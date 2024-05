Éxodo de militantes y críticas a dirigentes: el complejo escenario pre electoral de Amarillos y Demócratas

9 de Mayo de 2024

Según datos del Servel, entre enero y marzo de 2024, el partido creado por Cristián Warnken perdió 119 miembros, mientras que 60 personas dejaron Demócratas. Un informe interno de Amarillos asegura que "la curva de renuncias es más elevada al principio" y su timonel descarta una "fuga permanente".

Compartir

En enero de 2023, convencido por figuras como el especialista en educación, Mario Waissbluth, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, se decidió a fichar como militante de Amarillos por Chile. La opción del médico nefrólogo sorprendió a varios. Unos pocos meses antes había competido como candidato a senador por la Región Metropolitana en un cupo de Evópoli y la posibilidad de comenzar a militar en esa tienda no se veía lejana.

Sin embargo, el giro de esa colectividad hacia la derecha fue lo que terminó por precipitar su firma en el partido en formación creado por Cristián Warnken. “Soy estructuralmente de centro, vengo de una familia enteramente DC […]. Estoy muy contento de lo que Warnken significó para el proceso [constituyente] anterior y lo que sigue significando para el país”, comentó Mañalich en entrevista con The Clinic en octubre pasado.

“En un futuro mediano, capaz que se pueda reestructurar un centro renovador, socialdemócrata, que le dé estabilidad de nuevo a Chile, como lo hizo en los 30 años después de la dictadura”, añadió el ex ministro en esa conversación.

Pero, con el pasar del tiempo, su ánimo cambió. En febrero, tras la muerte del ex presidente Sebastián Piñera, el ex secretario de Estado renunció a Amarillos. “Veo con preocupación que ese centro político no se mantiene firme. Claro, tomé una gran adhesión a Cristián Warnken en la discusión frente al Plebiscito y su posición me admiró profundamente. Pero hoy veo una polarización del país que hace que el centro político tenga poca significancia […]. El centro político hoy es un conjunto bastante vacío“, sostuvo en diálogo con EL DÍNAMO.

La de Mañalich es una de las 119 renuncias que, según el Servicio Electoral (Servel), se han registrado entre enero y marzo de 2024 en el partido que actualmente preside el diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet. En enero, 15 personas dejaron de militar en la colectividad, y en febrero el número bajó a 12.

El peak, sin embargo, se dio en marzo de este año. En ese mes, 92 miembros de Amarillos por Chile renunciaron a la tienda política, actualmente constituida en nueve regiones del país.

Situación similar es la que se vive en Demócratas. En esos tres meses, el partido creado por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker ha perdido 60 militantes. 20 renunciaron a la entidad en enero, 10 lo hicieron en febrero y 30 en marzo.

Así, datos del Servel apuntan que, hasta el 31 de marzo, Amarillos por Chile tenía 5.952 militantes mientras que Demócratas contaba con 4.405 miembros.

Fuente: Servicio Electoral (Servel).

Los dardos contra la directiva de Amarillos por Chile

Fuentes consultadas por EL DÍNAMO apuntan que entre las razones para dejar Amarillos está el hecho de que el partido continúa en proceso de formación en diversas regiones del país. También aluden, en esa misma línea, a la debilidad institucional de la tienda.

De hecho, en diciembre pasado, el Servel cuestionó el mecanismo por el cual se elegiría su Encuentro Nacional y, posteriormente, su mesa directiva. Así, el servicio obligó a la colectividad a tener elecciones mediante votación directa, cuestión que se concretó el 21 de diciembre pasado.

Los reparos del organismo surgieron luego de que el secretario general, Isidro Solís, fuera a validar los resultados de la elección del Encuentro Nacional. Ahí, el Servel advirtió a Amarillos por Chile que corría riesgo de ser disuelto si no hacía elecciones internas con participación de militantes.

El 23 de septiembre de 2022, el movimiento político realizó un acto de recolección de firmas, liderado por Cristián Warnken. AGENCIA UNO / Archivo.

Sin embargo, los principales dardos de quienes han dejado el partido se dirigen contra el liderazgo de su timonel, que ―aseguran― “anda por la libre”. Eso se reflejó, estas últimas semanas en medio del debate de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). Durante la discusión de la iniciativa, Andrés Jouannet fue uno de los principales impulsores de la idea de reponer la justicia militar.

Su voto, en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara, agitó las aguas al interior de Amarillos. Como recogió La Tercera, el grupo de WhatsApp del partido fue el escenario donde los militantes de la tienda reaccionaron al accionar de Jouannet, en un diálogo que rápidamente tomó ribetes de crítica hacia la directiva.

