“Esperaría más responsabilidad”: El llamado de Vallejo al oficialismo tras críticas de Paulina Vodanovic

21 de Agosto de 2024

La controversia generada por los cuestionamientos de Paulina Vodanovic, timonel del PS, al manejo en materia de seguridad del presidente Gabriel Boric, sumó un nuevo capítulo, luego que la vocera Camila Vallejo lanzara duras palabras contra la senadora.

Es que luego del pasado fin de semana de sangre, donde se registraron nueve fallecidos en la Región Metropolitana, Vodanovic instó al jefe de Estado a liderar la coordinación de las acciones en contra del crimen organizado.

“El ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, él ha propuesto que ese rol lo asuma el presidente de la República, que sea el presidente el que se siente y coordine a toda la institucionalidad del país para dar un combate severo al crimen organizado”, planteó la presidenta del PS en radio Universo, quien alertó a La Moneda que “de reuniones estamos cansados”.

Estas declaraciones no gustaron en la vocera Camila Vallejo, quien pidió “más sentido de responsabilidad” al interior del oficialismo para evidenciar sus críticas.

En conferencia de prensa, la ministra dejó en claro que “el Gobierno no solo ha comunicado ante la prensa, sino que directamente a cada uno de los partidos respecto a cómo se ha abordado el tema de la seguridad. Pero además porque es importante recordar que aquí no hay medidas mágicas. No hay soluciones que sean milagrosas y que tengan resultados de la noche a la mañana. No porque el presidente encabece un operativo policial el resultado va a ser distinto”.

Sobre la propuesta de Vodanovic, Vallejo le bajó el perfil y sostuvo que “pueden ser apuestas comunicacionales, golpes de efectividad en términos de comunicación, pero si queremos realmente combatir la delincuencia, enfrentar los homicidios, meter presos a los delincuentes y hacer justicia para tener barrios más seguros, hay que seguir avanzando en unidad y bien articulados en toda esta agenda”.

PS sale en defensa de Paulina Vodanovic

Ante la postura de la vocera de Gobierno, el diputado Marcos Ilabaca (PS) acusó un ataque hacia la figura de Vodanovic y afirmó que no extendió las declaraciones de la timonel socialista.

Al respecto, el diputado Ilabaca señaló que “son absolutamente infundadas las declaraciones de la ministra Vallejo. Creo que este ataque que le hace a la presidenta del Partido Socialista es no haber entendido las declaraciones en su integridad.

Según explicó el parlamentario, “la presidenta nunca ha sido crítica respecto a la función y el liderazgo del presidente Gabriel Boric. Ella ha planteado que hoy la seguridad pública es la primera necesidad. Y lo que debemos desarrollar todos los actores políticos es estar en sintonía respecto a un problema que aqueja a todos los chilenos y chilenas”.

Por lo tanto, concluyó que “el crear estas falsas polémicas no corresponde. Le pediría también a la ministra Vallejo más responsabilidad”.