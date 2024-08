La arista política del Caso Hermosilla: las menciones en los audios y chats a Piñera y ministros de su gabinete

22 de Agosto de 2024

El fiscal Miguel Ángel Orellana dio a conocer una serie de conversaciones entre el abogado y los hermanos Jalaff, donde hacen mención al ex presidente y al nombramiento de Sichel en BancoEstado.

En el día dos de la formalización contra Luis Hermosilla, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana reveló más detalles sobre el vínculo del abogado con el empresario Álvaro Jalaff, el ex CEO de Grupo Patio.

Bajo este contexto, el persecutor dio cuenta sobre la operación política de Hermosilla en la segunda etapa del ex presidente Sebastián Piñera y su rol como “consejero” de los Jalaff.

En ese sentido, el fiscal leyó una conversación entre Hermosilla y Jalaff en 2016, en el marco de la planificación de una cena con el ex mandatario, donde también aluden al nombramiento de Sebastián Sichel como presidente de BancoEstado.

“Esta noticia se la manda Álvaro Jalaff a Luis Hermosilla y le pregunta ¿Esto es bueno para nosotros? Luis Hermosilla le contesta: no bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH (Andrés Chadwick), cuando quieras, Sichel irá a la oficina, ahí tenemos que hacer cosas seguras. Le dice: ayúdame con Sichel, por favor. Luis Hermosilla le dice: le metí una llamada y no me ha contestado. Y le manda el contacto de Sebastián Sichel”, expuso el fiscal, para graficar la posición del abogado como operador político de los empresarios.

“Mañana almuerzo en la oficina con Sichel, y necesito saber exactamente dónde está y con quién está. Y aquí Álvaro Jalaff le hace referencia específica a cuál es su interés económico en ese caso: El crédito es de doña Soledad, holding de la familia. Y yo avalo que no avalo a nadie, y entre paréntesis, Las Vegas, que es una de las empresas cuyas facturas ideológicamente falsas están incluidas dentro del plan criminal que vincula a los señores Sauer con los señores Jalaff”, agregó.

Sumado a ello, también abordó un chats que exponía los intereses de los Jalaff al momento en que Felipe Ward asume como ministro de Vivienda.

Sebastián Sichel califica de charlatán a Luis Hermosilla

Luego de que se diera a conocer el diálogo entre reputado penalista y el empresario, Sebastián Sichel anunció “acciones legales contra el Sr Hermosilla. Como señala fiscal y chat, no se aceptó llamadas ni crédito”.

A lo que añadió: “No voy a dejar que un charlatán que denigra la profesión, además de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado”.

La labor de Luis Hermosilla con los Jalaff estaría relacionada con “actividad delictiva”

El fiscal Miguel Ángel Orellana apuntó al uso intensivo de efectivo de Hermosilla para argumentar sobre la acusación del delito de lavado de activos.

“Permítame usar la analogía, si esto fuera el robo del siglo, faltaba dónde estaban los dineros del robo del siglo. Y el desarrollo de la investigación, de esta investigación, permitió determinar el destino de estos recursos”, sostuvo.

De acuerdo con lo que dijo el persecutor, los involucrados estarían vinculados a actividades para engañar y captar capitales, lo cual generaba ingresos por detrás de los inversionistas que “fueron en gran parte desviados del giro comercial declarado de las empresas y destinados a financiar la deuda de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff Sáenz”.

Los hermanos Jalaff se encuentran imputados por delitos de estafa, apropiación indebida y asociación ilícita.

En esa línea, Orellana detalló lo que serían dos planes criminales: “El análisis de los antecedentes del presupuesto material permite establecer la fusión de dos planes criminales concertados en uno solo. Por una parte, los delitos cometidos por los hermanos Sauer que generaron riqueza, recursos, mal utilizando la comercialización, la operación, como se denomina en la jerga financiera, de facturas y cheques ideológicamente falsos. Y por otra parte, los recursos originados en los inversionistas de esta empresa que en buena fe pensaban que estos recursos estaban bien administrados en el mundo del factoring”.

“Por otra parte, la otra faz del plan criminal, que era aquella expresada en los intereses de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, que con deudas que alcanzaban 30.000 millones de pesos entre el sistema financiero y el sistema informal de financiamiento, necesitaban de los recursos que se obtuvieron de manera ilegal y prestaron desde el punto de vista de la recepción y de la emisión de facturas ideológicamente falsas, estos instrumentos mercantiles para que fueran comercializados por los señores Sauer”, cerró.