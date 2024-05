El conflicto político en La Pintana que quedó al descubierto tras rechazo a la construcción de la sede Duoc UC

16 de Mayo de 2024

Recriminaciones, acusaciones mutuas e incluso alusiones a vínculos con la "narcopolítica" generó el rechazo a la iniciativa impulsada por la alcaldesa Claudia Pizarro (DC). Consultada por EL DÍNAMO, la jefa comunal planteó que la votación dejó al descubierto amiguismos, rencores y "ligazones con alcaldes del pasado".

“La Pintana del Futuro” es el nombre del proyecto que impulsa, desde 2021, la alcaldesa Claudia Pizarro (DC). La iniciativa consiste en la creación de un nuevo centro cívico en la comuna, en Santa Rosa entre las calles Baldomero Lillo y Rey Don Felipe, en un tramo de ocho hectáreas de propiedad municipal que actualmente es un sitio eriazo.

El plan original contemplaba la generación de un parque urbano donde confluyeran, además de las oficinas municipales, diversos servicios públicos, instalaciones de salud, locales comerciales y un centro de formación técnica. Este último sería adjudicado por un periodo de 50 años a Duoc UC, a través de un contrato de comodato, que podía extenderse otros 15 años.

Este punto desató tensión al interior de la Municipalidad de La Pintana, pues ex funcionarios municipales de La Granja aseguran que los terrenos donde se construiría la sede de Duoc UC pertenecen a su comuna.

En 1971 la Fundación Costabal donó las tierras a La Granja para la construcción de viviendas para funcionarios municipales, cuando aún no existía La Pintana. Según indicaron a EL DÍNAMO desde el municipio, en 1976 la ONG permitió que las autoridad comunal usara el terreno para lo que estime conveniente.

Tras la creación de La Pintana y el trazado de los nuevos límites, el terreno fue transferido en 1985 y quedó inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel en 1986 a nombre de la Ilustre Municipalidad de La Pintana.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa Pizarro declaró que “tanto el Conservador como la Contraloría han ratificado la propiedad de este terreno, respecto del cual no hay ni ha habido ningún litigio judicial. La municipalidad ha reservado este predio con el fin de desarrollar allí un subcentro de servicios, que nuestra comuna nunca ha tenido. El instituto profesional es el primer paso de ese plan integrador”.

“Día doloroso para nuestra comuna”: las tres veces en que el concejo de La Pintana no aprobó la instalación de Duoc UC

Con esa motivación, la jefa comunal puso en tabla el asunto en la 102° sesión ordinaria del concejo municipal, que comenzó el 8 de mayo pasadas las 09:30 horas. Tras la cuenta de Pizarro, se presentó el proyecto y un funcionario explicó por qué era necesaria la instalación de un centro de formación técnica en la comuna.

El trabajador declaró que durante el desarrollo del programa existieron reuniones con instituciones como AIEP, Inacap, Instituto Santo Tomás e IACC, decantándose finalmente por Duoc UC. “Tras las reuniones, consideramos que era la propuesta más seria, más sólida, que tiene voluntad. Además, está aprobada por su consejo”, explicó.

Luego de exponer una serie de datos, los concejales procedieron a votar la iniciativa. Sin embargo, la votación terminó con un empate cuatro a cuatro, que obligó a repetirla. Pero el resultado se mantuvo. Los oficialistas Scarlet Rohten (PS), Juan Bustamante (PC), Simón Bolívar (FRVS) y la independiente Carla Gatica mantuvieron su rechazo a la instalación de Duoc UC en La Pintana.

Mientras, la alcaldesa Claudia Pizarro, la concejal Lorena Calderón (PI) y los independientes Marcela Poveda y Rubén Urrutia aprobaron el proyecto. Con el concejo dividido, la jefa comunal optó por convocar a una nueva sesión, el 13 de mayo, con el fin de intentar destrabar la idea.

El 10 de mayo, buscando convencer a los concejales, la Municipalidad de La Pintana publicó en su cuenta de Facebook un video que mostraba el testimonio de dos ex alumnos de Duoc UC. “Seguimos soñando con traer oportunidades de desarrollo a La Pintana. Ricardo López y Fabián Rojas son vecinos de El Castillo. Ambos estudiaron en Duoc UC y tienen una opinión muy clara de la llegada de esta institución a nuestra comuna”, reza la descripción del post.

