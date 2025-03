Filtración de chats con Cariola: Desbordes dijo que Hassler “miente” al acusarlo y le exigió “que sea clara”

Actualizado el 31 de Marzo de 2025

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, reiteró que no filtró los chats entre Irací Hassler y la diputada comunista Karol Cariola.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, acusó a la ex jefa comunal Irací Hassler de “mentir” y la emplazó a ser clara con respecto a la querella que presentó por la filtración de sus chats con la diputada Karol Cariola, luego de que la militante comunista interepusiera la acción judicial “contra quienes resulten responsables” del hecho, aunque previamente lo acusó directamente de “ventilar” esas conversaciones.

Desbordes respondió de esta manera a los dichos de la ex alcaldesa en una entrevisa con Meganoticias, donde aseveró que “es un hecho que el alcalde Desbordes obtuvo acceso a información reservada y además que la ventiló a través de una querella. Así que sí, él filtró información reservada. (…) Eso será parte de lo que él tiene que dar a conocer a la justicia”, afirmó Hassler.

“A mí no me consta si tuvo acceso a todo el informe reservado o a partes del informe reservado. No tengo yo cómo saberlo, me enteré por la prensa”, complementó.

Al respecto, este lunes el alcalde de Santiago manifestó que “la ex alcaldesa Hassler miente con tal de desviar la atención de lo principal: su responsabilidad en actos que están siendo investigados como tráfico de influencias”.

En esa línea, Desbordes planteó que (Hassler) “presenta querella contra quienes resulten responsables, sin atreverse a acusar directamente, pues sabe que desde el municipio o yo mismo, no hemos filtrado información”.

“Le exijo que sea clara, y si va a acusar lo diga directamente y luego responda a sus dichos“, añadió a continuación el jefe comunal a trávés de un mensaje que compartió en su cuenta de X.

“Yo estoy dedicado a recuperar Santiago luego de su nefasta gestión, y también dedicado a perseguir todas las irregularidades que encontramos, que son muchas y millonarias“, concluyó.

Lo que dijo Hassler sobre Desbordes y la filtración de los chats

Además de aseverar que el actual alcalde de Santiago filtró “información reservada”, Irací Hassler manifestó que “evidentemente, el fiscal y su equipo tendrán que aportar la información que tienen y entregar los elementos, lo tendrá que hacer también el equipo de la Policía de Investigaciones y particularmente el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes“.

Más tarde, y luego de que se conociera la respuesta del jefe comunal, Irací Hassler también utilizó su cuenta de X para salir al paso de los dichos del alcalde.

“Uno no sabe a qué Desbordes creerle, si al Desbordes que reconoce que recibió información indebida o al Desbordes que después lo niega“, posteó primero.

“En todo caso, alguno de los dos Desbordes debería comenzar su gestión en Santiago, que es lo que los vecinos esperan“, complementó, a la vez que compartió un video en el que el ex diputado admitió que el fiscal Patricio Cooper le dio acceso a la carpeta investigativa por el caso Sierra Bella.