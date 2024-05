Cuenta Pública 2024: cómo el Gobierno apretó el acelerador a la reforma de pensiones y condonación del CAE

17 de Mayo de 2024

Ad portas del tercer mensaje del presidente Gabriel Boric ante el Congreso Pleno, que tendrá lugar el 1 de junio, el Ejecutivo volvió a poner en agenda dos promesas de campaña largamente postergadas, a las que se hará alusión en el discurso. Fuentes consultadas por EL DÍNAMO apuntan al rol de sectores del oficialismo en el reimpulso de ambos proyectos.

La proximidad de la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric fue el tema que marcó el último consejo de gabinete, que se realizó en La Moneda el pasado 10 de mayo. En el encuentro, que reunió a los 24 ministros, el mandatario fue claro: la instancia será, a su juicio, “la última en que podamos poner metas dentro de nuestro gobierno”.

Pero, además, Boric instó a los secretarios de Estado a “durante los meses que vienen” tengan una mayor presencia en terreno. “Una vez a la semana, todos y cada uno de ustedes tiene que salir a la región. Una vez a la semana cada uno de ustedes tiene que contarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo en las diferentes carteras y hablar de lo que está haciendo el Gobierno en general, no solamente desde la perspectiva sectorial”, mandató.

Y los ministros obedecieron los llamados del presidente. El lunes, en su tradicional vocería desde Palacio, la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), sostuvo que “seguiremos siendo enfáticos en la necesidad de contar con la máxima voluntad de llegar a puntos de encuentro que le den soluciones a nuestro país”.

Entre esos acuerdos, la vocera resaltó la reforma de pensiones. Vallejo insistió en que el Ejecutivo espera “propuestas sustantivas” y no que “nos digan que posterguemos el debate para un próximo gobierno”.

Sólo un día después, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), y el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), ingresaron en la comisión de Trabajo del Senado la suma urgencia para aprobar la idea de legislar los cambios al sistema previsional.

El miércoles, en entrevista con Radio Duna, el ministro de Hacienda, Mario Marcel (IND), abrió otro flanco. Consultado respecto a la condonación de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), el jefe de la billetera fiscal adelantó que “hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre. La ayuda tendrá que ser a la escala de las posibilidades financieras del país. Y si hay que hacer un esfuerzo adicional, tiene que ser autocontenido. Es decir, con recursos que se generen para ese propósito en particular”.

La noticia agitó las aguas y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), debió profundizar el anuncio de Marcel. Mientras participaba en una actividad en Pudahuel, Cataldo señaló que el proyecto se está trabajando en conjunto con Hacienda y se presentará antes de septiembre. “Para el Gobierno el compromiso respecto al abordaje de la situación del CAE está vigente”, recalcó.

Otra de las iniciativas que el Ejecutivo volvió a relevar fue el fast track económico, que contiene 21 iniciativas pro-crecimiento. De ellas, 19 ya están en tramitación en el Congreso.

“Esta será la última cuenta pública en que podamos poner metas”, aseguró Boric en el reciente consejo de gabinete. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

El ánimo del oficialismo en la expectativa de la cuenta pública del presidente Boric

Entre los timoneles de los partidos oficialistas existe consenso en que la cuenta pública del presidente Boric debiese impulsar un “avance” en las reformas estructurales del Gobierno. Así lo han hecho ver en las reuniones que cada viernes a la hora de almuerzo sostienen en La Moneda con el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (RD), uno de los que ha encabezado la preparación del discurso del 1 de junio.

El énfasis se ha puesto, sobre todo, en la propuesta de pensiones y en iniciativas como la reforma a la salud y el sistema nacional de cuidados. Pero, también, desde sectores del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) han empujado que para que la condonación del CAE también esté presente en la cuenta pública. Lo mismo ―según fuentes consultadas por EL DÍNAMO― el pago de la deuda histórica a los profesores.

En ese sentido, hace una semana, en el marco de lanzamiento de las campañas del pacto Contigo Chile Mejor, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, dijo esperar que en la cuenta pública “y también en el Congreso pleno exista una voluntad de avanzar” en agendas estructurales.

Durante el mismo evento, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, sostuvo que espera un “guiño” a la reforma previsional y un llamado a “un compromiso de todos los sectores políticos” en este tema.

