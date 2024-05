De condonación a “solución autocontenida”: los giros de La Moneda con el CAE a días de la Cuenta Pública

24 de Mayo de 2024

El anuncio de una posible condonación del CAE en víspera de un nuevo discurso del presidente Boric ante el Congreso el 1 de junio tensionó al oficialismo y obligó al Gobierno a pensar una nueva estrategia en torno a las deudas educativas.

Compartir

Septiembre es la fecha tope que puso el Gobierno para presentar una propuesta en torno al Crédito con Aval del Estado (CAE) y el financiamiento de la educación superior, de modo de hacer frente a una situación que afecta a más de 818 mil personas.

Fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel (IND), quien —el pasado 15 de mayo— realizó el anuncio, aludiendo a una posible condonación de la deuda educativa. Su par de Educación, Nicolás Cataldo (PC), añadió —minutos más tarde— que el proyecto se está desarrollando en conjunto con Hacienda, de modo de asegurar su factibilidad económica.

Sin embargo, una semana después y a 10 días de la Cuenta Pública presidencial, el tono del Gobierno cambió y la palabra “condonación” salió del discurso. La titular de Interior, Carolina Tohá (PPD), reconoció que “estamos ocupando otro término para referirnos. Estamos hablando de una solución, de una salida a un problema que existe”.

En diálogo con Radio Universo, Tohá enfatizó que “va a ser una solución responsable a un problema que existe y que tiene que ver con que el pago de estas deudas estudiantiles no han funcionado de la manera que tenía prevista esta legislación. Ha tenido falencias y se pueden corregir sin cometer irresponsabilidades ni inequidades. Y es una solución que se va a hacer de manera responsable y justa. No va a tener las características de borrón y cuenta nueva. Va a hacerse cargo de una problemática que todo el mundo reconoce que existe”.

En esa línea, entrevistado por Radio Valentín Letelier, Marcel apuntó que “el compromiso del Gobierno es un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior y reducir o aliviar la carga de los deudores que se ha acumulado a través del tiempo”.

La propuesta “autocontenida” que baraja el Gobierno El anuncio original de Marcel y Cataldo dejó las aguas agitadas al interior del oficialismo, donde existen algunas voces críticas. “Hay muchas opiniones que se levantan sin conocer la propuesta, porque no está presentada. Entonces, creo que lo más responsable es abrir un debate en detalle sobre este diseño cuando esté presentado el diseño”, respondió este jueves la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), en conversación con STGO TV. Según la vocera, “no solamente basta con pensar en condonaciones o fórmulas de solución a los deudores, sino también en el reemplazo al sistema de financiamiento bancarizado que existe actualmente”. Vallejo remarcó que “nosotros nos comprometimos a presentar el diseño. Hemos dicho que será una solución progresiva, porque no se puede hacer la aplicación de un año a otro”. Además, planteó que será una medida “justa y autocontenida”. El diseño de La Moneda para cumplir la promesa de poner fin al CAE —estipulada en el programa de Gobierno— contemplaría, hasta el momento, una suerte de impuesto al trabajo a todos los egresados de la educación superior, que se pagaría desde que estén trabajando. A esa medida estarían invitados a sumarse, en forma voluntaria, los actuales deudores del CAE. Ellos tendrían incentivos para pagar el impuesto con tasas más bajas y podría condonarse parte de sus deudas por anticipado. Cuenta Pública 2024: cómo el Gobierno apretó el acelerador a la reforma de pensiones y condonación del CAE Ad portas del tercer mensaje del presidente Gabriel Boric ante el Congreso Pleno, que tendrá lugar el 1 de junio, el Ejecutivo volvió a poner en agenda dos promesas de campaña largamente postergadas, a las que se hará alusión en el discurso. Fuentes consultadas por EL DÍNAMO apuntan al rol de sectores del oficialismo en el reimpulso de ambos proyectos.

Paulina Vodanovic (PS), la cara visible de la grieta oficialista por la “condonación” del CAE

Una de las voces disidentes dentro del oficialismo ha sido la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien aseguró que “la discusión por la condonación del CAE tiene bastante de populismo”. Además, en Radio Cooperativa, deslizó que “sectores del propio Gobierno” estaban presionando para que se reflejara este debate.

La timonel del PS fue más allá con sus dichos y, en entrevista con TVN, calificó la propuesta como un “ofertón que sólo se hace con motivos electorales”. “Populismo es prometer cosas en las que no están los recursos suficientes”, acentuó Vodanovic.

“Formular esto ad portas de los anuncios del 1 de junio, dándole esperanza a los deudores del CAE, es complejo. Se crea una expectativa difícil de cumplir”, dice la senadora PS. AGENCIA UNO.

