El plan de la UDI y RN tras presentar sus candidaturas a la Gobernación Regional de Valparaíso

5 de Junio de 2024

Una comida en el Senado, un video de Evelyn Matthei y una serie de declaraciones por la prensa han marcado la disputa del bloque opositor por encontrar un candidato único que enfrente a Rodrigo Mundaca (ind). Desde RN, esgrimen su despliegue territorial, mientras que en la UDI argumentan con encuestas. En la interna, sin embargo, se esboza la intención de llegar al Senado.

Poco antes de las 20 horas del martes 4 de junio, cerca de 60 invitados comenzaron a llegar al comedor del Senado para participar de una cena convocada por el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea. El objetivo del encuentro era respaldar al candidato del partido a la gobernación de Valparaíso, el ex diputado Luis Pardo (RN).

Entre los asistentes estaban los diputados Diego Schalper (RN), Andrés Celis (RN) y Andrés Longton (RN) y los senadores Kenneth Pugh (ind-RN) y Francisco Chahuán (RN). Además, participaron la secretaria general de la colectividad, Andrea Balladares (RN), los candidatos a consejeros regionales y los postulantes RN a alcaldes y concejales en la Región de Valparaíso.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por el incomparable apoyo recibido por Renovación Nacional en la reunión de esta tarde en el Congreso Nacional. La unidad y el compromiso demostrado, desde autoridades hasta candidatos locales, ha sido inspirador. El respaldo hacia mi candidatura por la Gobernación de Valparaíso refuerza nuestra fortaleza territorial y nos coloca en una posición privilegiada para enfrentar esta elección. Juntos, hemos demostrado que la unión y la colaboración son nuestras mayores fortalezas”, publicó Pardo en su cuenta de Instagram tras la cita.

Otro de los objetivos de los asistentes a la comida ―quienes compartieron un consomé y un plato de salmón con arroz, pagados por el propio Galilea― era hacer una demostración de fuerza ante la arremetida de la UDI, que optó por postular a su secretaria general, María José Hoffmann.

Desde que anunció su candidatura, a inicios de mayo ―luego de que el partido bajara a Manuel Millones―, Hoffmann se posicionó en el segundo lugar de las preferencias, sólo superada por el actual gobernador Rodrigo Mundaca (ind). Según la encuesta Panel Ciudadano-UDD, publicada el pasado 31 de mayo, la dirigente gremialista obtiene un 9%, frente al 28% de Mundaca, el 8% del republicano Francesco Venezian y el 5% de Pardo.

El video de Matthei que avivó la discordia entre la UDI y RN por Valparaíso

En poco menos de un mes, María José Hoffmann logró conseguir un apoyo clave: el de la alcaldesa de Providencia y carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI). La jefa comunal grabó un video en que aseguraba que “es ella, Pepa Hoffmann, la que de verdad puede sacar adelante la Quinta Región. La conozco hace muchísimos años. Sé de su carácter, valentía y capacidad de gestión. La verdad es que la Quinta Región necesita mucha fuerza”.

El video sacó ronchas en Renovación Nacional pues, aunque siempre se dijo que Matthei había grabado videos para todos los candidatos del sector, nunca existió uno para Luis Pardo. Pero, según fuentes del partido, lo que terminó de caldear el ambiente fue que el apoyo a través de redes sociales no fue una idea de la UDI.

Militantes del partido aseguran que quienes convencieron a la alcaldesa de grabar el video en favor de Hoffmann fueron dos RN. Se trata de la diputada Camila Flores (RN) ―quien no llegó a la comida en el Congreso― y su esposo Percy Marín (RN) ―el candidato original de la colectividad para la gobernación de Valparaíso―.

En medio de la disputa que desató el registro que viralizó la secretaria general de la UDI y el presidente del partido, Javier Macaya, el diputado Longton comentó a La Segunda que “la Región de Valparaíso no puede ser una especie de laboratorio para candidatos foráneos”.

En tanto, Andrea Balladares planteó que “RN tiene un candidato para la Gobernación de Valparaíso y ese es Luis Pardo. Nosotros esperamos que en esta gobernación y en todas las regiones, con cada uno de los partidos teniendo sus candidatos, seamos capaces de ponernos de acuerdo en un solo candidato. Y esto no solo en Chile Vamos, también con otros partidos de oposición, incluyendo a Republicanos”.

El “músculo” de RN en Valparaíso y la debilidad de la UDI

En Renovación Nacional reconocen que los números no juegan a favor de su candidato, pero insisten en que el partido tiene mayor alcance territorial en la Región de Valparaíso.