Andrés Jouannet: “Los militantes que se quedan es porque se sienten parte de este partido”

En conversación con EL DÍNAMO, el timonel de Amarillos, Andrés Jouannet, planteó que la tienda “nació, fundamentalmente, en el contexto del Rechazo. Pero, al poco andar, cuando la gente es militante de un partido se da cuenta de que tiene una serie de compromisos. Hoy el partido se está consolidando en esta materia. Muchos entran por una cuestión más de imagen, efectista, pero ya cuando están en el partido algunos deciden quedarse y otros deciden irse. Eso le pasa a todos los partidos“.

El diputado recalca que “justamente estos días estamos inscribiendo regiones nuevas, y no con pocos militantes. Cada una con un promedio de mil militantes. Y estamos muy cerca de constituirnos en la Región Metropolitana“.

En ese sentido, Jouannet plantea que “mientras más militantes tengamos, algunos van a ir saliendo. Si tuviéramos pocos militantes, pocos serían los que saldrían. Como tenemos muchos más militantes, nos pasa eso”.

“Pero esto no es una fuga permanente. En términos proporcionales, hemos subido mucho más que lo que tenemos como militantes. La buena noticia es que los militantes que se quedan es porque se sienten parte de este partido, que es pequeño y está naciendo”.

A juicio del diputado, “nosotros hemos movido la aguja en términos de posición. Por ejemplo, en materia de Reglas del Uso de la Fuerza tuvimos una posición. Yo la tuve como parlamentario. Pero, de la misma forma, tuve una posición para la censura de la mesa y apoyé a Joanna Pérez en días anteriores”.

Tras los cuestionamientos a su postura frente a la justicia militar, Andrés Jouannet recalca que “nosotros como diputados no podemos recibir órdenes de partido. Yo primero soy diputado, soy representante popular, diputado de La Araucanía. Y, por tanto, cuando yo voto, pienso en esa región“.

Yo me debo a mis convicciones, pero también a la gente de La Araucanía. Y en La Araucanía hay terrorismo. La Araucanía es uno de los lugares más peligrosos del mundo para vivir”, añade.

El parlamentario cuenta que militantes como Soledad Alvear, Jorge Burgos y Gutenberg Martínez lo llamaron para mostrarle su desacuerdo en relación a la justicia militar. “Conversamos de muy buena forma, y respetan mi decisión no estando de acuerdo conmigo. Pero hay otros que sí, como Isidro Solís e Iris Boeninger. En un partido de centro hay opiniones distintas, pero lo importante es que se digan con respeto”, expresa.

“Lo importante es mantenerse firme en el centro político, que a veces puede parecer poco atractivo”, dice Jouannet. AGENCIA UNO / Archivo.

Jouannet sostiene que “el centro político florece cuando hay estabilidad. Los mejores años del centro político fueron los ’90 y principios de los 2000. Esos fueron, también, los mejores años de la Democracia Cristiana, que era como la representación del centro”.

“Lo importante es mantenerse firme en el centro político, que a veces puede parecer poco atractivo, porque atraen mucho más los polos. Pero, a mediano y largo plazo, el centro político tiene que jugar el rol de moderación. Sin el centro político no hay moderación. Y para eso hay que tener mucha templanza. Eso significa mantenerse firme, tener convicciones de moderación, acuerdos, rebeldía, y un modelo que no tiene que ver con los extremos”, arguye.

“La curva de renuncias es más elevada al principio”: las cifras de militantes que maneja Amarillos por Chile

Un documento que circula al interior del partido esboza que “cada año los partidos constituidos pierden ―por renuncias― entre el 3% y el 10% de sus inscritos”. Así, según el escrito, “los partidos antiguos están entre los que menos pierden y los nuevos están entre los que más pierden”.

“En consecuencia, puede esperar perder, en el trimestre, entre 42 ―si fuese un partido antiguo― y 123 si fuese un partido nuevo”. Así, el mensaje sostiene que la salida de militantes está dentro del promedio esperable.

A nivel regional, detallan que “de los análisis de nuestras primeras regiones inscritas, podemos ver que la curva de renuncias es más elevada al principio (primeros meses) y baja después. Las regiones con mayores pérdidas, siguiendo esa lógica, deberían ser Biobío, Maule y O’Higgins, por ser recientemente inscritas al 30 de marzo”.

El documento también compara la situación de Amarillos con la de tiendas como el Partido de la Gente (PDG), el Partido Radical (PR) y el Partido Republicano. Sobre el primero, dice que “disminuyó en 4.784 militantes, lo que representa el 12% de su padrón”.

Respecto al PR, señala que “perdió 790, lo que representa menos del 3%”, y agrega que “los republicanos perdieron 1.968, un 9% del padrón. Convergencia Social perdió 2.737 militantes, lo que significa un 8% del padrón”.

Así, el escrito proyecta que “Amarillos puede llegar a perder entre 800 y 1500 militantes anuales. Dependerá, en definitiva, de si se inscribe la Región Metropolitana y cuándo se logre dicha inscripción”.