“La última en que podamos poner metas”: lo que espera el oficialismo de la tercera cuenta pública del presidente Boric

11 de Mayo de 2024

Entre los líderes oficialistas se espera que el discurso recoja los logros de la administración en aspectos como seguridad e inste a acuerdos en materias como pensiones, salud y educación.

Compartir

Poco antes de las 08:30 horas, y abrigados con bufandas y chaquetones, los ministros comenzaron a llegar a La Moneda para participar en un nuevo consejo de gabinete que encabezó el presidente Gabriel Boric, en donde el principal llamado fue al despliegue en terreno y la presencia comunicacional de los secretarios de Estado, en la previa de la cuenta pública del próximo 1 de junio de 2024.

Al inicio de la reunión, el mandatario instó a los presentes a que “durante los meses que vienen” estén “todos desplegados en terreno. Una vez a la semana, todos y cada uno de ustedes tiene que salir a la región. Una vez a la semana cada uno de ustedes tiene que contarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo en las diferentes carteras y hablar de lo que está haciendo el Gobierno en general, no solamente desde la perspectiva sectorial”.

Después de los llamados a los ministros ―respaldado por una serie de informes que presentó la vocera Camila Vallejo―, el presidente Boric planteó que “este es un consejo de gabinete que se da en la previa de la cuenta pública. Y es nuestra tercera cuenta pública y quizás la última en que podamos poner metas dentro de nuestro gobierno”.

Avanzada la cita, Boric insistió en la necesidad de la presencia comunicacional y remarcó: “Como Gobierno tenemos buenas noticias que contar”.

Tercera de Boric: los énfasis del oficialismo para la cuenta pública 2024

Las palabras del jefe de Estado no sólo hicieron eco entre los ministros, sino también en el oficialismo. Desde La Florida, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, sostuvo que “nuestra aspiración es que, en el marco del desafío que ha planteado la ciudadanía, esperamos que en la cuenta pública y en el Congreso pleno exista una voluntad de avanzar en las reformas estructurales. Pero también que haya una señal muy clara por parte del Ejecutivo de disposición de recursos y de esfuerzos en las materias centrales”.

“Esto no sólo tiene que ver con la reforma de pensiones que hoy se debate. Hemos visto la situación en educación, los temas de salud. Seguir con el avance histórico y sustantivo en materias de aporte en seguridad”, añadió Figueroa durante el lanzamiento de las candidaturas comunistas a alcaldes.

La secretaria general del PC aseguró que “este no es solamente un llamado para la cuenta pública del presidente, sino por sobre todas las cosas un llamado al Congreso para que aborde estas materias con toda la celeridad que demandan. Si hay algo que afecta a la política y a la institucionalidad es cuando la ciudadanía siente que nuestra agenda no es la que ellos demandan como prioritaria”.

En tanto, el secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, comentó ―en el marco del lanzamiento de las candidaturas oficialistas a las primarias municipales― que se espera un fuerte énfasis en seguridad en el discurso del presidente Boric. “Esperamos que en la cuenta pública se muestre el trabajo que se está haciendo en seguridad, las leyes aprobadas en esa materia y los recursos traspasados a las policías. Este Gobierno se ha hecho cargo, aunque todavía falta”, dijo.

A juicio de Toro, la crisis de seguridad ha “desplazado” otras prioridades de la actual administración. “Por eso, es una oportunidad para que el presidente pueda proponer a Chile diferentes situaciones. Para nosotros, es fundamental profundizar el sistema de cuidados. Es fundamental tener un sistema de cuidados que dé cuenta y se haga cargo de la realidad de las mujeres. Sobre todo en el caso de la gente postrada”, señaló.

Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, aseguró a EL DÍNAMO que “es de esperar que esta lógica electoral que se viene no limite la capacidad de llegar a acuerdos”. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El emplazamiento a la oposición y el enigma del sistema político

Para la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, la seguridad también debiese ser un eje fundamental del discurso del presidente Gabriel Boric en la cuenta pública. Pero, al mismo tiempo, debiese haber un guiño hacia la reforma previsional, “algo muy sentido por los chilenos”.

“Debiera haber la posibilidad de que el presidente no sólo reafirme aquello, sino que ojalá podamos tener un compromiso de todos los sectores políticos en orden a eso”, añadió.

Otro aspecto que debiera integrar el mensaje presidencial, según la parlamentaria, es la reforma al sistema político. “Es importante, pero no va a producir efecto alguno en lo inmediato. De manera tal que nuestra responsabilidad es mirar el futuro. Pero sobre todo, en lo inmediato, aprobar proyectos como la reforma previsional y de salud. Evidentemente, se pueden hacer las cosas si es que hay voluntad política”, deslizó.

“El problema aquí es que la voluntad política no está en la derecha, y no está para aprobar una reforma previsional para los chilenos que son adultos mayores y no les alcanza para vivir. La derecha sigue defendiendo un sistema fallido, como el de las AFP, sin introducirle mejoras”, enfatizó.

Cuenta pública 2024: vitrina para los “avances del Gobierno” de Boric

En conversación con EL DÍNAMO, el presidente de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, expresó que “siempre hemos visto la gran capacidad del presidente de transmitir de buena forma los avances del Gobierno y esperamos que eso se pueda ver reflejado en el discurso”.

“Durante estos tres años, hemos avanzado en un alza histórica del salario mínimo. Hemos reducido la jornada laboral, que permite conciliar la vida laboral con la familiar, que creemos que es muy relevante. Y el royalty minero, que ya está beneficiando a más de 300 comunas, con recursos que van a estar al servicio de recuperar espacios públicos, de la seguridad y de mayor bienestar”, destaca.

Según Vela, “es de esperar que el presidente pueda marcar la hoja de ruta de lo que queda del Gobierno, marcando un foco, y poniendo oficialismo y oposición a los chilenos por delante. Y, con eso, llegar a un acuerdo en materia de pensiones. El presidente puede apuntar en ese sentido”.

El líder de RD sostiene que “durante este periodo de Gobierno ha habido muchas elecciones y, a pesar de eso, ha habido muchos acuerdos en materia legislativa. Es de esperar que esta lógica electoral que se viene no limite la capacidad de llegar a acuerdos”.

“Ahí hay dos materias relevantes: la reforma a la salud, que es urgente, y el sistema nacional de cuidados, que ha estado implementando el Gobierno. Pero también está el financiamiento de la educación superior, donde hay una situación bien crítica de endeudamiento de muchas personas”, agrega.

“Un llamado concreto a acuerdos”: la mirada de la DC

En diálogo con EL DÍNAMO, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, planteó que respecto a la cuenta pública 2024 del presidente Boric “esperamos que el presidente ponga un acento y haga un llamado concreto a acuerdos en seguridad ciudadana, pensiones, economía, salud y educación“.

El timonel de la DC agregó que “si bien es cierto que eso corresponde al Parlamento ―y llamo a la derecha a que se sume a este espíritu―, el principal impulso lo tiene el Gobierno, y tienen que hacerlo ellos”.

“Desde la DC siempre hemos estado disponibles para los acuerdos, desde el primer momento. Nosotros somos un partido que cree que Chile avanza cuando hay acuerdos”, cerró.