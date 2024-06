La debacle de la DC y el control de daños en la UDI: el día después de los grandes perdedores de las primarias 2024

10 de Junio de 2024

Las directivas falangistas y gremialistas salieron a poner paños fríos tras quedar atrás en sus respectivos conglomerados. En la Democracia Cristiana fue particularmente dolorosa la derrota en Peñalolén, mientras que en la UDI se abrió un conflicto entre el partido ―que lloró la pérdida de Lo Barnechea― y el triunfador de la primaria en La Florida, Daniel Reyes (ind-UDI).

Hasta la sede de la Democracia Cristiana (DC) llegaron, este lunes 10 de junio a las 10:00 horas, los dirigentes de los partidos del oficialismo. La idea del encuentro era revisar los resultados de las elecciones primarias realizadas el domingo en 47 comunas del país.

Mientras en el Partido Comunista, el Partido Radical, el PPD, Revolución Democrática y Convergencia Social sacaban cuentas alegres, en la DC el balance no era positivo. Esto, porque la falange sólo resultó vencedora en tres de las 19 comunas en las que compitió: La Granja, Penco y Pitrufquén. Pero, además, la colectividad perdió en Peñalolén, un municipio que ha controlado por más de 20 años.

Tras la reunión, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, salió a dar explicaciones tras los resultados de las primarias. “Cuando uno está dispuesto a competir, está dispuesto a ganar o perder. Nosotros seguimos creyendo en nuestros candidatos, y les agradecemos profundamente. No se olviden que nosotros buscábamos persistir con nuestros territorios en tres lugares, y lo logramos. En tres lugares, la Democracia Cristiana será apoyada por el resto de las fuerzas políticas el próximo 27 de octubre”, sostuvo.

En ese sentido, Krauss insistió en que “lo esencial para nosotros es mirar un proyecto colectivo. Aquí no se gana ni se pierde. Todos los proyectos políticos deben ser mirados en su globalidad. Quien crea que esto es una sumatoria o proyectos individuales, no entiende la política. Y lo que es peor, no entiende lo que los ciudadanos aspiran de nosotros”.

Las críticas en la interna y la apuesta de la DC para octubre

Pese a los paños fríos de la secretaria general, al interior de la DC abundan los cuestionamientos. Uno de ellos es el que realizó el administrador público y consejero nacional falangista, Nicolás Preuss, a través de su cuenta de X ―antes Twitter―.

“En las primarias pasadas, competimos en 53 y ganamos 28. Pasamos del 53% al 15%. Hoy nos toca asumir y repensar las cosas con miras a octubre, desde alianzas, discurso, selección de candidaturas y más”, posteó.

DC: perdedores de elecciones primarias

En conversación con EL DÍNAMO, Preuss asegura que los resultados de las elecciones fueron “una debacle para el partido. Esta es, básicamente, la lápida a la posibilidad que tiene la DC de construir en un pacto que vaya desde nosotros hasta la extrema izquierda. La gran enseñanza es que un pacto así, para la DC, es demasiado difícil”.

A juicio del consejero democratacristiano, los números se explicarían por dos razones. La primera ―dice― es que “buena parte del electorado histórico de la DC humanista-cristiano se restó de la primaria. Hay buena parte de los militantes que no creen en este Gobierno y son absolutamente opositores, sobre todo después de las declaraciones del presidente Boric respecto al aborto”.

La segunda, en tanto, sería que “cuando un candidato DC compite contra un candidato del PC o del Frente Amplio, y nuestros socios históricos socialistas, PDD y radicales, tienen que optar por una de esas candidaturas, lo que muestran las cifras es que están votando por el candidato de la izquierda. A lo mejor es porque no somos parte del Gobierno, porque esa especie de simbiosis de la Concertación, que había antes, ya no existe“.

Nicolás Preuss reconoce que “no teníamos muchos más opciones” que aliarse con el oficialismo. “Esto era ir solos, o sumarnos a un pacto con quienes nosotros queríamos estar, que eran nuestros socios de siempre de la Concertación. Pero eso efectivamente incluía al Partido Comunista y al Frente Amplio, con quienes nosotros no nos sentimos tan cómodos, pero era la única opción que había. Y lo otro era ir completamente solos, pero eso no ha tenido buenos resultados para la DC y ningún otro partido”, plantea.

Fuentes del pacto oficialista comentan a EL DÍNAMO que, pese a la frustración por los bajos resultados, la DC está apostando por octubre. En ese sentido, aseguran que Contigo Chile Mejor acordó que candidatos democratacristianos fueran directo a la papeleta de octubre en más de 30 comunas del país.

“Nos duele”: el lamento falangista tras perder Peñalolén en las primarias

Sin duda, una de las derrotas que más llamó la atención en la Democracia Cristiana fue la de Ximena Llamín (DC) en Peñalolén, comuna que fue encabezada entre 2004 y 2012 por el actual gobernador metropolitano, Claudio Orrego (ex DC), y por Carolina Leitao (ex DC) hasta 2024. La postulante falangista compitió contra el RD Miguel Concha ―quien resultó vencedor― y contra otro ex DC: José Ruiz (ind-PPD).

“Nos duelen todas las comunas que perdimos. Convocamos, invitamos, a muchos hombres y mujeres a representarnos en el territorio. Duelen, duelen cada una de ellas. Hay hombres y mujeres que nos representaron, que fueron grandes fuerzas, como Ximena Llamín en Peñalolén. A todos los abrazamos, a todos los acompañamos, a todos les agradecemos”, admitió Alejandra Krauss este lunes.