En diálogo con EL DÍNAMO, el timonel de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, plantea que “al ser la tercera cuenta pública, es fundamental concretar aspectos relevantes del programa de Gobierno que están vinculados con las urgencias de las chilenas y chilenos. Llevamos más de 10 años de discusión en materia previsional, y las personas mayores requieren con urgencia una respuesta. No podemos seguir postergando el dar una solución en ese sentido”.

Vela añade que espera que “se supere la lógica más bien obstruccionista de la oposición, y logremos puntos de acuerdo para responder a la urgencia que tienen las personas mayores”.

En relación a la condonación del CAE, el líder de RD comenta que la herramienta “ha significado una enorme mochila de deudas para quienes estudiaron en la educación superior. Pero también ha significado una enorme presión fiscal y una recarga a los bancos. Es urgente superar la lógica de endeudamiento que existe en la educación superior y tener un sistema de financiamiento que sea sostenible a mediano plazo. Es una buena noticia que se cumpla en los plazos comprometidos con la presentación del proyecto”.

A juicio de Diego Vela, “el presidente ha buscado en todo momento que pueda avanzar el programa de Gobierno adaptándose a las urgencias que tienen los chilenos. El camino del programa se ha mantenido. En ese sentido, lo que se ha hecho es mantener ese camino. Con cosas concretas, lograr avances, pero también asegurar que los compromisos puedan concretarse”.

“Se ha dado una mayor preponderancia a la materia de seguridad y el crecimiento económico. Pero eso no ha implicado dejar de lado materias sociales y económicas que son súper relevantes para las chilenas y chilenos”, añade el timonel de Revolución Democrática.

“El presidente ha buscado en todo momento que pueda avanzar el programa de Gobierno adaptándose a las urgencias que tienen los chilenos”, dice el líder de RD.

Vela recalca que la alianza de Gobierno “está muy alineada bajo la figura del presidente” y releva “la capacidad que hemos tenido de estar apoyando la agenda del Gobierno. Eso ha permitido avanzar en varias materias. Cuando no hemos logrado avanzar ha sido por el obstruccionismo de la oposición”. Reconoce, eso sí, que hay “distintos énfasis” dentro de la coalición, pero que “al momento de votar y tomar definiciones de cómo avanzar, hemos logrado un respaldo y un afianzamiento de la alianza”.

Uno de los episodios que dejó al descubierto las diferencias entre los partidos que respaldan al presidente Gabriel Boric fue la aprobación de la Ley Corta de Isapres. A través de su cuenta de X, el alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial, Daniel Jadue (PC), lanzó sus dardos en contra del Ejecutivo.

“El salvataje a las isapres no sólo es sucumbir al neoliberalismo. Es también consecuencia de no haber avanzando con firmeza para mejorar el sistema de salud pública. Cuando el Estado está ausente, el mercado hace lo suyo. ¡Así funciona lo que se prometió cambiar!”, reclamó el jefe comunal.

La tensión ha ido creciendo al interior del oficialismo, que tiene sectores que plantean que la discusión de los grandes temas aún no ha comenzado. Las heridas, sin embargo, comenzaron antes, poco después del Plebiscito del 4 de septiembre de 2022, cuando el Socialismo Democrático tomó un rol protagónico en la actual administración.

Desde “un guiño al 30%” a la pregunta por el “legado”: la mirada de los analistas al mensaje presidencial

Los analistas coinciden con el análisis de Boric. A su juicio, la próxima cuenta pública es la última oportunidad que tiene el Gobierno para desplegar su programa. Consultada por EL DÍNAMO, la académica de Ciencia Política UDP, Nerea Palma, asegura que “esta es la última bala que tiene esta pistola para poder implementar aún promesas de campaña del oficialismo”.

Palma señala que “si tenemos eso en cuenta, que hay espacio todavía para hacer cosas, no sorprende que el oficialismo, y en particular el presidente de la República, ponga puntos de interés y promesas de campaña tan importantes como la condonación del CAE. Esa era una deuda que el Gobierno tenía respecto de sus promesas de campaña, independiente de si estamos de acuerdo con la condonación del CAE o de cómo se implementaría. Era una deuda que tenía con respecto a su electorado”.