“Los beneficios de esta gestión de la alcaldesa no son económicos, son sociales, dice Ricardo, entendiendo que cada profesional que egrese de Duoc UC La Pintana sería una nueva historia de transformación social. Mientras que Fabián, apela por la calidad de vida de miles de pintaninos que podrán estudiar sin pasar las penurias de trasladarse kilómetros para alcanzar sus metas”, añadía el municipio.

Así, el lunes a las 09:00 horas, publicidad de por medio, los concejales de La Pintana volvieron a reunirse para dirimir el futuro de la sede de Duoc UC. La cita comenzó con la cuenta de la alcaldesa Pizarro y continuó con la votación del proyecto.

Tras casi dos horas de una tensa discusión, la iniciativa resultó rechazada por cinco contra cuatro. Los miembros del concejo y la jefa comunal mantuvieron su voto, y a los rechazos se sumó la concejal Sandra Chacón (ind-PEV), ausente en las dos primeras votaciones.

Durante su intervención, Bolívar apuntó sus dardos contra Claudia Pizarro. “Los concejales no estamos para promover promesas de campaña. El problema no es con Duoc UC. Se ha intentado tachar que esto es un tema personal de los concejales”, comenzó argumentando.

El representante prosiguió planteando que el punto de discordia son las condiciones en que se concretará el comodato ―aspecto compartido por varios de los presentes―. Pero, al mismo tiempo, acusó que “ha habido una presión de otras autoridades políticas que no tienen nada que ver con La Pintana. Se vincula a autoridades públicas que no tienen idea”.

Por su parte, el concejal Bustamante cuestionó que “esto se ha venido construyendo a espaldas de muchos de nosotros. Este es un concejo resolutivo y político, que tiene que tener parte para las definiciones que tiene la comuna a desarrollar. Si hubiese habido un poco más de transparencia y democracia con lo que nosotros estamos pensando, no deberíamos estar siquiera discutiendo esto”.

Tras el cierre de la cita ―en que también se abordó la construcción de un centro de salud―, la alcaldesa de La Pintana utilizó sus redes sociales para expresar sus descargos. “Día doloroso para nuestra comuna”, manifestó la edil demócratacristiana.

A través de un video, Claudia Pizarro agregó que “con la excusa de defender el patrimonio municipal, quienes echaron abajo esta iniciativa se olvidaron de que el principal patrimonio que tenemos son nuestros jóvenes. Ellos hoy ven con angustia cómo se nos escapa una tremenda oportunidad de desarrollo”. Luego comprometió que, en caso de salir reelecta, volver a proponer la instalación del Duoc UC en La Pintana.

Las “pasadas de cuenta” y los presuntos vínculos con la “narcopolítica”

A juicio de la alcaldesa de La Pintana, la votación en que el concejo municipal optó por rechazar la construcción del Duoc UC no respondió a razones políticas. “Obedeció a otro tipo de intereses. Más bien económicos, psicosociales, animadversiones personales y pasadas de cuenta por mis denuncias contra la corrupción y la narcopolítica”, explicó Pizarro.

“Es suficiente con contarles que en ese concejo hay un empresario que vive del lucro. Él se refirió de manera despectiva al sector privado del que también forma parte. Nada de eso es político, al menos no es de la buena política. Si hubiésemos aprobado la llegada del Duoc UC a La Pintana tendríamos la certeza de que ese terreno, que lleva 53 años como sitio eriazo, con basurales y delitos, se convertiría en un polo de desarrollo”, añadió.

Consultada por EL DÍNAMO, Claudia Pizarro plantea que “las razones que ellos presentaron en el concejo municipal son inexplicables. Y tienen que ver con lo que denuncié en el municipio de San Ramón y en el de La Pintana. En el concejo hay concejales que fueron funcionarios de la administración anterior”.

La jefa comunal denuncia que “aquí los concejales son de izquierda, y hay ligazones, amistad, con alcaldes que estuvieron en el pasado […]. Uno de los concejales que votó en contra estuvo trabajando en municipio de San Ramón, que sé que eso no es delito. También, el funcionario Andrés Olguín, que vertió amenazas en mi contra y andaba con tobillera —y lo denuncié—, se reunió con estos mismos concejales. Cuando yo hablo de esto, hablo del amiguismo que ellos tienen. No es un delito, pero sin lugar a dudas, tienen harto rencor contra mí”.

La alcaldesa cuenta que las sesiones donde se analizó la construcción del Duoc UC en La Pintana fueron tensas. Además, apunta que los miembros de la instancia postergaron en más de una oportunidad las reuniones en que el asunto estuvo en tabla. “Nos hicieron perder bastante tiempo, pero igual insistimos”, acota la autoridad.