Sin embargo, para la dirigente DC, “surgieron nuevos liderazgos para este país, y en eso trabajaremos, para proyectar el futuro de hombres y mujeres, servidores públicos”.

Para Preuss, el caso de Peñalolén es particularmente triste para el partido y da cuenta de que “los dedazos ya no aplican en política. Lamentablemente, la alcaldesa se fue de la DC junto con el gobernador. Ellos entraron en una disputa con el partido, les fue un poquito mejor que a nosotros, pero la dispersión y la pelea de estos dos grupos terminó haciendo que el Frente Amplio, que no es mayoritario en Peñalolén, tenga una candidatura oficial para octubre”.

“El problema fue que la alcaldesa definió que, para ella, el mejor candidato era alguien de fuera de la comuna. José Ruiz es de la Región de Valparaíso, no es ni siquiera de la Región Metropolitana. Lleva un año, un año y medio trabajando como director de Dideco. Ella presionó al partido. Y el partido, de una manera que a mí me parece correcta, plantea que hay una concejala que lleva ocho años trabajando. Que es nacida y criada en la comuna, y además pertenece a pueblos originarios, en Peñalolén hay muchos pueblos originarios… Esta es la candidata que correspondía. La alcaldesa quiebra con el partido y, por su porfía, terminamos perdiendo la alcaldía“, reclama el consejero DC.

Los cuestionamientos por La Florida y Lo Barnechea: UDI sale al paso de una magra primaria

A las 19:15 horas del domingo, la directiva de la UDI, encabezada por el senador Javier Macaya y la secretaria general María José Hoffmann, se referiría en un punto de prensa a los resultados de las primarias. Primero, la cita se movió 15 minutos hasta que, finalmente, la convocatoria se suspendió.

Y es que el gremialismo había obtenido sólo ocho triunfos en las 22 primarias en las que compitió. De ellos, sólo cuatro habían sido de militantes directos y cuatro de independientes vinculados a la UDI. Por ello, la mesa de la colectividad se desplegó para felicitar a los vencedores y acompañar a los derrotados.

Pero, además, el ánimo en el sector estaba tenso. Pasadas las 19:00 horas, Daniel Reyes (ind-UDI), ganador de las primarias de Chile Vamos en La Florida, había aludido en duros términos a Hoffmann mientras celebraba su triunfo. “Hubo alguien por ahí, que por supuesto no está acá, que me dijo que cómo pretendía ser candidato si a mí no me conocía nadie”, lanzó.

“Durante la inscripción de las candidaturas, la UDI se opuso a las primarias. En ese contexto, la secretaria general de la UDI se permitió un comentario que es muy lamentable, decir que a ti no te conoce nadie […]. No es la forma de tratar a nadie”, añadió Reyes, flanqueado por el actual jefe comunal Rodolfo Carter (ind).

Así, la mañana del lunes, la dirigente gremialista alzó la voz y explicó que “para inscribir primarias se requiere nuestra firma. Nosotros impulsamos la primaria, siempre hemos estado comprometidos con esta primaria. En esto hay que tener humildad en el triunfo. Hoy día lo que corresponde es apoyar al candidato Reyes“.

Sin embargo, María José Hoffmann acotó que es necesario “evitar cualquier tipo de caudillismo, personalismo. Hoy lo que nos queda es concitar la unidad de todo el sector para que Daniel Reyes sea el próximo alcalde”.

Hoffmann debió aclarar, también, que la mesa de la UDI no llegó a la celebración al comando de Reyes por problemas de tiempos de traslado, y el senador Macaya agregó que tomó contacto con el “delfín” de Carter. “Iba a asistir a La Florida a reunirme con él. Pero después de haber conversado con él y haberlo felicitado, concordamos que nos reuniremos con él. Para nosotros es importante contar con un candidato así de competitivo”, dijo.

Tras ello, la secretaria general insistió en que “el principio básico es derrotar los malos gobiernos de izquierda, y ayer, a través de las primarias, se dio una muy buena señal. Nos sometimos a elecciones primarias como parte de este proceso democrático tan importante. Hoy comienza una etapa de encuestas de aquellas comunas donde, por distintas razones, nos pareció, en conjunto con los demás partidos, más relevante poder avanzar en mediciones”.

Así, junto con el presidente de la UDI, María José Hoffmann optó por desdramatizar la derrota de Carlos Ward (UDI) en Lo Barnechea ―”la joya de la corona” en estas primarias― y de Antonio Vásquez (ind-UDI) en Peñalolén, y aseguró que el foco de la colectividad no está puesto en el “barrio alto” de Santiago, donde en diciembre perderán el control de dos comunas clave: Las Condes y Lo Barnechea. A cambio de eso, la directiva relevó el triunfo de Agustín Iglesias (ind-UDI) en Independencia, que interpretaron como un retorno a la “UDI popular”.

Mientras desde la oficialidad del partido apuntan que “la elección quedó neteada con RN”, otros militantes reconocen ―en conversación con EL DÍNAMO― que el gremialismo quedó “golpeado” con la derrota en el sector oriente. Pero, también, queda en una posición muy desmejorada para negociar con la oposición de cara al 27 de octubre. En esas conversaciones, esperan involucrar al Partido Republicano, al Partido Social Cristiano, al Partido de la Gente, a Demócratas y a Amarillos por Chile.