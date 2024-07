La tensión en el oficialismo que generó el respaldo del PC a la victoria de Maduro

29 de Julio de 2024

El apoyo de legisladores y dirigentes del PC a la victoria de Maduro en las elecciones de Venezuela generó un intercambio de opiniones que tensionó al conglomerado oficialista.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, intentó desdramatizar este lunes la diferencia de posiciones entre el Gobierno y el Partido Comunista (PC), luego de la elección que le dio la victoria a Nicolás Maduro, quien fue reelecto como presidente de Venezuela.

Tras reiterar que “la política internacional la fija el presidente de la República (Gabriel Boric)“, la vocera del Ejecutivo manifestó que “no es nada nuevo la diferencia con los propios partidos en la historia de nuestro país (…) Las diversas opiniones de los partidos no van a ser impedimento en la fijación y la mantención de esa posición“.

“Estamos a la espera de que los resultados sean completamente transparentes y verificables, y eso es muy importante para las garantías de los propios ciudadanos y también del mundo entero que le interesa que este proceso termine siendo legitimado y aclarado por todos las instituciones correspondientes“, explicó la vocera de Gobierno.

Las declaraciones de la ministra Vallejo se produjeron luego de que el Partido Comunista chileno avaló de inmediato los resultados entregados Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, el que le dio la victoria a Nicolás Maduro, tras reunir el 51,2% de los votos, mientras que el opositor Edmundo González alcanzó el 44,2%.

Una decisión que separó al PC de la postura oficialista, ya que el Ejecutivo optó por esperar “que los resultados sean completamente transparentes y verificables“, de acuerdo a lo precisado por el propio presidente Gabriel Boric.

¿Crisis oficialista por apoyo del PC a victoria de Maduro?

Pero el apoyo del PC a la victoria que llevó a Maduro a la reelección no sólo dejó en evidencia sus diferencias con el Gobierno, sino que también afectó a las relaciones con los otros partidos del oficialismo.

Un ejemplo de aquello fue lo manifestado por el senador del PPD Ricardo Lagos Weber, quien afirmó que “no quiero ser coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho“.

Palabras que respondió el timonel comunista, Lautaro Carmona, quien manifestó que “cada partido define su pertenencia y no hay un partido ni un persona encargada de los otros“.

“Tenemos razones en Chile, sobre Chile, en política y propuestas para Chile que explican nuestra pertenencia (en la coalición oficialista)“, planteó.

Incluso, antes de que Consejo Nacional Electoral de Venezuela diera a conocer el resultado de los comicios, el mismo Lautaro Carmona había planteado que “como pueblo nos hermanamos, como partido tenemos puntos de intercambio, pero cada uno tiene su obligación, su identidad, su historia, su espacio por el cual responde“.

Por otra parte, luego de que el diputado comunista Boris Barrera llamara a respetar la victoria de Nicolás Maduro y descartara un fraude electoral, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, planteó que “cada uno es libre de dar su opinión, pero yo creo que la democracia exige algo más que un chequeo formal“.

“Aquí, evidentemente, el régimen de Maduro hace mucho tiempo dejó de ser democrático, no tiene un respeto por los opositores, no tiene un respeto por los derechos humanos, por los derechos civiles y políticos. Por lo tanto, calificar el régimen de Maduro como un régimen democrático también me parece un exceso“, señaló Vodanovic en la entrevista que la concedió a Radio Pauta.

Luego de las críticas surgidas desde distintos sectores al Partido Comunista, la diputada de esa colectividad Carmen Hertz, alertó de un intento de “proscripción” del partido oficialista.

“El tufillo indecente de nuevos intentos de proscripción @PCdeChile, espetados no solo por la derecha heredera del Pinochetismo y sus crímenes, sino en sectores auto denominados democráticos, produce bastante asco“, posteó la legisladora en su cuenta de X.