Dos de los cinco senadores son de RN ―Chahuán y Pugh― y ninguno pertenece a la UDI. Una situación similar se da entre los diputados, pues en el distrito 6 dos de los ocho parlamentarios son de la colectividad, y en el 7 uno de los ocho pertenece a RN. Así como en el caso anterior, la UDI no tiene representantes de la región en la Cámara Baja.

Consultado por EL DÍNAMO, Luis Pardo ―quien cuenta con el apoyo de Evópoli― señala que “la reunión que tuvimos en el Senado tenía como propósito reunir a un gran equipo, que viene trabajando en terreno desde hace mucho tiempo. Creemos que no sólo son importantes las encuestas ―sí son y tenemos buenos números también―, pero también importa la capacidad de despliegue territorial y la conexión con la región. En ese sentido, la estructura y el despliegue que tiene nuestro equipo es evidente”.

“Nosotros tenemos una capacidad territorial bastante robusta y la UDI no la tiene. No tienen parlamentarios, tienen seis alcaldes y no han logrado levantar candidaturas. Eso, evidentemente, pesa al momento de sostener una campaña, que tiene que ser muy colaborativa entre todos los cargos que están en disputa. Todos tienen que estar dentro de un mismo proyecto”, dice Pardo.

Para el ex militar, los sondeos que lo ubican en el cuarto lugar no han tomado en cuenta sectores de la Región de Valparaíso, como el interior, “donde yo tengo un trabajo de muchos años y un nivel de conocimiento bastante más alto”.

Además, cuestiona que ninguna encuesta ha medido las tasas de rechazo que generan los distintos candidatos. En ese sentido, desde el entorno de Luis Pardo plantean que un elemento que podría jugarle a favor es el alto rechazo que generaría María José Hoffmann.

¿Una apuesta por el Senado?

Entre las paredes de Chile Vamos circula la versión de que la candidatura de María José Hoffmann a la gobernación de Valparaíso tiene otro objetivo: pavimentar su camino para volver al Congreso ―esta vez al Senado― en el próximo periodo legislativo. Esto, dada la alta probabilidad de que Rodrigo Mundaca sea reelecto como gobernador. Así lo explicitó en La Segunda el diputado Andrés Celis. “Ella quiere usar la candidatura para ser senadora. No le interesa el Gobierno Regional de Valparaíso”, cuestionó.

Y es que, en diciembre, Hoffmann deberá dejar su cargo de secretaria general de la UDI y, por reglamento, no puede ir a la reelección. Así, entre sus opciones estuvo la posibilidad de postular a la presidencia del partido, cuestión que habría descartado por no concitar los apoyos necesarios, y también la de ser senadora.

Una fuente del sector asegura EL DÍNAMO que “con esta arremetida, ella va a aparecer como una gran lideresa que va al sacrificio contra Mundaca. Con suerte, va a perder, lo que la deja bien posicionada para la senatorial. Y si gana, se queda con un trofeo que no es menor. Para ella y la UDI es una muy buena salida”.

Desde un ala de RN comentan que, aunque es menos evidente, llegar al Senado también es la intención de Luis Pardo, quien fue diputado entre 2018 y 2022. Su nombre, eso sí, no genera consenso en el sector, que sondea como candidatos a la Cámara Alta a Andrés Longton y Camila Flores de RN, y al actual diputado Evópoli Francisco Undurraga.

La advertencia y solicitud de Javier Macaya a RN

Si hay algo que comparten en Chile Vamos es que es necesario llevar un solo candidato para poder enfrentar a Rodrigo Mundaca. Así, en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, Javier Macaya llamó a sus socios de RN a bajar la postulación de Luis Pardo, aduciendo que “enfrentar a la izquierda exige generosidad y pragmatismo para elegir al candidato más competitivo, que será el que marque más en las encuestas”.

A renglón seguido, el senador advirtió que “María José Hoffmann representa el segundo cargo en importancia en la UDI. Y, por eso, por mantener buenas relaciones que han existido con RN, es que pido respeto por su trayectoria. Les pido que en Valparaíso muestren la misma generosidad que nosotros vamos a tener en otras capitales regionales”.

Aunque las disputas han saltado a la prensa, en el sector plantean que las conversaciones entre la UDI y RN se mantienen y que siguen en la búsqueda de un mecanismo para designar al candidato único que competirá con Mundaca en las urnas. En el mecanismo esperan incluir, además, a otros actores del arco opositor, como las figuras del Partido Republicano y del Partido de la Gente.

“La capacidad de llegar a acuerdos con otras figuras está más en mi candidatura que en la de Pepa Hoffmann. Espero que esto se resuelva muy luego. No le hace bien a nuestro sector que tengamos estas peleas en los medios y de esta forma. Mi llamado es ponernos a trabajar de cara a la ciudadanía y no de cara a la interna de nuestros partidos”, concluye Pardo.