Quiebre en La Moneda: el enfrentamiento entre Socialismo Democrático y el PC por triunfo de Maduro

30 de Julio de 2024

Las "dos almas" del oficialismo volvieron a chocar, esta vez tras las elecciones en Venezuela, y donde varias voces del Socialismo Democrático comienzan a mostrar su rechazo a seguir compartiendo coalición con los comunistas.

Lo resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde Nicolás Maduro se mantendrá en el poder en medio de diversas acusaciones de fraude, generaron un verdadero terremoto al interior de La Moneda, donde Socialismo Democrático cuestionó y puso en duda la permanencia del Partido Comunista en el oficialismo, luego que estos últimos salieran a defender el régimen de Caracas.

La primera voz de alerta surgió tras las declaraciones del diputado Boris Barrera, representante del PC que está en Venezuela como observador del proceso, quien lamentó la postura expresada por el presidente Gabriel Boric de cuestionar los resultados.

“Es compleja la declaración del Presidente, a mí me preocupa. Porque hace un tiempo, en el Gobierno de Piñera también sucedió lo mismo y resulta que tuvimos a un Guaidó, y sabemos lo mal que le hicieron a las relaciones entre los dos países. Los recursos que se robó un Guaidó… o sea si no lo reconocemos, esperamos un Guaidó 2.0. Me preocupa porque en estos momentos creo que necesitamos afianzar las relaciones, no tensarlas más”, declaró el parlamentario a radio Duna.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz apuntó contra la Comisión de RR.EE. de la Cámara de Diputados por buscar levantar una declaración contra la situación que se vive en Venezuela y de pasó se enfrascó en una discusión con su par de RN Diego Schalper.

“En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, la derecha quiere utilizarla para emitir un comunicado sobre la situación en Venezuela para el show habitual de ese sector, manipulando y esparciendo falacias como siempre”, expresó en sus redes sociales, asegurando que “en ese país hay cerca de 1.000 observadores electorales entre ellos las Naciones Unidas, la fundación Carter y el ex presidente colombiano Ernesto Samper a quienes supongo no pretenderán calificar de chavistas”.

El llamado de Socialismo Democrático de expulsar al PC del oficialismo

Estas palabras generaron la inmediata respuesta del Socialismo Democrático, donde varios de sus miembros no tuvieron pelos en la lengua para tratar al régimen de Maduro de “dictadura” y mostraron su rechazo a seguir compartiendo con el Partido Comunista en el oficialismo.

“La dictadura de Maduro intenta perpetuarse. No podemos validar un proceso viciado, sin observadores imparciales; pretenden convencer al mundo de un triunfo inexistente. La comunidad internacional debe impedir el fraude y luchar por la democracia para Venezuela“, planteó Paulina Vodanovic, timonel del PS.

Más tajante fue el senador de la misma colectividad, Juan Luis Castro, quien disparó: “Quienes hoy día, desde Chile avalan ese fraude electoral no merecen estar en nuestra misma coalición”.

Una postura similar mostró su par Ricardo Lagos Weber (PPD), quien en radio Infinita, cuestionó al PC por su defensa de Nicolás Maduro, asegurando que “no se condice con ningún estándar democrático. Me parece bien prematuro. O estamos con los regímenes democráticos o no. No caben dos alternativas y menos con lo ocurrido en Venezuela. No es un tema que tiene que ser consecuente con el Gobierno, la pregunta es si son consecuentes con los principios democráticos”.

Para Lagos Weber, lo vivido en Venezuela debe ser un punto de inflexión al interior del oficialismo e indicó que “puede ser bien decidor respecto a dónde estamos parados. No quiero ser coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho”.