lejanas a nuestros valores. Si se baja Sichel, es una señal de que Chile Vamos no está muy fuerte en Santiago. Pero si aparece otra figura, habría que evaluarla. Pero lo que pretendemos es que en algún lugar de Chile se apoye a nuestros candidatos, y Santiago podría ser una buena muestra de eso”.

El plan del Partido Social Cristiano es proclamar a Aldo Duque como su candidato el próximo 4 de mayo, en el congreso del partido, que se realizará en el edificio del Ex Congreso Nacional. Luego, el consejo regional ratificará su postulación y se realizarán los trámites formales en el Servicio Electoral.