“Estas autoridades políticas le deben rendir cuentas a un pueblo, y han caído en la cancelación”, reclama Pizarro. La militante demócratacristiana asegura que hoy se siente frustrada por el fracaso del proyecto. Sin embargo, está esperanzada en que el tema se reponga “en un nuevo concejo”.

Claudia Pizarro reconoce que, tras ambas votaciones, las relaciones en el concejo municipal están deterioradas. “Yo siento que hay rencor de parte de ellos. Hay mucho rencor. Pero los que rechazaron fueron ellos. Ellos no sin mi tema, no me van a competir en octubre. No pensaron que esto iba a tener este revuelo”.

El tenso primer concejo tras el rechazo al Duoc UC en La Pintana y los ánimos hacia el futuro

Este miércoles, nuevamente a las 09:00 horas, los concejales de La Pintana y la alcaldesa Pizarro volvieron a verse las caras. Según algunos presentes, abundaban las miradas de odio y de rencor.

En conversación con EL DÍNAMO, la concejal del Partido Igualdad (PI), Lorena Calderón, relata que “estaba la prensa. Eso alteró mucho los ánimos. Fue triste. Hubo personajes que gritaron cosas sobre los hijos de la alcaldesa. Cosas de la vida privada que no tienen que ver con la política. A la alcaldesa le dijeron de todo, la molestaron con que hiciera un test de drogas, y que su hija no lo iba a pasar”.

Además, añade que otros concejales amenazaron con querellarse en contra de la alcaldesa por vincularlos con la “narcopolítica”. “Los ánimos estuvieron súper álgidos”, dice.

Pero esta tensión —sostiene Calderón— no comenzó ahora. La dirigente —que cree que la situación en el concejo ya es “crítica”— plantea que “hay dos concejales, Bolívar y Rohten, que están decididamente en contra de la gestión de la alcaldesa. Ellos lideran la oposición a la alcaldesa. Tuvieron mucho vínculo con el ex alcalde Jaime Pavez y el consejero regional de la zona, René Díaz. Políticamente, siempre han estado en la misma línea”.

“Ellos son opositores acérrimos a la gestión de la alcaldesa. Ahora, sumaron a su lado a los otros concejales, que nunca estuvieron tan lejos de la línea de Pavez. De esta manera se cronifica lo que era evidente”, insiste.

Lorena Calderón compara al concejo municipal de La Pintana con “un colegio”. “El concejal Bolívar siempre está riéndose. Si la alcaldesa interviene o se equivoca, él interviene, la corrige, se ríe. Conmigo también pasa. Es como cuando en la sala de clases el más desordenado molesta constantemente”, acusa.

“Ellos quieren entorpecer la gestión de la alcaldesa. Es el último periodo en que ella puede repostularse. Quieren instalar un buen candidato, pero ellos siempre han sido la misma fuerza, llegan al mismo mundo. Ahora quieren quitarle visibilidad a la alcaldesa, especialmente en año electoral, y enlodar su gestión. Que no salga cortando cintas o en la prensa”, agrega.

Por su parte, Scarlet Rohten niega que existan tensiones en el órgano. La concejal socialista responde a EL DÍNAMO que “no tengo ningún problema con el Duoc UC, ni tampoco ningún problema personal con la alcaldesa. Yo sólo cumplo el rol que me mandató la gente al elegirme. Eso implica fiscalizar las propuestas que se nos presentan. Y, por lo tanto, aprobar o rechazar lo que corresponde respondiendo al beneficio de los pintaninos”.

“Cada concejal está cumpliendo su labor. Si la alcaldesa u otras personas piensan que por plantear nuestras opiniones y posiciones en un concejo, que es político, implica que haya tensión me parece lamentable, porque en mi caso yo cumplo con lo que la ley me faculta”, remarca Rohten.

La representante se defiende y enfatiza que no tiene vínculos con la “narcopolítica” y nunca los ha tenido. “Conozco muy bien el daño que se le hace a la población. Si la alcaldesa tiene antecedentes, ella como funcionaria pública está obligada a presentarlos ante la justicia, porque si no está incumpliendo con sus responsabilidades”.

Así, mientras el ánimo en el concejo municipal de La Pintana permanece tenso, Duoc UC analizar instalar su sede en un terreno que la Municipalidad de Lampa planea cederle en comodato.