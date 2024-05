Versus: las propuestas de Camila Nieto, Boris Kúleba y Omar Valdivia en la previa a las elecciones primarias de Valparaíso

31 de Mayo de 2024

En esta edición de VERSUS, tres de los seis candidatos a la primaria de Contigo Chile Mejor, exponen sus ideas en caso de ser electos alcalde de la ciudad puerto, sucediendo a Jorge Sharp (ind). Se trata de la concejal Camila Nieto (FA), el dirigente vecinal Boris Kúleba (PS) y el abogado Omar Valdivia (PPD).

Seis son los candidatos que el pacto Contigo Chile Mejor ―que agrupa al oficialismo y la Democracia Cristiana― inscribió para competir por el sillón municipal de Valparaíso en las elecciones primarias que se realizarán el próximo 9 de junio. Se trata de Camila Nieto (FA), Boris Kúleba (PS), Omar Valdivia (PPD), Guillermo de la Maza (DC), Consuelo Requena (FRVS) y Sebastián Tobar (PL).

Así, el sector busca llegar a un postulante único para suceder al actual alcalde, Jorge Sharp (Ind), quien descartó la posibilidad de una reelección y se abrió a una candidatura al Senado.

A inicios de mayo, los aspirantes oficialistas firmaron un compromiso que fijaba un objetivo para el bloque. “Volver a hacer de Valparaíso una ciudad donde todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida, en un ambiente seguro, tolerante y respetuoso, al alero de un municipio cercano, eficiente y transparente que sea capaz de acoger a todos sus habitantes sin ningún tipo de exclusión”, rezaba el documento.

En esta edición de VERSUS, Nieto ―que se desempeña como concejal―, Kúleba ―dirigente social del Plan― y Valdivia ―abogado de profesión― entregan sus principales definiciones y proyectan sus líneas de trabajo en caso de ser electos alcalde de Valparaíso. Además, expresan sus críticas a la actual gestión municipal y destacan las principales fortalezas de la ciudad puerto.

¿Cuál es el principal problema a resolver en Valparaíso? ¿Cómo piensa resolverlo?

―Camila Nieto (CN): Nuestra ciudad está llena de virtudes, pero también hemos identificado problemáticas, como el descuido.

Al caminar por Valparaíso, se siente que no estamos en nuestro mejor momento. Hay un problema en el espacio público, en nuestras calles, en nuestras plazas. Por tanto, el embellecimiento de nuestra ciudad es sumamente importante, para habitar el espacio público de forma más segura para todos y todas.

Por otro lado, también hemos identificado la problemática de la desintegración del desarrollo económico local de nuestra comuna. Para eso, el municipio juega un rol fundamental en poder atraer la inversión tanto pública como privada.

―Boris Kúleba (BK): El principal problema de Valparaíso es su estado de abandono. Un abandono por parte del Estado, por parte de sus autoridades. Pero también hay un abandono que tiene que ver con éxodo de las empresas, de los negocios y de los propios habitantes hacia otros lugares que les ofrezcan mejores condiciones. Esto se resuelve, como lo haría cualquier alcalde, con un mínimo de sentido común. Implementando las herramientas de planificación que poseen los municipios, todos los planes comunales existentes, cosa que no se está haciendo. Aquí se está improvisando según la marcha y la contingencia, pero no hay una proyección de la ciudad, hacia el futuro, hacia donde queremos llegar.

También se puede solucionar presentando proyectos y programas que son financiados por el Estado, que acá no se están presentando y los que ya existen ni siquiera se están ejecutando.

―Omar Valdivia (OV): El principal problema que tiene Valparaíso es la seguridad. Es por ello que, junto a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, funcionarios de los tribunales de justicia y la sociedad civil, realizaremos acciones que nos permitan disminuir el delito de alta connotación pública. Todas las acciones se realizarán de plan a cerro hasta llegar a Laguna Verde y Placilla de Peñuelas.

A juicio de Boris Kúleba, “el principal problema de Valparaíso es su estado de abandono. Un abandono por parte del Estado, por parte de sus autoridades”. Foto: @boris_kuleba.

¿Cuál es su evaluación de la actual gestión que lidera Jorge Sharp (ind)?