La reforma de pensiones, en tanto, según la académica, formaba parte de “una serie de cambios que el Gobierno quería implementar en su mandato. Ahí se incluía también la reforma tributaria”. La especialista sostiene que, dada la contingencia, el Ejecutivo “ha decidido concentrarse sólo en una de las reformas estructurales que estaba promoviendo, para poder canalizar su energía de cambio sólo en una propuesta”.

En conversación con EL DÍNAMO, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, plantea que, de aprobarse, la reforma de pensiones podría ser “la única reforma por la cual el presidente Boric y su Gobierno podrían pasar a la historia. Es lo único que les va quedando”.

Sobre la condonación del CAE, Moreno señala que “eso ya estaba en el programa y, por razones económicas, se había postergado. Ya no tenía más espacio para no hacer algún tipo de anuncio respecto de un proyecto de ley de estas características. Pero lo que está haciendo el Gobierno es anunciar que va a enviar un proyecto, pero eso no significa que se vaya a aprobar”.

“Los gobernantes hacen estas ofertas para buscar un resultado, y la gente evalúa según ese resultado. Por lo tanto, hay un guiño a la base electoral del Gobierno, ese 30% o 25%, que ve que muchas cosas que estaban en el programa no se han podido concretar porque ha habido muchas renuncias. Así, estos dos proyectos son de las pocas cosas que van quedando”, diagnostica el académico.

El mandatario prepara su cuenta pública 2024 junto a un equipo encabezado por su jefe de asesores, Miguel Crispi. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

Sin embargo, según Nerea Palma, la distribución de fuerzas en el Congreso hace muy difícil que el Gobierno pueda conseguir la aprobación de las reformas, “incluso cediendo en algunos elementos clave. Pero, de todas formas, el oficialismo aún puede empujarlas desde la cuenta pública, porque aún queda espacio para hacer cosas”.

La docente cree que la administración del presidente Gabriel Boric “está empezando a pensar cuál es el legado que quiere dejar. Cuáles son las políticas públicas por las cuales quieren ser recordados. Pero obviamente que con lo aprobado hasta ahora el Gobierno no está totalmente satisfecho”.

En esa línea, Marco Moreno argumenta que “el tercer año siempre es el más complicado. Porque no puedes hacer muchos anuncios de reformas y cambios importantes porque te queda muy poco tiempo para poder concretarlos. Pero, además, el año transcurre entre un ciclo electoral, en que es muy difícil que la oposición quiera aprobar algo. Y el oficialismo quiere que los cambios se produzcan pero no tiene los votos para poder conseguirlos”.

El investigador del IES, Álvaro Vergara, agrega a EL DÍNAMO que en esta cuenta pública “el problema será si hablarle a la mayoría de los chilenos o a su tercio de apoyo. Tal como están los proyectos, si insiste con la condonación del CAE y la propuesta en materia de pensiones, sólo jugará con las expectativas de grupos que le dieron su voto por ese motivo”.

“En pensiones, por ejemplo, la oposición ha sido clara en que no apoyarán la propuesta de Jeannette Jara. Por lo tanto, si quieren aprobarla deberán modificar su espina dorsal, los puntos de cotización que irán a reparto. Con respecto al CAE, el presidente tendrá que decidir si prefiere cuidar las arcas fiscales o insistir con un proyecto que sólo beneficia a un grupo pequeño de la población que contrajo un compromiso de pago. Además, si lo anuncia dará el aviso de que está dispuesto a quemar una gran cantidad de recursos fiscales que se podrían ir a otros proyectos más urgentes”, manifiesta Vergara, quien cree que la cuenta pública de Boric debiese enfocarse en las iniciativas que ha logrado sacar adelante.

Una opinión similar tiene el director ejecutivo de IdeaPaís, Cristián Stewart, quien comenta a EL DÍNAMO que la reposición de temas como el CAE evidencia “la tensión existente dentro del oficialismo”. El abogado sostiene que “la necesidad de evitar el desfonde de su base de apoyo obliga al presidente Boric a volver a plantear medidas como la condonación del CAE, a pesar de su inconveniencia”.

“En lugar de hablarle a sus huestes, el Gobierno debiera cumplir anuncios como el sistema nacional de cuidados, y empujar políticas sostenibles, que conversen con la realidad económica del país”, cierra.