Chile Vamos destraba gallito por Gobernación de Valparaíso: RN baja postulación y la UDI logra oficializar a María José Hoffmann

24 de Junio de 2024

Chile Vamos optó por cuadrarse tras la postulación de Hoffmann en la Región de Valparaíso, bajando la opción del ex diputado Luis Pardo.

“Llevamos meses trabajando en unidad para llevar un candidato de oposición, al mejor y más competitivo. Estamos muy felices del espíritu de coalición con el que hemos trabajado”. Con esas palabras, este lunes, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, oficializó la postulación de la secretaria general gremialista, María José Hoffmann, a la Gobernación Regional de Valparaíso.

Hoffmann había anunciado su postulación el 8 de mayo y, ya a fines de ese mes, se ubicaba en el segundo lugar en las encuestas, superada por el actual gobernador Rodrigo Mundaca (ind). La ex diputada logró, además, el apoyo de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien en un video expresó que “es ella, Pepa Hoffmann, la que de verdad puede sacar adelante la Quinta Región. La conozco hace muchísimos años. Sé de su carácter, valentía y capacidad de gestión. La verdad es que la Quinta Región necesita mucha fuerza”.

En la otra vereda, desde RN, se había alzado el nombre del ex parlamentario Luis Pardo, quien contaba también con el apoyo de Evópoli. “Nosotros tenemos una capacidad territorial bastante robusta y la UDI no la tiene. No tienen parlamentarios, tienen seis alcaldes y no han logrado levantar candidaturas. Eso, evidentemente, pesa al momento de sostener una campaña, que tiene que ser muy colaborativa entre todos los cargos que están en disputa. Todos tienen que estar dentro de un mismo proyecto”, aseguraba Pardo a inicios de junio en conversación con EL DÍNAMO.

Sin embargo, durante esta jornada, la situación cambió, y pese al despliegue territorial ―manifestado el 4 de junio en una comida en el Senado donde asistieron cerca de 60 militantes de RN―, Chile Vamos optó por cuadrarse tras la postulación de Hoffmann en la Región de Valparaíso. Así, tras una reunión en la sede de la UDI, las cúpulas del bloque opositor dieron a conocer la decisión, que implicó la designación de Leonardo Contreras (RN) como candidato del sector a la alcaldía de Valparaíso.

“La mejor forma de terminar con malas gobernaciones y municipio es solucionar los problemas del día a día de las personas, trabajando en unidad y construyendo mayorías sociales. Sabemos que María José Hoffmann y Leonardo Contreras son personas preparadas para construir tiempos mejores en la región de Valparaíso”, sostuvo el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea.

El líder de la UDI agregó que “estoy seguro que los dos nombres que proclamamos hoy cumplen con ser los mejores y más competitivos para derrotar a la izquierda en estas elecciones”.

El WhatsApp con los reclamos de Luis Pardo y las negociaciones en el bloque

Minutos antes de que los líderes de la coalición de centroderecha oficializaran la postulación de María José Hoffmann al Gobierno Regional de Valparaíso, comenzó a circular entre los militantes de RN un mensaje de WhatsApp escrito por Luis Pardo ―al que accedió EL DÍNAMO―. En el escrito, el ex militar afirmaba que “Rodrigo Galilea me ha comunicado que no puede mantener el desangre que representa para Chile Vamos la negativa de la UDI de comunicar el acuerdo nacional de alcaldes y gobernadores, y tuvo que tomar la decisión de ceder a la pretensión de la UDI”.

“No comparto ni entiendo la decisión de nuestro partido. Ustedes me conocen y saben que en otras circunstancias habría aceptado sin dudarlo en dar un paso al costado. Pero creo que nada que se construya sobre la base del chantaje puede rendir buenos frutos, menos aún cuando se hace desconociendo el sentir de las bases y de espaldas a la región”, añadía Pardo.

El ex diputado aseguraba que “tomaré las decisiones personales que corresponda. Pero en estos momentos de triste decepción respecto de nuestra mesa directiva nacional, sepan que estoy profundamente agradecido del apoyo y cariño recibido y muy orgulloso de haber contado siempre con el apoyo y amistad de todos y cada uno de ustedes”.

Fuentes de Chile Vamos comentan a EL DÍNAMO que uno de los factores que influyó en el destino de la candidatura de Luis Pardo fue la bajada de Isabel Plá, la carta de la UDI para la Gobernación Metropolitana. Desde el sector interpretaron ese gesto como un mecanismo de presión para que RN “cediera” el cupo de Valparaíso a Hoffmann. De hecho, esa misma jornada, el timonel gremialista llamó a los demás partidos de Chile Vamos a la “generosidad” en regiones como Biobío, Maule y Valparaíso.

Otros personeros del bloque apuntaron que la deposición de la postulación de Plá era, además, una señal para el Partido Republicano. Esto porque, si la UDI apoyaba a Macarena Santelices (Rep) en la Región Metropolitana, era muy probable que la colectividad que fundó José Antonio Kast bajara su candidato para esa región ―Francesco Venezian― y respaldara a María José Hoffmann. Ese espaldarazo, sin embargo, aún es una incógnita.

Hoffmann tras la oficialización de su candidatura: “La acepto con humildad”

Luego de que se oficializara su candidatura, Hoffmann expresó que “agradezco esta gran responsabilidad con la única actitud que nos puede llevar al triunfo, que es la unidad. La unidad de Chile Vamos y de toda la oposición es lo que los chilenos nos reclaman todos los días y que vamos a transformar en el estilo de nuestra campaña”.

“Acepto esta candidatura con humildad y con un objetivo claro, ser la candidata de la unidad. Por eso voy a trabajar, armar equipos que reflejen esa unidad, no solo de Chile Vamos, sino de toda la oposición”, cerró en un video.