―CN: En casi siete años y medio de gestión de la actual alcaldía, hay puntos positivos que relevar. La creación de la Dirección de Género, las oficinas municipales de zona, entre otros aspectos. Pero también creemos que así como valoramos lo positivo, hay cosas que deben profundizarse, deben radicalizarse y mejorarse. La gestión es fundamental para que la inversión llegue a la ciudad de Valparaíso. El descuido que podemos apreciar en nuestra comuna, también guarda mucha relación con cómo nosotros desde el municipio generamos más recursos que puedan llegar a nuestra ciudad.

―BK: No existe una actual gestión. Basta ver el estado de la ciudad para darse cuenta el nivel de gestión que se está realizando actualmente por parte del municipio.

Lo que se ha estado llevando a cabo, durante ocho años, ha sido una campaña permanente por un constante reelección de nuestra autoridad, que tiene como principal objetivo su propia persona y no los intereses de la ciudad. Y en eso están destinados todos los recursos del municipio.

―OV: La inacción en la gestión municipal fue lamentable. Las familias porteñas fueron abandonadas, poniendo en riesgo su seguridad y afectando su calidad de vida.

Inacción, descuido y autopromoción son parte de las críticas que los candidatos oficialistas dirigen a Jorge Sharp. AGENCIA UNO / ARCHIVO.

¿Cuáles son los tres puntos críticos de Valparaíso?

―CN: La inversión y el desarrollo económico de nuestra ciudad; la basura, los residuos domiciliarios y cómo estos se gestionan; y la seguridad. Hablar de un Valparaíso que crece necesariamente implica ver cómo desde el municipio se generan las condiciones necesarias para que la inversión en vez de estar saliendo de Valparaíso se quede y opte por nuestra ciudad como históricamente ha sido. Desde ahí, el municipio juega un rol que es fundamental para atraer la inversión tanto pública como privada, y por supuesto que la expansión portuaria de nuestra ciudad es la gran oportunidad de crecimiento.

Respecto a la basura, abordamos esto en dos puntos. Primero, hay que hacerse cargo de que la comuna está produciendo mucha más basura de la que realmente se puede hacer cargo. Por tanto, gestionar políticas de reciclaje se torna fundamental. También hay que hacerse cargo del relleno sanitario El Molle, el lugar donde se reciben los residuos domiciliarios no solamente de Valparaíso sino de distintas comunas. Ese contrato termina este año y es necesario ver qué pasará con la vida útil del relleno sanitario El Molle.

Las porteñas y porteños queremos un Valparaíso seguro. Hablar de seguridad implica entender que el municipio es un actor clave para coordinar, por ejemplo, con las policías, y también para atacar ciertos factores de riesgo. Hoy es muy diferente caminar por una calle oscura a una calle iluminada y limpia. Desde ese punto de vista el municipio juega un rol importante, además de lograr estar en aquellos espacios de nuestros cerros de Laguna Verde y de Placilla donde el estado no está llegando. Es necesario reconocer que en nuestra comuna tenemos un gran problema con la droga y es necesario atacar con más Estado. Protegiendo espacios comunitarios para niños y niñas, y potenciando el trabajo de las dirigencias sociales.

―BK: Los tres principales problemas de Valparaíso son el orden, el empleo y la probidad. El orden, es algo bastante evidente. Cualquier que circule por cualquier arteria principal de Valparaíso, se da cuenta que hay serios problemas de inseguridad, de ocupación de los espacios públicos, de comercio ilegal desmedido y desbordado y de incivilidades, hay un conjunto de incivilidades que se producen a plena luz del día.

En cuanto al empleo, quizás vinculado también a lo anterior. No están dadas las condiciones para que se puedan establecer negocios o empresas o incluso el comercio formal a la ciudad. En cuanto a la probidad, tenemos un municipio que miente. Nos entregan cifras y una versión de la realidad que no se corresponde con lo que todos evidenciamos. Tenemos un alcalde que traiciona constantemente, a sus agrupaciones, a sus movimientos y a sus propios funcionarios. Y tenemos también una administración que se ha dedicado a despilfarrar los recursos municipales en shows, eventos, clientelismo o en posicionar la imagen del alcalde, en algo que es muy parecido a la corrupción o al robo.

―OV: La basura. Hay una deficiente gestión municipal. Lo que ha llevado a que cada quebrada en Valparaíso sea un micro basural. La seguridad. Tenemos un problema de seguridad. Cada vez más los delitos son violentos, es por eso que no tenemos un plan para poder perseguir el delito como corresponde. El abandono de los monumentos patrimoniales. Tenemos ascensores que no están funcionando, la Escuela Ramón Barros Luco que aún no está en construcción y una costanera que las porteñas y los porteños no podemos disfrutar al día de hoy.

