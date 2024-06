Mario Desbordes y chats sobre supuesto lobby judicial: “Me consta que la fiscal Chong fue la que filtró la información”

12 de Junio de 2024

El ex titular de Defensa y actual candidato a alcalde de Santiago por Chile Vamos aseguró que la querella del INDH "tiene una intencionalidad política", y adelantó que ejercerá acciones legales contra la institución por el delito de prevaricación.

Una querella contra quienes resulten responsables por un eventual tráfico de influencias interpuso, este martes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Esto, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) emanara un informe respecto a los chats que sostuvo el ex juez Juan Antonio Poblete con autoridades como magistrados, políticos y ministros de Estado.

En la acción legal, ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el INDH solicita que se le tome declaración a Poblete, a la ministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier, y al ex ministro de Defensa, Mario Desbordes (RN).

En conversación con CNN Chile, el ex secretario de Estado y actual candidato a alcalde de Santiago comentó que “no hay ningún antecedente que pueda acreditar o insinuar un mal actuar de mi parte. Me refiero a mi conversación con el juez, a quien le respondo escuetamente siempre”.

“No hay ningún dato que permita pensar que yo intervine en el Poder Judicial, y ni siquiera en el Ejecutivo. Tampoco que haya actuado respecto a este caso específico. No recuerdo exactamente si lo hice, pero si lo hubiera hecho, no tengo problema en reconocerlo. Si cuál es el problema, si esto se hace sobre la mesa […]. Aquí el rol de la política entra sólo cuando el Senado tiene que dirimir”, insistió Desbordes.

El ex titular de Defensa aseguró que “me consta que la fiscal Chong fue la que filtró la información a Ciper y me consta que hizo gestiones con el INDH […]. La fiscal Chong es una persona que en su juventud fue militante comunista, eso da lo mismo, me importa un rábano. Pero ella en el último tiempo ha sido un actor político más”.

“Cuando la fiscal Chong le filtró esto a Ciper, ellos sacaron rápidamente una nota torcida completamente, y dan a entender que hay un ilícito”, agregó.

Mario Desbordes anuncia querella contra el INDH por prevaricación

Mario Desbordes se mostró abierto a declarar en la investigación y a que su teléfono celular sea incautado. “Por supuesto, qué problema voy a tener. A lo menos en mi caso, no hay por ninguna parte tráfico de influencias. Por eso, la querella del INDH, y la intervención de la fiscal filtrando esto, tienen una intencionalidad política”, afirmó.

“Voy a presentar una querella contra el INDH por prevaricación. Van a salir varias cosas en los próximos días, porque de verdad es escandaloso lo que pasó en el INDH. No sólo se saltan la ley, no sólo presentan una querella para la que no están facultados. Lo hacen de manera genérica, de manera bien cobarde, como diciendo yo no estoy acusando a nadie en particular […]. Si ellos consideran que no saben a quién pueden acusar, no se deberían querellar”, sostuvo.

Según Desbordes, “el INDH tiene facultades […] súper categóricas. Por estas razones usted se puede querellar. No cabe duda de que se acaban de querellar por una razón que no está dentro de sus facultades”.