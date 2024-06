Desbordes y querella inadmisible del INDH en su contra: “No voy a parar hasta que los sancionen”

27 de Junio de 2024

El Séptimo Juzgado de Garantía determinó que el INDH no tenía facultades para presentar querellas que van más allá de sus facultades, pero precisó que los hechos denunciados tendrían carácter de delito.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que acusaba tráfico de influencias en la designación de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, y que involucra a Mario Desbordes.

En su resolución, el tribunal explicó que el INDH “no tiene legitimación activa” para interponer querellas que van más allá de sus facultades.

Sin embargo, apuntó que los hechos señalados por el organismo cuentan con carácter de delito, por lo que determinó que los antecedentes sean derivados para su investigación por parte del Ministerio Público.

Esta decisión judicial fue celebrada por Mario Desbordes, quien recalcó que “el INDH no tiene facultades. El juzgado ha decidido, por lo tanto hacer una denuncia, entregarla como una denuncia abierta sólo en aquellos casos que hay delito, que no es mi caso. En mi caso, no hay ningún delito”.

“Y además le quiero agregar que esta es una buena noticia, porque demuestra que mi querella en contra de INDH tiene más sustento que nunca. Los consejeros del INDH que aprobaron la querella cometieron un delito que se llama prevaricación y no voy a parar hasta que los sancionen”, argumentó el candidato a la alcaldía de Santiago.

Una postura contraria expresó David Bahamondes, jefe (s) Unidad de Protección de Derechos del INDH, quien respondió que si bien el tribunal indicó que el organismo no estaba facultado para presentar este tipo de acciones judiciales, “se rechaza la petición del señor Desbordes en cuanto a que los hechos no son constitutivos de delito”.

“Advierte al tribunal que son constitutivos de delito y que deben tener los antecedentes considerados como denuncia, y de lo cual hemos sido notificados el día de hoy. Esta resolución del tribunal en cuanto a la admisibilidad del instituto como querellante activo en esta causa es la que nosotros vamos a apelar, ejerciendo los recursos correspondientes, haciendo valer los argumentos que tenemos como institución”, alegó Bahamondes.