“Hemos identificado la problemática de la desintegración del desarrollo económico local. Para eso, el municipio juega un rol fundamental en poder atraer la inversión tanto pública como privada”, dice Camila Nieto (FA). Foto: @camilanietoalcaldesa.

¿Cuáles son las tres fortalezas de la comuna que deberían potenciarse?

―CN: He hecho toda mi vida en Valparaíso, y sé que nuestra ciudad tiene grandes fortalezas. Tenemos todo para despegar hacia la prosperidad. Somos una ciudad puerto, con una importante posibilidad de expansión portuaria, donde las porteñas no solamente tengamos que sufrir las externalidades negativas, sino que también recursos queden en la ciudad. Somos una ciudad universitaria, en donde tenemos grandes casas de estudio que están formando a los profesionales del futuro. Y tenemos toda una historia patrimonial y turística que es importante potenciar. La municipalidad juega un rol importante de coordinación y de hacer que Valparaíso realmente con lo que hoy día tenemos y estas fortalezas podamos despegar finalmente.

―BK: La principal fortaleza son sus propios habitantes. Tenemos una historia de desastres y de catástrofes en la que han sido los propios porteños y porteñas los que han levantado a la ciudad. En segundo lugar, la ciudad en sí misma. Valparaíso tiene una rica historia, una tradición y un pasado esplendorosos que tiene que ver también con su geografía, con su topografía y ese paisaje único e irrepetible que incluso fue destacado por la Unesco cuando nos declaró como sitio patrimonio de la humanidad.

Y, en tercer lugar, las múltiples facetas o las múltiples miradas que tiene Valparaíso, por su característica de capital. Capital regional, capital provincial, capital legislativa y capital cultural. Como también otras cualidades, somos una ciudad turística, puerto principal y ciudad Patrimonio de la Humanidad. Entonces, tenemos lo humano, lo arquitectónico o geográfico de Valparaíso y finalmente, la multiplicidad de versiones de Valparaíso que el propio porteño puede encontrar en una ciudad.

―OV: La fortaleza que tiene la comuna de Valparaíso recae en sus familias. En la resiliencia, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de poder desarrollar nuestros proyectos en una ciudad que está abandonada.

Sin embargo, tenemos activos que nos permiten desarrollarnos de aquí al futuro: el patrimonio, la cultura y el turismo, que el día de mañana van a ser un polo de desarrollo que nos van a permitir poner a Valparaíso en lo más alto en el concierto internacional.

Para Omar Valdivia, los tres puntos críticos de Valparaíso son “la basura, la seguridad y el abandono de los monumentos patrimoniales”. Foto: @omarvaldivia_2024.

¿Qué lo diferencia a usted de los demás candidatos?

―CN: Somos una candidatura que cree en el diálogo. Eso implica entender que para sacar adelante Valparaíso se necesita conversar con todos y todas. Eso hemos hecho incluso en la concejalía. Actualmente soy concejala, y hemos generado distintos puentes de diálogo para solucionar problemas que nos aquejan a las vecinas de Valparaíso. Además, soy porteña, he vivido toda mi vida en esta ciudad. Por tanto, sé de primera fuente lo difícil que a veces se vuelve vivir en nuestra ciudad. Y desde esa experiencia, y la de la concejalía, buscamos proponer una gestión municipal que ponga en los centros los cuidados por nuestra ciudad.

―BK: Lo que me diferencia de los otros candidatos es mi trayectoria. Tengo una historia bastante prolífica como dirigente vecinal, como vecino activo, organizador de campañas ciudadanas. Y, principalmente, como fiscalizador ciudadano, haciendo trabajo que otras autoridades no han querido o no han podido hacer.

―OV: Tengo una propuesta que no solamente va a dar cobertura en estos próximos cuatro años de gestión municipal, sino más bien le va a cambiar la cara a esta ciudad. Quiero ser el continuador de una iniciativa que se llama Zona Franca Cultural, donde invitaremos a empresas nacionales e internacionales del área de la cultura, turismo y patrimonio. Esto, para que puedan invertir en Valparaíso, fortalecer la economía local y mejorar la calidad de vida de los porteños.