La dura respuesta del Gobierno al Partido Comunista tras la remoción de Juan Andrés Lagos

27 de Junio de 2024

La ministra Tohá aseguró que la salida del histórico militante comunista contó con su apoyo "y el del presidente". Monsalve, en tanto, aseguró que conversó personalmente con Lagos respecto a su desvinculación del Gobierno.

Molestia generó en el Partido Comunista (PC) la salida de Juan Andrés Lagos —militante histórico y miembro de la comisión política— de su cargo como asesor externo en la Subsecretaría del Interior, que ejercía desde 2022. El timonel comunista, Lautaro Carmona, afirmó que en la colectividad se enteraron “por la prensa” de la medida y cuestionó los “métodos” de La Moneda.

En el marco de su visita a Copiapó, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), respondió que “cuando uno trabaja en un Gobierno y es asesor o colaborador del equipo de una autoridad, todos sabemos que nuestros cargos no nos pertenecen. La autoridad es la que decide en qué momento podemos contribuir en un lugar o en otro”.

Tohá enfatizó que “uno no cuestiona esas decisiones, uno está para apoyar a una autoridad. Entonces, aquí hay una decisión que tomó el subsecretario Monsalve respecto a su equipo donde ha hecho varios cambios”.

“Se necesita hacer ajustes para esta etapa, necesita una renovación y eso todos lo entendemos, y no requiere ningún tipo de rendición de ninguna naturaleza. Es una autoridad que está mandatada para una tarea extremadamente exigente y lo que tenemos que hacer es apoyarla para que la pueda sacar adelante”, añadió la ministra.

Además, la secretaria de Estado afirmó que en días previos fue informada por Manuel Monsalve (PS) de la reestructuración de su equipo. “Me ha dicho lo que buscaba con los cambios y cuenta con mi apoyo y ciertamente con el del presidente (Gabriel Boric)”, señaló.

“Todos sabemos, esas son las reglas. El día de mañana, el presidente decide hacer un cambio en el Ministerio del Interior, basta que él lo decida…”, deslizó Tohá.

La ministra Tohá aseguró que Monsalve le informó de la salida de Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior. Foto: Ministerio del Interior.

Monsalve asegura que informó personalmente a Juan Andrés Lagos de su salida

En tanto, desde La Moneda, el subsecretario Monsalve contradijo la versión del Partido Comunista, que esbozó que ni la directiva ni el mismo Juan Andrés Lagos fueron notificados de la decisión. La autoridad planteó que “en materia laboral tengo una práctica, más allá del rol que me corresponde hoy día como subsecretario del Interior”.

“Todas las personas que dependen directamente de mí, siempre hablo con ellas previo a contratarlas. Y si en algún momento considero necesario terminar esa relación laboral, siempre hablo con ellos previo a terminar esa relación. No hay excepción al respecto, ninguna”, especificó.

Monsalve detalló que “durante estos días se han producido varios cambios al interior de la subsecretaría. Ha sido a nivel de asesores y de jefes de división. Son cargos que dependen directamente de mí. Por lo tanto, con todas esas personas, antes de contratarlas, siempre hablé, y antes de terminar el contrato, siempre hablé con todas ellas“.

“Las decisiones tienen un solo fin. Los roles que cumple la Subsecretaría del Interior son extraordinariamente relevantes para el país. Y todas las decisiones que toma la Subsecretaría del Interior son pensando en cumplir las funciones del Gobierno, y cumplirlas bien, porque para el país son extremadamente importantes. Siempre las razones van a ser esas, no hay ninguna otra razón”, explicó.

Juan Andrés Lagos señaló que en las “semanas pasadas” tuvo conversaciones con Monsalve, pero nunca se le advirtió de su salida. AGENCIA UNO.

Fuentes de La Moneda aseguran que la salida de Juan Andrés Lagos se zanjó el martes en una reunión en Palacio junto con el subsecretario. Esto contrasta con la versión del militante comunista, quien este jueves en entrevista con Radio Nuevo Mundo sostuvo que existieron conversaciones con Monsalve en las “semanas pasadas” a propósito de “esta presión que se generó y se venía generando desde la derecha”.

“Ahí se hizo todo un procedimiento de trabajo para que toda esta presión no dañara el trabajo de la Subsecretaría en particular […]. Pero a mí nunca se me dijo que estaba ad portas de una situación que iba a concluir con mi salida. Eso no se me dijo”, aseguró Lagos.

Lautaro Carmona, por su parte, comentó en CNN Chile que “en estas 24 horas todavía no tengo ninguna explicación. Insisto, no es obligación, es sólo si uno quiere. Una explicación al que está a cargo del PC, que es la condición de la militancia de Juan Andrés Lagos, y que de eso se hizo todo un debate público, particularmente de parte de la derecha, exigiendo incluso la salida por su condición de comunista”.

Esta tarde, la comisión política del Partido Comunista se encuentra reunida para zanjar una postura común en torno a la remoción de Lagos. Además, planean conversar sobre los actos de apoyo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por su cumpleaños.