Tras sus declaraciones, la parlamentaria recibió una serie de llamados de compañeros de partido y de líderes de su coalición manifestando su desacuerdo. Pero, en conversación con EL DÍNAMO, la líder socialista insiste en que “en el escenario económico actual, hablar de condonación total del CAE no parece posible. Formular esto ad portas de los anuncios del 1 de junio, dándole esperanza a los deudores del CAE, es complejo, porque se crea una expectativa que es difícil de cumplir. Es compleja la señal que se le da a los que están en situación de incapacidad de pago, pero también a los que están pagando. Porque, finalmente, si van a esperar un perdonazo, también crece la moratoria”.

A juicio de Paulina Vodanovic, poner fin al CAE “no implica necesariamente la condonación total. He hecho ese matiz con firmeza porque no es posible hacer una condonación total. Esos cuatro puntos del PIB no están disponibles hoy”. La senadora aclaró que, en todo caso, no es contraria a que se analicen soluciones para los deudores del CAE, pero insistió en que “no me parece responsable hablar de una condonación total”.

Lo que esperan las filas del Partido Comunista y Frente Amplio

En el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), las palabras de Vodanovic generaron molestia. Consultada por EL DÍNAMO, la diputada Daniela Serrano (PC) descarta que reabrir la discusión por la condonación del CAE sea populismo. “Esto es cumplir el programa de Gobierno. Entonces, esto habla de un profundo desconocimiento de lo comprometido en el programa por parte de sectores que no quieren avanzar en esto. Pero se habló de la condonación de la deuda, y a eso hay que darle una bajada a través de un proyecto de ley”, asevera.

Para la parlamentaria, “este desacuerdo puede ser muy dañino para la relación y cohesión que debe tener nuestro Gobierno para poder enfrentar las reformas estructurales que comprometió al pueblo de Chile”.

Serrano reconoce que, en todo caso, “no se puede hablar de una condonación de la deuda a secas. Sólo ceñirse a la condonación deja al descubierto que hoy tenemos una grave crisis en el financiamiento de la educación superior. Hay que incluirlo en un nuevo sistema de financiamiento, para no seguir metiendo plata en un saco roto, porque sabemos los estragos que ha tenido esta mala política pública para los estudiantes de nuestro país y las familias que se encuentran endeudadas. El nuevo sistema debe estar aparejado a la condonación de la deuda educativa, que no es tan solo el CAE”.

La diputada comunista comenta que el nuevo diseño debiese tener en cuenta la responsabilidad del Estado con las instituciones de educación superior, las obligaciones de esas instituciones y la responsabilidad fiscal. “Toda justeza económica, todo equilibrio fiscal, no puede ser en contraposición al cumplimiento del programa de Gobierno. Si bien se debe ajustar, hoy no podemos dejar de dar una respuesta contundente a los miles de estudiantes y familias chilenas endeudadas por el CAE”, recalca.

Para Serrano, las diferencias en el oficialismo pueden ser algo “dañino para la relación y cohesión que debe tener nuestro Gobierno”. En tanto, según Rojas, se trata de algo natural “en una coalición diversa”. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

En tanto, para la diputada Camila Rojas (FA), la situación del CAE “es un problema para los deudores, y también para el fisco y las instituciones de educación superior. Los altos niveles de morosidad que se arrastran desde 2015 hacen que el Estado termine desembolsando mucha plata. Lo hacen insostenible, mantener todo igual es irresponsable. Por eso, hay que hacer un cambio”.

En conversación con EL DÍNAMO, Rojas plantea que “el debate sobre cómo resolver la deuda estudiantil debe centrarse en la justicia y la viabilidad, más que en la retórica”. Según la legisladora, “es natural que en una coalición diversa como la nuestra, existan diferentes perspectivas sobre cómo abordar problemas complejos como este. Sin embargo, lo importante es que seguimos trabajando juntos para encontrar una solución que alivie a los estudiantes y ex estudiantes endeudados, respetando nuestro compromiso con la justicia social y la responsabilidad fiscal”

“Lo esencial no está en el término utilizado. Está en el compromiso de abordar y resolver esta política financiera que hemos identificado desde hace muchos años como abusiva. La consistencia de este compromiso es crucial para mantener la confianza pública en nuestra capacidad para resolver esta cuestión de manera efectiva y justa con los estudiantes de ayer, y también con los estudiantes del futuro”, agrega.

La parlamentaria —miembro de la bancada estudiantil— enfatiza que es importante elaborar una reforma “estructural” del financiamiento que tome en cuenta criterios de justicia y que repare a los endeudados.